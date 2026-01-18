現役医師が開発！クリニックに眠る“隠れた専門性”をシェア、街の先生の知恵をスマホで持ち帰る診察室専用SNSが始動

株式会社NYAUW

株式会社NYAUW＜本社：東京都、代表：井手 武（眼科医）＞は、診察室専用のデジタル支援ツール「Drs Explanation（ドクターズ・エクスプラネーション）」を公開いたしました。

診察中にボタン一つで説明資料を表示し、そのまま患者さんのスマートフォンへQRコードで共有できる「デジタル・テイクアウト」機能を強化。多忙な外来診療の合間に、現役のクリニック院長が「現場で本当に必要なこと」を追求して開発しました。

■ 開発の背景：日本中に眠る「先生の知恵」が消えてしまう損失を防ぐ

全国のクリニックには、その道のプロである院長先生たちが長年培ってきた「独自の専門性」や「患者さんに伝わる究極の説明」が溢れています。しかし、これまでは診察室という密室の中で、その知恵は共有されることなく、一人一人の患者さんへ説明した瞬間に消えてしまう「使い捨て」の状態にありました。

「自分の工夫を他の先生にも役立ててほしい」「他の先生はどう説明しているのか知りたい」。そんな開業医が抱える臨床的な知的好奇心と、患者さんの「説明を持ち帰りたい」というニーズを繋ぐため、本サービスは誕生しました。

■ 「Drs Explanation」の主要機能

1. 診察室の「デジタルお助けボタン」

PC画面上のボタンを押すだけで、即座に説明表示。難しい操作は不要で、診察のスピードを落とさずに質の高い説明を可能にします。

2. 「スマホで持ち帰り（デジタル・テイクアウト）」

説明資料はQRコードで患者さんへ。患者さんは帰宅後、家族と一緒に資料を見直すことができ、「主治医が手元にいる」安心感を得られます。

3. 「知恵のシェアリング」

医師同士が「いい説明」をシェアし合う文化を実装。クリニックに眠る隠れた専門性をオープンにすることで、地域医療全体の質を底上げします。

■ ステークホルダー別の提供価値

【医師向け】「自分の知恵が、全国の診察室で生き続ける」- 貢献の可視化（TICKER）： 自分や他の医師が作った説明ボタンがアプリ内の「TICKER」にリアルタイムで流れます。「自分は一人じゃない」「誰かの役に立っている」という実感が、外来の疲れを癒やします。他の先生がそのボタンを採用すると、先生に通知が届く仕組みです。- 外来を学びの場に： ボタンをコピーするだけで、仲間の先生が工夫を凝らした「伝え方」を即座に取り入れ、自らの診療レベルをアップデートできます。

【製薬・医療機器企業向け】「診察室のラストワンマイル」を可視化- 診療中のダイレクトリーチ： 医師が見ている「Ticker」の中に貴社の資材を配置。医師が日常的に使うアプリの中での情報伝達が可能になります。- 予算管理の簡易化： 事前クリック回数チャージ機能により、広告予算の柔軟な管理・運用をサポートします。

■ 開発元：株式会社NYAUWの想い

株式会社NYAUWは、現役のクリニック院長が立ち上げた現場のため息解決企業です。私たちが目指すのは、高度なIT化ではなく、泥臭い「現場の不便」の解消です。

【代表者メッセージ：井手武（現役眼科クリニック院長）】

「クリニックの先生方は、それぞれ素晴らしい専門性を持っています。その知恵を診察室の中に閉じ込めておくのは、医療にとって大きな損失です。みんなでシェアして、みんなでパクり合う。そして患者さんに納得して帰ってもらう。TICKERに流れる情報は、私たちが孤独な開業医ではなく、一つのチームとして機能し始めた証です。」

「診察室は密室ですが、医師の知恵はオープンであるべきです。誰かが考えた素晴らしい説明を、みんなでシェアして患者さんに届ける。全国の先生方と繋がっていると感じます。このアプリを使っている先生は、『患者さんに一番伝わる方法』を常に探している、誠実な先生たちです。」

【開発の裏側を公開中（note）】 なぜ現役医師がアプリを作るのか。その苦悩と喜びを綴ったnote記事をご覧いただけると幸いです 開発記（全12回）(https://note.com/search?q=%E6%82%A3%E8%80%85%E3%81%95%E3%82%93%E8%AA%AC%E6%98%8E%E5%85%B1%E6%9C%89SNS%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9FVer.2&context=note&mode=search)

■ サービス画面の例（現場重視の設計）

・大切なのは瞬間起動

忙しい外来診察中に起動にマウスでカーソルを動かしたりRELOADに数秒かかっていては使われません。ログイン後に瞬間起動させるための方法を分かりやすく掲載しています。

・スクリーンショット

私の本日時点の画面です。USERはまだ私一人なのでまだまだ独りよがりなボタンです。皆さんのご参加で医療説明の標準化や向上を目指していきたいと思っております。

ボタンをクリックするとすぐに説明サイトに飛びます・ボタン作成

自分で全部自作もできますが、テキストを一部入力するだけで、AIが他の先生の作成したボタンリストを表示。気に入ったものは「＋採用」ボタン一つで即座にインポート可能です。

・ボタン簡単並べ替え

ドラッグ＆ドロップ機能で簡単にボタンの並べ替えができます

・QR機能

ボタンの右上にカーソルを持ってくるとQRエリアが出てきます。患者さんに画面上でQRを提示してスマホで撮っていただいたり、印刷機能もあります。

・Ticker機能（医師・企業様向け）

診察中に他の先生が作られたボタンの情報が流れてくるので、診察の隙間時間に勉強できます。どんな診療科か？どんなサブスペシャリティか？もわかります。

企業の方も医師が日常的に使うアプリに情報を提供できるプラットフォームとしてご利用いただけます。

■ サービス概要

名称： Drs Explanation（ドクターズ・エクスプラネーション）

医師参加表明サイト： 現在α版で想いに賛同いただける有志の先生方を以下のFORMで募集しております

参加表明フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uczCW6QQ7vrxFgjYjvZxQ9wJ9bQ9pKyUed9YgKMTWvczzQ/viewform?usp=dialog)

広告Ticker掲載希望企業・団体様：tokyoeyeasagaya@hotmail.com までご連絡ください

対象： 全国の医師、歯科医師、クリニック経営者、製薬・医療機器メーカー

運営： 株式会社NYAUW

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社NYAUW 井手 武 tokyoeyeasagaya@hotmail.com