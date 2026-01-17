THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、完全生産限定・紙ジャケCD BOXの詳細を解禁！THEE GREATEST HITSのリマスター配信、FILM LIVE全国ツアーの開催も決定！

日本コロムビア株式会社

THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年プロジェクト「THEE 30TH」から3月１日(日)に発売される豪華11枚組紙ジャケCD BOXの詳細が明らかになった。

リマスター音源が収録される高音質UHQCD BOXのタイトルは『PAPER SLEEVE CD BOX』。

クリア仕様のBOXの表面にはプロジェクトタイトル「THEE 30TH」があしらわれ、初めて紙ジャケCD化されるオリジナルアルバム８作品に加え、２枚組の新タイトル「RUMBLES」が納められる完全生産限定のスペシャルBOXとなる。

今回の『PAPER SLEEVE CD BOX』でのみCD化される「RUMBLES」は、1999年に発表されたベスト盤「RUMBLE」に多数楽曲を追加した新たなベストアルバム。

DISC2にはシングルヴァージョンの「世界の終わり」や「G.W.D」、オリジナルアルバムには収録されていない「アウト・ブルーズ」「ジェニー」「GIRL FRIEND」、レアトラックの「ジャブ」「モナリザ」「デビル・スキン・ディーバ」「ヴァレンタイン」などが収録されており、ミッシェル・オリジナル楽曲のスタジオ音源を高音質リマスターで網羅すべく発売が決定したベスト盤となっている。

また、紙ジャケCD BOXには特典で「コロムビアレコード TMGEメンバー直筆サイン色紙(REPLICA)」(約20cm x 20cm)が付与されることも明らかになった。

更に、「THEE GREATEST HITS」のリマスター音源及びハイレゾ音源が2月1日(日)に配信リリースされることも明らかになった。紙ジャケCD BOXにも収録されない「エレクトリック・サーカス」など、リマスター/ハイレゾ音源のリリースを楽しみに待とう。

そして、2026年1月17日(土)に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された爆音FILM LIVE「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～ YOKOHAMA ARENA 99.01.17 <4K-revive 爆音 experience>」が、FILM LIVE TOURとして４月に全国20都市20会場で開催されることが決定した。

1999年に開催した史上初の横浜アリーナ・オールスタンディング公演のライブ映像を4Kにアップコンバートし、再編集を施し甦った映像をライブハウスの音響と熱気の中で体感することができる。

チケットプレイガイド先行は、1月17日(日)22時から2月1日(日)までの受付。

先着先行となるため、ファンはいち早いチェックをお忘れなく。

【New Release】

■THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

「PAPER SLEEVE CD BOX」

(FRONT)

(BACK)

2026年3月1日 Release

UHQCD 全11枚組 完全生産限定

COCP-42641~51

\27,500(税込)

[展開写真]

DISC 1 「wonder style」

DISC 2 「cult grass stars」

DISC 3 「High Time」

DISC 4 「Chicken Zombies」

DISC 5 「GEAR BLUES」

DISC 6 「CASANOVA SNAKE」

DISC 7 「Rodeo Tandem Beat Specter」

DISC 8 「SABRINA HEAVEN」

DISC 9 「SABRINA NO HEAVEN」

DISC 10&11「RUMBLES」(2枚組)

予約：https://lit.link/tmgecdbox

購入者特典：「コロムビアレコード TMGEメンバー直筆サイン色紙(REPLICA)」(約20cm x 20cm)

■RUMBLES（２枚組）収録曲

DISC1

01.キャンディ・ハウス

02.オートマチック - トランジスタ・バージョン

03.君に会いにゆこう

04.カルチャー

05.ランドリー

06.カーテン

07.CISCO～想い出のサンフランシスコ(She's gone)

08.ゲット・アップ・ルーシー

09.スピーカー

10.スパイダー スパイダー

11.深く潜れ

DISC2

01.世界の終わり - Smash hits version

02.ロマンチック - turkey brunch version

03.G.W.D

04.ジャブ

05.アウト・ブルーズ

06.ジェニー

07.モナリザ

08.ベガス・ヒップ・グライダー

09.武蔵野エレジー

10.セプテンバー・パンク・チルドレン

11.ヴァレンタイン

12.デビル・スキン・ディーバ

13.Girl Friend

■THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

「THEE GREATEST HITS」

2026年2月1日 Digital Release(リマスター配信/ハイレゾ配信)

1.世界の終わり

2.strawberry garden

3.ブラック・タンバリン

4.リリィ

5.キャンディ・ハウス

6.シャンデリヤ

7.blue nylon shirts (from balcony)

8.ゲット・アップ・ルーシー

9.バードメン

10.カルチャー

11.ハイ!チャイナ!

12.アウト・ブルーズ

13.深く潜れ

14.ブギー

15.キラー・ビーチ

16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)

17.ジェニー

18.スモーキン・ビリー

19.G.W.D

20.GT400

21.リボルバー・ジャンキーズ

22.ベイビー・スターダスト

23.武蔵野エレジー

24.暴かれた世界

25.赤毛のケリー

26.ドロップ

27.サンダーバード・ヒルズ

28.太陽をつかんでしまった

29.ジプシー・サンディー

30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ

31.ダニー・ゴー

32.エレクトリック・サーカス

【FILM LIVE TOUR情報】

WORLD PSYCHO BLUES TOUR

～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～ YOKOHAMA ARENA 99.01.17

・4/4(土)

長野・CLUB JUNK BOX

Open 17:30 / Start 18:00

福岡・DRUM LOGOS

Open 17:15 / Start 18:00

・4/5(日)

岐阜・club-G

Open 17:15 / Start 18:00

沖縄・桜坂 CENTRAL

Open 17:30 / Start 18:00

・4/12(日)

神奈川・横浜BAY HALL

Open 17:00 / Start 18:00

京都・磔磔

Open 17:30 / Start 18:00

岩手・ KLUB COUNTER ACTION MIYAKO

Open 17:30 / Start 18:00

・4/17(金)

新潟・NIIGATA LOTS

Open 18:30 / Start 19:00

・4/18(土)

愛媛・松山SALONKITTY

Open 17:30 / Start 18:00

・4/19(日)

北海道・サッポロファクトリーホール

Open 17:15 / Start 18:00

静岡・浜松窓枠

Open 17:15 / Start 18:00

大坂・梅田 CLUB QUATTRO

Open 17:00 / Start 18:00

・4/25(土)

広島・CLUB QUATTRO

Open 17:15 / Start 18:00

熊本・B.9 V1

Open 17:15 / Start 18:00

・4/26(日)

岡山・PEPPERLAND

Open 17:30 / Start 18:00

鹿児島・CAPARVO HALL

Open 17:30 / Start 18:00

・4/28(火)

宮城・仙台Rensa

Open 18:00 / Start 19:00

・4/29(水・祝)

青森・青森Quarter

Open 17:30 / Start 18:00

愛知・名古屋 Electric Lady Land

Open 17:15 / Start 18:00

兵庫・神戸 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE

Open 17:15 / Start 18:00

■チケット料金： (スタンディング、別途ドリンク代)

\3,800-(税込み)

※小学生以下入場不可

■プレイガイド先着先行

受付：1/17（日）22:00～ 2/1（日）23:59

＊購入制限=4枚

URL：https://l-tike.com/tmge/

【注意事項】

※車椅子席をご希望の場合は公演の一週間前までに公演問い合わせ先までご連絡ください。

※ご購入いただいたチケットは払い戻し対応はできません。

※転売チケットでの入場はできません。

■THEE 30TH特設サイト 詳細

https://www.thee30th.com/news/309

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT リンク】

「THEE 30TH」オフィシャルサイト：https://www.THEE30TH.com

「THEE 30TH」SNSアカウント

X：＠THEE_30TH

Instagram：＠thee_30th

Facebook：THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

TikTok: @tmge_official

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」配信リンク：https://lnk.to/TMGE

【THEE 30TH Release】

■「THEE LIVE」

2025年2月1日 Release

Blu-ray全6枚組 完全生産限定

COXA-1370～75

\29,800(税込)

https://lit.link/theelive

■「THEE GREATEST HITS」

2025年2月1日 Digital Release

※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信

（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）

https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits

■「cult grass stars」

2025年3月1日 Release

・LP2枚組 180g重量盤

COJA-9528～9 \6,050(税込)

https://lit.link/cultgrassstars

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/cultgrassstars

■「is this High Time?」

2025年4月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9530 \4,950(税込)

https://lit.link/isthishightime

「High Time」

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/hightime

■「Chicken Zombies」

2025年6月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9531～2 \6,050(税込)

https://lit.link/chickenzombies

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/chickenzombies

■「GEAR BLUES」

2025年7月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9533～4 \6,050(税込)

https://lit.link/gearblues

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/gearblues

■「CASANOVA SNAKE」

2025年8月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9535～6 \6,050(税込)

https://lit.link/casanovasnake

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/casanovasnake

■「Rodeo Tandem Beat Specter」

2025年9月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9537～8 \6,050(税込)

https://lit.link/rtbs

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/rtbs_tmge

■「SABRINA HEAVEN」

2025年10月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

UMJK-9154/5 \6,050

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered

■「SABRINA NO HEAVEN』」

2025年10月1日 Release

LP１枚組 180g重量盤

UMJK-9156 \4,400

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered

■『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』

2025年10月11日 Release

【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤

仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り

UMXK-9044

\23,100(税込)

【通常盤】 Blu-ray

UMXK-1127

\6,600(税込)

https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

■「wonder style」

2025年11月1日

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9539 \3,850(税込)

https://lit.link/wonderstyle

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/wonderstyle

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】

メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）

1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。

シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。