【岡山大学】第1回 岡山大学文明動態学研究所 学術研究集会〔1/24,土 オンライン開催〕

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成する文明動態学研究所は、「第1回 岡山大学文明動態学研究所 学術研究集会」をオンラインで開催します。

これまで考古学研究は列島社会の複雑化・統合にはたした吉備の大きな役割を明らかにしてきましたが、それに対応すべき古代史研究では吉備が積極的に取り上げられることはありませんでした。

本研究集会では考古学・古代史学が協力して古代吉備の実像を考えます。吉備の多角的な検証により列島社会の変容解明の新地平を切り拓きます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2026年 1月 24日（土）13:00～17:00



【開催方法】

オンライン（ご参加いただくにはZoomが必要になります）



【内 容】

13:00～13:30 今津 勝紀（岡山大学文明動態学研究所）「吉備古代史研究の可能性」

13:40～14:40 ウェスト・スティーブン（東京国立博物館）「弥生時代・古墳時代における吉備の集落と人口動態」

14:50～15:50 古市 晃（神戸大学）「吉備勢力の系譜と伝承」

16:00～17:00 ライアン・ジョセフ（岡山大学文明動態学研究所）「古代吉備における鉄生産の実態解明にむけて―鉛同位体比による鉄鉱石の産地同定の試み―」

【お申込み方法】

下記のフォームよりお申込みください（申込締切日：1月23日(金)）。

https://forms.gle/dPTbLaqim9qnRUASA

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260124_research.pdf

【主 催】

岡山大学文明動態学研究所

【共 催】

科学研究費学術変革領域研究(A)「マテリアマインド： 物心共創人類史学の構築」（代表::松本直子）・同「環境とヒトの相互構築史：汎 太平洋の比較研究による文理統合的研究（人間と環境班）」（代表:山口 徹）・基盤研究（A）「災害文化を内包する地域の記憶継承に資す る地域歴史資料学と地域形成史の構築」（代表:：奥村 弘）・基盤研究（C) 「国家形成期における地域勢力の同族結合の様態に関する基 礎的研究」（代表：古市 晃）

◆参 考

・岡山大学文明動態学研究所（RIDC）

https://ridc.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html

・岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html

・岡山大学文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001277.000072793.html

・岡山大学文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html

・岡山大学文明動態学研究所 2022年度RIDC共同研究の研究実施状況・成果の概要を公表しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001380.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院 文明動態学研究所が「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際ハブの推進に関する協定書」を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002013.000072793.html

・【岡山大学】高等先鋭研究院 文明動態学研究所『大学的岡山ガイド』もっと知りたい！解説動画「真備災害の地理学」を配信！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002693.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学文明動態学研究所（RIDC）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

E-mail：ridc◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL：086-251-7442

https://ridc.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)