【新発売】高圧洗浄機の常識を超える。“シャワーとしても使える″コンパクトコードレス高圧洗浄機「POWASH(TM)︎」誕生

合同会社evenプロジェクト期間：2026/1/17～2026/3/30Makuakeプロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/powash/

POWASH(TM)︎3つの特徴

- 高圧洗浄だけじゃない。「頭から浴びれるシャワーにもなる」- 手のひらサイズ・完全コードレスの「超コンパクト設計」- 最小クラスの高圧洗浄機でありながら妥協しない水圧「最大水圧1.5Mpa」

シャワーにもなる高圧洗浄機

3段階の水圧調整と5パターンのノズルにより、水流を自在にコントロール。

低圧モードやシャワーモードでは、人やペットの体に直接使うことを想定したやさしい水流で、アクティビティ後や散歩のあとの汚れを“洗う”のではなく、“その場でリセット”することができます。

手のひらサイズ・コードレス設計

約810gの軽量・コンパクト設計により、女性でも片手で扱えるサイズ感を実現。コードレス・ペットボトルで給水可能なので「洗うために準備する」という行為そのものを不要にしました。

どこでも洗える自由を“スマホサイズ”で持ち運べる。大型で、準備に時間がかかり、水源や電源が必要。そんな高圧洗浄機の前提を、覆しました。

最大水圧1.5Mpa・最大35分間使用可能

最小クラスの高圧洗浄機でありながら、最大水圧・常用吐出水圧ともに1.5MPaを実現。

砂や泥、塩分汚れをしっかり落とせる十分な洗浄力を備えています。

バッテリーには4000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大35分間の連続使用が可能。

掃除や後片付けといった実用シーンでも、途中で止まることなくたっぷり使えます。

POWASH(TM)︎のスペック

頑固な汚れには強く、肌には優しく

- 3段階の水圧調整が可能- 5パターンのノズル搭載- 防水防塵設計IP64

高圧モードでは砂や泥などの汚れをしっかり洗浄。一方で、低圧モードに切り替えることで、壊れやすいものや人の肌、ペットにも配慮したやさしい水流で使用できます。

タフなアウトドア環境に対応したIP64防水防塵設計

POWASH(TM)︎は、屋外での使用を前提にIP64の防水・防塵設計を採用。砂やホコリが舞うキャンプ場や駐車場でも安心して使用できます。水しぶきがかかる状況や、地面に置いて使うシーンを想定した構造により、アウトドアや外遊びの後処理を“気にせず使える道具”として成立させました。

POWASH(TM)︎の利用シーン

キャンプ・ハイキング・トレイルランニングサーフィン・マリンアクティビティペットの足洗い洗車・玄関やベランダの汚れ落とし釣具の洗浄手や足洗い

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：汚れを家に持ち帰らない|アウトドアも家の掃除も。新しい洗浄体験を手のひらサイズで

開始日：2026/1/17

販売ページ：https://www.makuake.com/project/powash/

リターン価格：15,980円（POWASH本体＋8Lウォーターバッグ）

会社概要

会社名：合同会社even

事業内容：プロダクト企画・開発・販売

公式サイト：https://even-official.com

問い合わせ：info@even-official.com