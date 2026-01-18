【新発売】高圧洗浄機の常識を超える。“シャワーとしても使える″コンパクトコードレス高圧洗浄機「POWASH(TM)︎」誕生

合同会社even

プロジェクト期間：2026/1/17～2026/3/30

Makuakeプロジェクトページはこちら :
https://www.makuake.com/project/powash/


POWASH(TM)︎3つの特徴

- 高圧洗浄だけじゃない。「頭から浴びれるシャワーにもなる」
- 手のひらサイズ・完全コードレスの「超コンパクト設計」
- 最小クラスの高圧洗浄機でありながら妥協しない水圧「最大水圧1.5Mpa」


シャワーにもなる高圧洗浄機

3段階の水圧調整と5パターンのノズルにより、水流を自在にコントロール。
低圧モードやシャワーモードでは、人やペットの体に直接使うことを想定したやさしい水流で、アクティビティ後や散歩のあとの汚れを“洗う”のではなく、“その場でリセット”することができます。









手のひらサイズ・コードレス設計

約810gの軽量・コンパクト設計により、女性でも片手で扱えるサイズ感を実現。コードレス・ペットボトルで給水可能なので「洗うために準備する」という行為そのものを不要にしました。


どこでも洗える自由を“スマホサイズ”で持ち運べる。大型で、準備に時間がかかり、水源や電源が必要。そんな高圧洗浄機の前提を、覆しました。










最大水圧1.5Mpa・最大35分間使用可能

最小クラスの高圧洗浄機でありながら、最大水圧・常用吐出水圧ともに1.5MPaを実現。


砂や泥、塩分汚れをしっかり落とせる十分な洗浄力を備えています。


バッテリーには4000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大35分間の連続使用が可能。


掃除や後片付けといった実用シーンでも、途中で止まることなくたっぷり使えます。





POWASH(TM)︎のスペック

- 3段階の水圧調整が可能
- 5パターンのノズル搭載
- 防水防塵設計IP64

頑固な汚れには強く、肌には優しく


高圧モードでは砂や泥などの汚れをしっかり洗浄。一方で、低圧モードに切り替えることで、壊れやすいものや人の肌、ペットにも配慮したやさしい水流で使用できます。





タフなアウトドア環境に対応したIP64防水防塵設計


POWASH(TM)︎は、屋外での使用を前提にIP64の防水・防塵設計を採用。砂やホコリが舞うキャンプ場や駐車場でも安心して使用できます。水しぶきがかかる状況や、地面に置いて使うシーンを想定した構造により、アウトドアや外遊びの後処理を“気にせず使える道具”として成立させました。





POWASH(TM)︎の利用シーン


キャンプ・ハイキング・トレイルランニング

サーフィン・マリンアクティビティ


ペットの足洗い

洗車・玄関やベランダの汚れ落とし


釣具の洗浄

手や足洗い


Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：汚れを家に持ち帰らない|アウトドアも家の掃除も。新しい洗浄体験を手のひらサイズで


開始日：2026/1/17


販売ページ：https://www.makuake.com/project/powash/


リターン価格：15,980円（POWASH本体＋8Lウォーターバッグ）



会社概要

会社名：合同会社even


事業内容：プロダクト企画・開発・販売


公式サイト：https://even-official.com


問い合わせ：info@even-official.com