新春の風物詩・日本最大級の梅の盆栽展「第75回長浜盆梅展」 開催

公益社団法人長浜観光協会(滋賀県長浜市、会長：前川 和彦)は、新春の風物詩である「長浜盆梅展」を2026年1月10日(土)から3月10日(火)まで開催します。本展は今年で75回目の開催となります。

【長浜盆梅展Webページ（イベント詳細）】 https://bonbai.jp(https://bonbai.jp)



お座敷にずらりと並ぶ圧巻の紅白盆梅！一足早い春をお楽しみあれ！

滋賀・湖北地域における新春の風物詩「長浜盆梅展」を今年も開催します。明治20年(1887)に建てられた慶雲館のお座敷に紅白の梅の盆栽がずらりと並ぶ姿は何度見ても圧巻です。歴史ある建築が放つ重厚感と、大樹の風格を宿した盆梅が響き合い、唯一無二の鑑賞体験を生み出します。

続く新館では、1点1点の盆梅をまるでアート作品のように魅せるこれまでにない展示演出を行っています。盆梅そのものの造形美や生命力をより深く感じていただける空間となっています。

【開催概要】

■名称：「第75回長浜盆梅展」

■期間：2026年1月10日(土)～3月10日(火) (60日間、期間中無休)

■時間：9時～17時 (ライトアップ時は19時半まで延長) ※入館受付は30分前まで

■料金：大人900円、小中学生400円 (団体20名以上2割引)

■展示：約90鉢 (期間中、咲き具合に応じて順次入れ替え)

■会場：慶雲館 (滋賀県長浜市港町2-5、JR長浜駅から徒歩3分)

■主催：公益社団法人長浜観光協会

【北近江豊臣博覧会共通券の販売について】

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK） の放送を契機に、豊臣秀吉、秀長兄弟ゆかりの地である長浜市では2026年2月1日（日）～12月20日（日）の期間、北近江豊臣博覧会が開催されます。長浜盆梅展の開催期間中はお得な共通券も販売されますので、この機会にぜひ長浜を周遊してみてはいかがでしょうか。

■名称：北近江豊臣博覧会・長浜盆梅展2施設共通券

■料金：1,300円（税込）※通常より200円お得

■販売期間：2026年1月10日（土）～3月10日（火）

■販売場所：

１.長浜盆梅展会場（慶雲館）＜長浜市港町2-5＞

２.長浜観光協会ツアーセンター＜長浜市北船町3-24 えきまちテラス長浜1F＞

３.長浜駅観光案内所（長浜駅構内）＜長浜市北船町1-5＞

４.豊臣兄弟！ 北近江長浜 大河ドラマ館（長浜別院大通寺総会所）＜長浜市元浜町32-9＞

※４.での販売は2026年2月1日（日）より開始

北近江豊臣博覧会の詳細はこちら▶https://www.nagahama-sengoku.jp/

見どころ

約90鉢の盆梅がずらり！古木や巨木が並ぶ

盆梅（ぼんばい）とは梅の盆栽のことで、約90鉢の盆梅が常時展示されます。中には、高さ3メートル近い巨木や樹齢400年と伝わる古木もあり、見ごたえ抜群。期間中は入れ替えを行い、つぼみから満開までさまざまな咲き具合の盆梅をお楽しみいただけます。

【休日限定】夜間ライトアップ！昼間とは異なる幻想的な世界へ

長浜盆梅展を代表する盆梅たち

1月31日(土)～3月1日(日)の土日祝日限定で夜間ライトアップを実施します。期間中、本館２階の特別盆梅展示を夜間限定で公開します。昼間とは異なる自慢の庭園と幻想的な盆梅展示を今年もお楽しみください。

【夜間ライトアップ】

■期間：2026年1月31日(土)～3月1日(日)の土日祝日

■時間：日没(17:00頃)～19:30

■会場：慶雲館本館２階

「盆梅喫茶 木の花～konohana～」「盆梅酒庵 旅人～tabito～」オープン！

慶雲館新館『梅の館』2階にて、期間限定カフェ「盆梅喫茶 木の花～konohana～」がオープンします。薄茶やわらび餅など定番メニューのほか、慶雲館オリジナルメニューやミニ盆梅をイメージした数量限定スイーツも登場。梅の花とともに安らぎの時間をお届けします。

会期中の1月31日（土）から3月1日（日）には、夜間ライトアップに合わせてアルコールドリンクも楽しめるバー「盆梅酒庵 旅人～tabito～」も営業。梅とお庭を眺めながら、盆梅にまつわる梅酒やビールなどを味わっていただけます。

三色餡だんごミニ盆梅ムース

【営業情報】

■営業時間：9:30～17:00（ラストオーダー16:30）

※1月31日(土)～3月1日(日)は9:30～19:30（ラストオーダー19:00）

■場所：慶雲館新館『梅の館』2階

■運営：株式会社リュウズ

長浜盆梅展の梅を活用した梅酒が新登場！

佐藤酒造株式会社（同市榎木町）との共同企画で、長浜盆梅展で管理している梅の実を使用した盆梅梅酒「長浜盆梅」が完成しました。慶雲館新館『梅の館』2階の売店で販売するほか、同フロアの「盆梅酒庵 旅人～tabito～」でも提供します。（数量限定）

売上の10％は盆梅展の梅の木の保全に活用されます。

【長浜盆梅展オリジナル梅酒「長浜盆梅」】

■商品名：長浜盆梅

■内容量：300ml

■販売価格：1,200円（税込）

■販売場所：慶雲館新館『梅の館』2階 売店

※慶雲館新館『梅の館』2階の「盆梅酒庵 旅人～tabito～」でも提供（1杯700円）

ワンランク上の楽しみ方でもっと深く味わう盆梅体験！

長浜盆梅展では、初心者もマニアも「盆梅」をもっと深く味わえる特別な体験メニューをご用意しています。ご自宅でも楽しめるミニ盆梅の販売も実施。

オリジナル盆梅体験 ～私だけの盆梅づくり～

会場で販売しているミニ盆梅の中からお好きな盆梅と鉢をお選びいただき、自分だけの盆梅を作りませんか。専門の管理人が、植え替えや剪定、年間管理など詳しくお教えいたします。

■日時

1月14日（水）、15日（木）、20日（火）、22日（木）、28日（水）、29日（木）、2月3日（火）、6日（金）、10日（火） ※要予約

午前の部 11時～12時半／午後の部 14時～15時半

■料金

5,500円（観覧料別途）

盆梅プレミアムガイド

ワンランク上の鑑賞方法や盆梅管理の裏話など楽しいトークを交えてご案内。

■料金

10,000円/ 1グループ(4人まで) （観覧料別途）

■期間

随時開催（要予約）

長浜盆梅展の魅力と日本文化を体験できるプレミアムコンテンツ

専門の管理人からのガイドを聞きながら長浜盆梅展を鑑賞したあと、国の指定名勝である庭園にある茶室「恵露庵」にて、遠州流茶道の教授者による茶道体験を楽しむことができるプレミアム体験コンテンツです。

茶室「恵露庵」長浜ゆかりの大名茶人・小堀遠州が開いた遠州流茶道を体験

【長浜「慶雲館」国指定名勝のガイド付き鑑賞＆遠州流茶道の教授者による武家茶道体験】

■日程

１月13日（火）、17日（土）、23日（金）、27日（火）、2月5日（木）、14日（土）、17日（火）、26日（木）、3月3日（火）、6日（金）、8日（日）

■料金

・日本人／11,100円（名/税込） 1グループ2名～（最大10名）

・外国人／84,000円（グループ/税込）～ 1グループ（1名～10名）限定

※外国人は4名まで上記料金。5名以降は人数に応じて変動します。

■予約

・日本人向け体験予約サイトOTA「Otonami（おとなみ）」（当日の空きがあれば対応可）

https://otonami.jp/experiences/bonbaiten/

・外国人向け体験予約サイトOTA「Wabunka（わぶんか）」

https://wabunka-lux.jp/experiences/en_bonbaiten/

盆梅年間管理体験

一般の方から募集し、2025年3月から１年間、盆梅の管理方法や楽しみ方を盆梅管理人から学んでもらいました。管理育成した盆梅は琵琶湖や竹生島をモチーフにした鉢に植え替えて、期間中に盆梅展会場で展示します。

また、2026年3月から管理体験をされる方を募集しています。

[期間] 2026年3月から1年間 ・毎月第3日曜日

[場所] 盆梅管理圃場（滋賀県長浜市市内）

[料金] 40,000円（材料費込）

公益社団法人長浜観光協会

✿長浜盆梅展についてのお問い合わせ✿

【長浜観光協会】TEL：0749-53-2650 MAIL：kankou@kitabiwako.jp

長浜盆梅展公式サイト：https://bonbai.jp/

ご不明な点や取材依頼などございましたらお気軽にお問合せください。