るぅと(すとぷり)、ワンマンライブ！STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売スタート！

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、弊社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「るぅと」のワンマンライブ『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』(2026年2月28日(土)、3月1日(日)開催)について、STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売を2026年1月17日(土)に開始したことをお知らせいたします。

「るぅと」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』を開催いたします。本公演は、2026年2月28日(土)・3月1日(日)の2日間にわたり、昼夜2部制の全4公演で実施いたします。

6年前に「いつか立ちたい」と語っていた夢の舞台が、ついに現実となる特別な公演です。これまで応援してくださっているリスナー(ファンの呼称)の皆さまへの感謝を込め、最高の時間と空間をお届けします。

本公演のSTPR TICKET・プレイガイド最終先着販売を、2026年1月17日(土)21:00より開始いたしました。「るぅと」が夢見てきた場所でのワンマンライブを、ぜひ会場でお楽しみください！

■「るぅと」からリスナーの皆さまへメッセージ

今年は誕生日という日にリスナーさんに特別なお知らせをさせていただきました！

6年前、まだ夢のまた夢だった場所――

『国立代々木第一体育館』でのワンマンライブが、ついに決まりました。

いつか立ちたいと夢に見ていた舞台。

信じられないくらい、嬉しいです。

そして何より、この場所に立てるのは、いつも支えてくれるリスナーさんがいてくれたからです。

どんなときも、傍で一緒に進んでくれてありがとう。

一緒に夢を叶えてくれてありがとう。

みんなの言葉や想い、応援が僕を前に進ませてくれました。

こうして6年を経てワンマンライブを開催できるのは、

一人じゃなく、"君と一緒に"進んできたからです。

このステージは、僕だけの夢じゃなく、

みんなの応援で叶った、大切な“君と僕の夢”です。

2日間全公演、今までの感謝を込めて、最高のライブにします！

受け取ってください！

るぅと

■「るぅと」ワンマンライブ 『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』 公演情報

【公演タイトル】 君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館

【開催日時】

-2026年2月28日(土)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

-2026年3月1日(日)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00



【会場】 国立代々木競技場第一体育館 〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1ｰ1



【特設サイト】https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com

■チケット販売情報

[STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売]

【受付期間】

2026年1月17日(土)21:00～2026年2月3日(火)23:59

【チケット価格】

●一般指定席

価格：8,800円(税込)

【受付ページ】

●STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/root

●イープラス：https://eplus.jp/root

●ローソンチケット：https://l-tike.com/root/

●チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/root



【注意事項】

※先着受付のため、予定枚数終了次第、販売終了となります

※STPR TICKETにてお申込みいただく場合、2/1(日)00:00以降はクレジットカード支払いのみとなります

※３才以上有料

※全席指定

※チケットは全て電子チケットとなります

※STPR TICKETにてお申込みいただく場合は、同行者の方もSTPR IDが必要です

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■るぅと Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数103万人、TikTokフォロワー69万人、各SNSの合計フォロワー数535万人にのぼる。(2026年1月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月に国立代々木競技場 第1体育館にてワンマンライブを開催予定。

るぅと(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@root_stpr

公式X：https://x.com/root_nico

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@root_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/root_nico

公式LINE：https://page.line.me/455sirmz

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/