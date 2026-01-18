Steamストアにて「講談社パブリッシャーセール」開始！ 『違う星のぼくら』過去最大35%OFFをはじめ、話題作が最大70％OFFでお買い得に！

株式会社講談社

講談社ゲームラボは、本日2026年1月18日（日）03:00より、Steam向けタイトルを対象とした「講談社パブリッシャーセール」を開始しました。

Steam特設イベントページ：

https://store.steampowered.com/publisher/KodanshaLtd/sale/KodanshaPublisherSale

今回のセールの目玉として、2人プレイ専用「目的秘匿型」パズルアドベンチャー『違う星のぼくら』が、過去最大割引率となる35%OFFで登場。あわせて1月18日（日）に、Steamストアの「日替わりスペシャル（Daily Deal）」にも掲載されます。

他にも、世界累計売上130万本を突破した2人プレイ専用パズルアドベンチャーの金字塔『違う冬のぼくら』や、「マンガ」と「戦術パズル」と「ローグライク」が融合した『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』、強烈なビジュアルが話題のホラー『ぐちゃぐちゃ 蟠の章』など、講談社ゲームラボが贈る個性豊かなタイトルが期間限定の特別価格となります。

Steam特設イベントページでは、セール中のタイトルはもちろん、今後発売予定のタイトルの一部も掲載しております。

2026年も講談社ゲームラボは編集者として、出版社ならではの作家性溢れるゲームを世界に届けてまいります。イベントページをご覧いただき、ウィッシュリストにご登録のうえ続報をお待ちください。

セール期間は2026年1月18日（日）03:00～2月1日（日）02:59（※）までとなります。このお得な機会にぜひお買い求めください！

※一部セール対象外・セール早期終了のタイトル・DLCがございます。

※セール内容、期間、価格などは予告なく変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【注目セールタイトル・発売前タイトル】

■『違う星のぼくら』：35%OFF（過去最大割引！）

協力ゲームの新たな可能性を追求した、2人プレイ専用「目的秘匿型」パズルアドベンチャー

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/3126150/_/

■『違う冬のぼくら』：70%OFF

協力して壁を乗り越え、「どこか遠く」を目指す、2人プレイ専用パズルアドベンチャー

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/1801110/BOKURA/

■『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』：20%OFF

「マンガ」と「パズル」と「ローグライク」が融合。「知恵と工夫」で悪を蹴散らせ！

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/3187880/_Manga_Build_Roguelike/

■『FAIRY TAIL ダンジョンズ』：40%OFF ※2026年1月20日（火）23:59にセール早期終了

『FAIRY TAIL』のキャラたちが登場するデッキ構築型ローグライト

※2026年1月8日、新キャラ5体・新ダンジョン・170種以上の新カードと100種以上の新スキル等、多数追加の大型アップデート実装！

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/2305500/FAIRY_TAIL/

■『FAIRY TAIL ビーチバレーをぶっ壊せ』：50%OFF ※2026年1月20日（火）23:59にセール早期終了

魔法を駆使して戦う、ハチャメチャで予測不能なビーチバレー対戦

※2026年1月8日、パーティースタイルのナツや、ナツに扮したルーシィなど、10キャラの衣装追加の大型アップデート実装！

■『ぐちゃぐちゃ 蟠の章』：50%OFF

女子大生・結城硝子が体験する、日常に潜む恐怖を描いた短編ホラー

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/2987540/_/

■『Rise of Rebellion～地罰上らば竜の降る～』：50%OFF

強敵との対峙、手に汗握る緊張感を極限まで追求したシングルプレイ専用3DアクションRPG

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/1795510/Rise_of_Rebellion/

■『MOCHI-O』：2026年1月20日（火）配信開始予定

そのハムスター、取扱注意。カワイイ殲滅兵器を育てて戦う、シューティング×育成×アドベンチャー

Steamストアリンク：https://store.steampowered.com/app/3596670/MOCHIO/

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

「講談社ゲームラボ」についての最新情報は、以下公式ホームページやXをご覧ください。

・公式ホームページ：https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/

・X：https://x.com/kodanshaGCL