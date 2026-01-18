「TVアニメ『Summer Pockets』official guidebook 夏の面影」が2026年3月31日(火)に発売決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「TVアニメ『Summer Pockets』official guidebook 夏の面影」が2026年3月31日(火)より発売することをご案内致します。





キャラクター紹介やストーリー解説、設定資料集にキャスト・スタッフインタビューなどを収録した


TVアニメ『Summer Pockets』の公式設定資料集が登場。


夏の青さを振り返る、ファン必携の1冊です。



■商品概要


商品名：TVアニメ『Summer Pockets』official guidebook 夏の面影


仕様：A4判 128P


価格：3,850円(10%税込)


制作：ブシロードワークス書籍編集部


発行・発売：株式会社ブシロードワークス


商品ページURL：https://bushiroad-works.com/summer-pockets_official-guidebook/



＜取扱い予定店舗＞


Amazon/ゲーマーズ/書泉・芳林堂書店/メロンブックス/アニメイト
赤い熊さん/ブシロードオンラインストア/とらのあな/楽天ブックス
セブンネットショッピング/Joshinディスクピア/あみあみ/キャラアニ.com
Getchu.com（げっちゅ屋）/Anime Store.JPほか



■購入特典


有償特典


【ゲーマーズ】ビッグアクリルスタンド



無償特典


【ゲーマーズ】A4クリアファイル


【メロンブックス】A3クリアポスター


【アニメイト】イラストカード



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。


(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会