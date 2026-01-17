【岡山大学】「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」に出場した岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さんが岡山市長を表敬訪問

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 17日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の陸上競技部の石本龍一朗さん（教育学部3年）が2025年12月25日に岡山市役所で大森雅夫岡山市長への表敬訪問を行いました。この訪問は、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の男子400ｍハードルでの8位入賞を報告するためのものです。



大勢の職員の方々から拍手で出迎えられ、その後の表敬訪問では、石本さんから大森市長に「応援ありがとうございました」と感謝の言葉とともに、楽しかった半面、悔しさの残る結果となったことや決勝でのミスなどについて、率直な感想が伝えられました。また、教育実習の話題のなかでは、大森市長から「実際の選手・アスリートを見ることができる機会があると、生徒が喜ぶと思います」といった話がありました。その他にもハードル競技などの話題で盛り上がり、和やかな時間となりました。

「来年度は中四国インカレで、部員のみんなと良い結果を残したい」と意気込む石本さん。大森市長からの「市役所は岡大卒の職員が多く、石本さんのように活躍する学生がいると盛り上がるので、頑張ってください」という激励の言葉を胸に、今後も仲間とともに駆け抜けます。岡山大学陸上競技部のさらなる活躍にご期待ください！



※デフリンピック：きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック

歓談の様子

歓談中の石本さん

石本さんと大森市長（右）

岡山市役所に設置された懸垂幕

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



