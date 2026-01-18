くるピタランドセル、ランドセル工業会主催 「2027ランドセル新作発表会」へ出展

株式会社マツモト

ランドセルやバッグの製造・卸販売を手掛ける 株式会社マツモト（東京本社：東京都中央区／代表取締役社長：松本勝）は、一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会が主催する「2027ランドセル新作発表会」に出展いたします。最新モデルを含む2027年度ご入学向けランドセルを、多数展示・ご紹介いたします。

「2027ランドセル新作発表会」とは

一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会が主催する、本業界最大規模のランドセル展示イベントです。全国から約20社のランドセルメーカーが一堂に集結し、2027年度入学用の新作ランドセル500本以上が会場に並びます。実物を手に取りながら、最新のデザインや機能を比較・体感できる貴重な機会となっています。

新作ランドセル 左／女児向け「リュミエール」 左／男児向け「イナズマブレイブ」株式会社マツモトの出展内容

当社ブースでは、2027年度ご入学向けの新作ランドセルラインナップを中心に展示予定です。

素材やカラー、背負い心地などの特長を、実際に手に取りながらじっくりとご覧いただけます。

「ラン活」を始めるご家族にとって、ランドセル選びのヒントが見つかるイベントです。ぜひ会場で実際にご覧いただき、2027年モデルの魅力をお楽しみください。

ランドセル工業会主催「2027ランドセル新作発表会」

開催日時

2026年1月31日(土)・2月1日(日)

11:00~16:00

会場

ベルサール新宿セントラルパーク

東京都新宿区西新宿6-13-1

住友不動産新宿セントラルパークビル1F

アクセス

都庁前駅(大江戸線)A5出口より徒歩4分

西新宿駅(丸ノ内線)2番出口より徒歩6分

新宿駅(JR線)西口より徒歩13分

入場予約

入場無料(事前予約制)

予約URL

https://ticket.l-ma.co.jp/event/116502/schoolbagpresentation

くるピタランドセルとは

株式会社マツモトは1948年創業。60年以上にわたりランドセルの製造・販売を行ってきました。

その中で独自に開発したのが、指一本で簡単に開閉できる「くるピタ錠前」です。

くるピタ錠前は、くるっと回して開き、近づけるだけでピタッと閉まるオリジナル仕様。

ランドセル本体が進化する一方、長く変わらなかった錠前に着目し、「デザイン性」と「遊び心」をプラス。

ランドセルを開くたびに、ちょっと楽しくなる。

そんな想いから「くるピタ」は誕生しました。

力の弱いお子さまでもラクに使える、うれしい機能

錠前の開け閉めは、力が弱かったり手先が不器用なお子さまにとって意外と負担になるものです。閉め忘れによって、かぶせが開き中身が落ちてしまうこともあります。

「くるピタ」は、指一本でくるっと開き、近づけるだけでピタッとロックできる簡単設計。お子さまの負担を軽減し、毎日の使いやすさをサポートします。

また「くるピタチェンジ」対応モデルなら、錠前のデザインを付け替えることも可能です（別売）。

耐久試験をクリアした安心の品質で、毎日快適にお使いいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7aMbLNtY3rc ]

※動画に出てくるランドセルのデザインは旧型になります。

「くるピタ」の機能をご覧ください。

子どもたちの未来を見据えた、マツモトのランドセルづくり

時代とともに子どもたちの個性が大切にされる今、ランドセルにも多様性と進化が求められています。

マツモトはこれからも「子どもファースト」のものづくりを大切にし、ランドセルを通して感受性や遊び心を育むお手伝いを続けていきます。

日本のランドセル文化を未来へつなぐため、これからも誠実なものづくりに取り組んでまいります。

株式会社マツモト 会社概要

会 社 名：株式会社マツモト

代 表：代表取締役社長 松本勝

所 在 地：東京都中央区日本橋馬喰町二丁目6番10号東京大和化成ビル6F

企業サイト： https://kk-matsumoto.co.jp

事業内容 ：ランドセル・鞄の専門卸／企画販売