CANDY TUNEがゲームのキャラに！？　ファン待望の人気曲「アイしちゃってます(ハート)」MV解禁　さらに、全国ツアーファイナルのライブ音源を配信リリース

アソビシステム株式会社

7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが2026年1月17日（土）、1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』に収録されている人気楽曲「アイしちゃってます(ハート)」のミュージックビデオを公開した。

「倍倍FIGHT!」のブレイクをきっかけに、去年、第76回NHK紅白歌合戦への出演を果たすなど大きな話題となっているCANDY TUNE。今回ミュージックビデオが公開された「アイしちゃってます(ハート)」は、昨年行われた「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-『TUNE QUEST』」にて初披露後、キャッチーな歌詞やハッピーな世界観が話題となりライブ映像がTikTokで一気に拡散。人気曲として地上波歌番組でも披露された。

公開されたミュージックビデオは、お菓子の国を舞台にしたゲームの世界にメンバーたちが迷い込んでしまい、この世界に潜む“ちょっとしたトラブル”をみんなで協力しながら乗り越えていくポップな作品。アイドル衣装の実写はもちろん、ドット絵やCGなどさまざまなゲームキャラへと変身したメンバーたちにも注目してほしい。

また、「アイしちゃってます(ハート)」のミュージックビデオ公開を記念して、昨年12月5日に開催された「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-『TUNE QUEST』」ツアーファイナルのライブ音源全21曲のアルバムが各音楽サイトにて配信リリースされる。当時の熱気が込められた臨場感あるライブ音源は必聴！

なお、CANDY TUNEは今年1月から毎週木曜日に日本テレビにて冠番組「きゃんちゅーできる？」が放送中。2026年も勢い止まらぬ彼女たちの活躍をお見逃しなく。

【MV】CANDY TUNE「アイしちゃってます(ハート)」

https://youtu.be/Z4P36up1KBY

＜ライブ音源 配信リリース情報＞

『CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- TUNE QUEST』

配信日：2026年1月17日（土）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/TUNE_QUEST

＜アルバム発売情報＞

CANDY TUNE 1st アルバム『倍倍FIGHT!』

発売日：2025年10月1日（水）

■初回限定盤A［CD＋映像作品 Blu-ray］（KLC-10008／税込8,800円）

■初回限定盤B［CD＋映像作品 DVD］（KLC-10010／税込7,700円）

■通常盤［CD only］（KLC-10012／税込3,300円）

購入はこちら：https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL

＜CANDY TUNE 冠番組概要＞

日本テレビ『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』

放送日：2026年1月放送（関東ローカル）

1月22日（木）25時35分～26時05分

1月29日（木）25時35分～26時05分

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/candytune/

＜Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X（Twitter）：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCU0PgOXf0lxzVxN2TLzMJkw