ペットボトルキャップから“ファーストペンギン”を生み出す

特定非営利活動法人唐津Farm&Foodペンギン型アップサイクルキーホルダー

NPO法人唐津Farm&Food（所在地：佐賀県唐津市、以下 唐津Farm&Food）は、2026年1月7日、回収されたペットボトルキャップを原料としたペンギン型アップサイクルキーホルダーの制作を行いました。

ペットボトルキャップは、日常生活の中で身近に使われる一方、適切に回収されなければ河川や海へ流出し、海洋プラスチックとして生態系に深刻な影響を与えるごみの一つです。

今回の取り組みは、そうしたプラスチックを「廃棄物」ではなく「資源」として捉え直し、循環させることを目的に実施されました。

当日は、唐津Farm&Foodが運営する「Precious Plastic 唐津」の拠点にて、射出成形によるアップサイクル制作を実施。

さらに、唐津に滞在中のイギリス出身の環境活動家 EVE さんも参加し、国境を越えた交流のもと、約60体のペンギンキーホルダーが完成しました。あわせて、馬渡島をテーマにしたアップサイクルコースターの制作も行っています。

Precious Plastic 唐津 公式：https://karatsu-f-f.com/single-project.html

「ファーストペンギン」に込めた想い

ペンギンキーホルダー

今回制作したペンギンキーホルダーは、「ファーストペンギン」をコンセプトにしたオリジナルデザインです。

“ファーストペンギン”とは、群れの中で最初に海へ飛び込む存在。

天敵がいるかもしれない不確かな状況の中でも、最初の一歩を踏み出す姿は、社会課題に向き合い、行動を起こすことの象徴でもあります。

また、ペンギンは地球温暖化や海洋環境の悪化の影響を大きく受ける生きものです。

海氷の減少や餌環境の変化は、プラスチック汚染や大量生産・大量消費の社会構造と無関係ではありません。

ペットボトルキャップという身近な素材から生まれたこのプロダクトは、私たちの日常の選択が、遠くの海や生きものの未来につながっていることを静かに問いかけています。

小さなキャップから、大きなメッセージを

唐津Farm&Foodが運営する「Precious Plastic 唐津」では、地域で回収されたプラスチックを粉砕・再成形し、キーホルダーやコースターなどのプロダクトへとアップサイクルする取り組みを行っています。

海洋プラスチック問題は、ビーチクリーンなど「拾う活動」だけでは解決できません。

だからこそ同団体では、回収 → 再生 → 使い続けるという循環を、実際に「つくる体験」として可視化し、社会に伝えることを大切にしています。

ワークショップや教育現場、地域との協働を通じて、

「ごみ」が「価値あるもの」へと生まれ変わるプロセスを共有し、

環境教育（ESD）とサーキュラーエコノミーの実践を進めています。

今後も唐津Farm&Foodは、

海洋プラスチックという地球規模の課題に、地域から向き合う実践の場を広げていきます。

■団体概要

NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）は、佐賀県唐津市を拠点に、海洋プラスチック問題や生物多様性の損失といった環境課題に向き合い、国内外と連携しながら地域から循環型社会の実践を行う団体です。

オランダ発のオープンソース循環システム「Precious Plastic」の国際ネットワークに参加し、世界各地の実践者と知見を共有しながら、地域で回収されたプラスチックを粉砕・再成形。キーホルダーやコースターなどのプロダクトへとアップサイクルしています。

単なるリサイクルにとどまらず、「回収 → 再生 → 使い続ける」という循環を、つくる体験として可視化することを重視。学校教育やワークショップ、地域・企業との協働を通じて、環境教育（ESD）やサーキュラーエコノミーの普及に取り組んでいます。

唐津の自然や暮らしに根ざしながら、世界とつながる視点で環境課題に向き合い、地域から地球規模の課題解決を目指す活動を続けています。

団体名：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

所在地：佐賀県唐津市

活動内容：生物多様性保全、環境教育（ESD）、サーキュラーエコノミー推進

公式サイト：https://karatsu-f-f.com