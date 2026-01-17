【人事図書館】館長・吉田洋介の著書『「人事のプロ」はこう動く』が発売10日で増刷決定！悩める人事のロードマップとして反響

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ「人事図書館」の館長を務める吉田洋介の著書『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』（日本実業出版社）が、2025年11月14日の発売から10日で増刷決定したことをお知らせいたします。

悩める人事の「道しるべ」として

採用、育成、労務、組織開発など多岐にわたる人事の仕事。一方で、「成果が見えにくい」「ロールモデルがいない」といった悩みを抱える担当者は少なくありません。 本書は、著者自身が1000人以上の人事と関わる中で見えてきた「活躍する人事の共通項」を体系化したものです。「人事としてどうキャリアを歩めばよいか」という問いに対し、精神論ではなく、具体的な行動指針となるロードマップを示すことを目的に執筆されました。

SNS等での共感の声が後押しし、増刷へ

本書は発売直後より、多くの人事担当者や経営者からSNS等で「現場の悩みに効く」「言語化できなかったモヤモヤが晴れた」といった反響をいただき、人事・マネジメント層を中心に大きな注目を集めています。 特に「ひとり人事でも実践できる」といった共感の声が口コミで広がり、発売から10日時点で増刷が決定いたしました。

【書籍情報】

タイトル：「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること(https://amzn.asia/d/gOpAP22)

著者：吉田 洋介（株式会社Trustyyle 代表取締役 / 人事図書館 館長）

出版社：日本実業出版社

定価：単行本（ソフトカバー）

発売日：2025年11月14日

関連リンク：人事のプロチェックリスト(https://hr-library-program.studio.site/jinji-pro-check)

人事のプロチェックリスト実施者が500名を突破・後日分析リポートを発表予定

書籍の発売と同時にリリースし、書籍でもご紹介している人事のプロチェックリスト(https://hr-library-program.studio.site/jinji-pro-check)の実施者が、2026年1月15日に500名を突破いたしました。

これまでのデータから読み取れる傾向や、仮説など人事の皆様にお役に立てるようなリポートを発表予定です。

著者：吉田洋介（人事図書館 館長）のコメント

「関わってくださったみなさんのおかげで発売早々に増刷をいただくことができました。心より御礼申し上げます。 この本で実現したいのは『人事のプロ』を巡って個人が何を目指すか考え行動しやすくなること、そして各地各所で人事のあり方について議論が行われることです。これからも少しでも多くの方に届いていくよう、全力を尽くしていきます！」

今後、人事図書館では本書をテーマにした読書会や、著者と参加者が対話するイベントを積極的に開催予定です。書籍という「知」をきっかけに、人事図書館という「場」で交流が生まれ、日本の人事がより元気になっていく未来を目指してまいります。

吉田 洋介

人事図書館 館長立命館大学院政策科学研究科修了後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と740名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立：2024年4月1日

公式ホームページ：https://hr-library.jp/

公式X：https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/