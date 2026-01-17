少女革命計画 × 岡田美術館 「少女革命計画×岡田美術館 ー絢爛革命 心・罪ー」開催決定！

株式会社THINKR


　KAMITSUBAKI STUDIO発の音楽×物語を軸としたプロジェクト「少女革命計画」が、2026年1月31日(土)から3月31日(火)の期間、岡田美術館（神奈川県足柄下郡箱根町）とのコラボレーション企画を実施することが決定しました。


　現在、岡田美術館で開催中の特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」は、松竹梅、鶴などおなじみのモチーフから、風神雷神や寿老人といった神さままで、おめでたい絵とやきものを展示しています。



　少女革命計画発のバーチャルシンガーユニット「罪十罰」のメンバーである美古途の美術好きをきっかけに実現したコラボで、特別展とのコラボやギャラリートークなどを実施予定。「アートとカルチャーをつなぐ発信」という目的のもと、日本美術を「アート入門」という形で紹介します。美古途たちと一緒に学ぶことで、来場される皆様が日本美術をより身近に感じ、興味を持つきっかけを作り、日本美術全体の未来へと繋げたいと言う願いが込められた特別企画です。


■コラボレーション記念特別企画

【特別企画１.】グッズ付きチケットを数量限定販売


オリジナルデザインのスクエア缶バッジ2個セットコラボチケットを発売します。


数量限定で、ここでしか手に入らない貴重なアイテムです。


※本商品（グッズ付きチケット）が品切れの場合でも、岡田美術館の入館料をお支払いいただく事で特別展に入館頂けます。


【特別企画２.】少女革命計画コラボ解説パネルの展示

特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」をはじめ、展示に関するコラボパネルを各階に設置し、わかりやすくフロアのテーマや見方を解説します。



＜設置場所＞


1階EVホール前：佳鏡院「中国・韓国陶磁、古代の工芸」


2階EVホール前：御莉姫「日本陶磁、和ガラス、日本画」


3階EVホール前：美古途「特別展：愛でたい美術」


4階EVホール前：硝子宮「特集展示：金屏風 ―馬とサムライ―」「日本陶磁」


5階EVホール前：氷夏至「仏教美術」


1階大壁画前　 ：夕凪機「大壁画(風・刻)」



※展示室への携帯電話・カメラ・タブレット類などの記録媒体、お飲物の持ち込みをご遠慮いただいております。お手数をおかけいたしますが、無料のロッカーがございますので、お預けになった上でご入館ください。


【特別企画３.】足湯カフェオリジナルドリンク

美術館併設の足湯カフェにて、少女革命計画をイメージしたオリジナルドリンクを提供します。



佳鏡院：藍映ゆる星しぶき（ブルーベリーシェイク)


御莉姫：苺揺らぐ紅あかり（ストロベリーシェイク)


硝子宮：珈琲香る漆黒きらめき（コーヒーシェイク)　


美古途：小豆薫る紫芋しるこ（おしるこ）


夕凪機：玉蜀黍和み黄金スープ（コーンスープ）


氷夏至：抹茶舞う翠ほのか（抹茶ラテ）





左から佳鏡院：藍映ゆる星しぶき（ブルーベリーシェイク）・御莉姫：苺揺らぐ紅あかり（ストロベリーシェイク）・硝子宮：珈琲香る漆黒きらめき（コーヒーシェイク）





左から美古途：小豆薫る紫芋しるこ（おしるこ）・夕凪機：玉蜀黍和み黄金スープ（コーンスープ）・氷夏至：抹茶舞う翠ほのか（抹茶ラテ）



販売価格：各600円(税込)



特典情報：コラボドリンクを1点お買い上げ毎に「少女革命計画×岡田美術館コラボコースター」（全6種）を1枚プレゼントします。


※ランダムでのお渡しとなります。


※なくなり次第終了となります。



＜足湯カフェ＞


風神・雷神の大壁画「風・刻（かぜ・とき）」の正面には、100%源泉かけ流し（加水・加温なし）の足湯をご用意しています。アルカリ性の泉質は、美術館鑑賞後の疲労回復にぴったりです。


足湯に浸かりお飲み物を楽しみながら、箱根の自然を存分に味わってみてはいかがでしょうか。


【特別企画４.】オリジナルコラボグッズ

美術館併設のミュージアムショップでは、少女革命計画とコラボしたグッズを販売します。



＜アート活動支援商品＞


・岡田美術館応援企画　コラボビジュアルステッカー　1口 300円（税込）


※本商品の収益は、アートおよび文化振興への寄与を目的として、全額を岡田美術館へ寄付いたします。本趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご購入をご検討ください。





＜コラボ商品＞


・岡田美術館×少女革命計画　オリジナル缶バッジ（全12種）　500円（税込）


・岡田美術館×少女革命計画　2WAYアクリルキーホルダー（全6種）　900円（税込）


・岡田美術館×少女革命計画　手ぬぐい（全1種）　2,000円（税込）




＜特典情報＞


ミュージアムショップで3,510円（税込）お買い上げごとに以下の特典をお渡しします。



2026年1月31日(土)～2026年2月21日(土)：


解説パネル（縮小版）ポストカード（全6種からランダムで1枚お渡し）



＜絵柄＞


佳鏡院・御莉姫・硝子宮・美古途・夕凪機・氷夏至



2026年2月22日(日)～2026年3月31日(火)：


オリジナルボイスドラマ「美古途と箱根旅」（約5分）



＜出演＞


美古途 (罪十罰 from少女革命計画)


※視聴用QRコードを印刷した用紙をお渡しいたします。


※視聴期限：2026年3月31日(火)23:59



このほかにも少女革命計画のCD・グッズを販売予定です。


詳細は館内POPをご確認ください。


【特別企画５.】スペシャルギャラリートーク

「ゆるふわ美術解説」出張版 開催決定！


閉館後の美術館を特別に貸し切って行うギャラリートークでは、美古途と美術館学芸員が皆様にわかりやすく展示物を紹介いたします。



＜ギャラリートーク開催概要＞


企画名：「ゆるふわ美術解説 学芸員さんとトークしちゃいます！~岡田美術館 編~」



企画内容：前半パートは5F特別スペースで美古途と学芸員が収蔵作品を中心にしたギャラリートークを実施いたします。後半パートは、実際に学芸員と展示室を巡りながら収蔵品に関する詳しい解説を聞く事が出来ます。



開催日時：2026年2月21日(土) 16:30～18:00



出演者　：美古途（罪十罰 from少女革命計画）


　　　　　塩谷尚子さん（岡田美術館 主任学芸員）




参加費用：1,500円（税込）※岡田美術館エントランスでお支払いください。（入館料別途）



参加方法：下記事前エントリーフォームで申し込みの上、開催当日にお越しください。


　　　　　＜スペシャルギャラリートーク事前エントリーフォーム＞


　　　　　https://forms.gle/LhaBGZUevEpMdRu99


　　　　　※エントリー期限：2026年2月21日(土)12:00


　　　　　※エントリーにはGoogleアカウントの登録が必要になります。


　　　　　※会場定員に従い、早期にエントリーを終了する場合がございます。




　　　　　開催日当日、16:20より5階EVホールにて整列を開始します。


　　　　　参加希望の方は列でお待ちください。



定員　　：50名



参加特典：「美古途」本人描きおろしイラストステッカー




■実施概要

開催名：「少女革命計画×岡田美術館 ー絢爛革命 心・罪ー」


開催日：2026年1月31日(土)～3月31日(火)


開館時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）


会場：岡田美術館



〒250-0406 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1


https://www.okada-museum.com/access/


■コラボチケット情報

販売期間：2026年1月18日(日) 0:00～　※なくなり次第終了


価　　格：3,500円（税込）


特　　典：スクエア缶バッジ2個セット



販売URL：https://r-t.jp/girls_rev_pj-om



※本商品は「岡田美術館 入館料」と「コラボグッズ（スクエア缶バッジ2個セット）」がセットになったバンドルチケットです。


※本商品は数量限定となります。なくなり次第終了となります。


※本商品が品切れの場合でも「岡田美術館入館料」をお支払いいただくことで特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」及びコラボイベント「少女革命計画×岡田美術館 ー絢爛革命 心・罪ー」をご鑑賞頂けます（ギャラリートークを除く）。


　入館料は岡田美術館HPをご確認ください。


※コラボイベント「少女革命計画×岡田美術館 ー絢爛革命 心・罪ー」の開催期間は【2026年1月31日(土) ～2026年3月31日(火)】となります。


　特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」の開催期間と異なりますので、ご購入の際はご注意ください。


※「岡田美術館」入場チケット・特典引換券の計2枚が発行されます。紛失されますと再発行は出来ませんのでご注意ください。


※コラボグッズ（スクエア缶バッジ2個セット）は入館時に、「特典引換券」と交換でお渡しします。


※展示室への携帯電話・カメラ・タブレット類などの記録媒体、お飲物の持ち込みをご遠慮いただいております。


　お手数をおかけいたしますが、無料のロッカーがございますので、お預けになった上でご入館ください。


　また、お客様の安全と作品保護のため、セキュリティチェックを実施しております。


　これらの点につきまして、何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。


■岡田美術館について

全5階、約5,000m2の箱根最大級の展示面積を誇る館内で、日本や中国・韓国の絵画や陶磁器、考古遺物や仏教美術まで常時約450点の美術品を鑑賞することができます。


また敷地内では、箱根ならではの100％源泉かけ流しの足湯カフェや昭和初期の建物を改装した趣のある飲食施設「開化亭」、四季折々に変化を見せる庭園なども楽しんでいただけます。



開館時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）



入館料：


一般・大学生：2,800円


小中高生：1,800円


足湯入湯料：美術館ご利用の方は無料／足湯のみご利用の方は500円


駐車料金：美術館・開化亭・足湯カフェ・ミュージアムショップご利用の方は1回500円／庭園・駐車場のみご利用の方は1時間につき500円


駐車場台数：80台（うち身障者用2台）




■特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」



幸せへの願いを込めて、美術作品には、延命長寿や子孫繁栄、家内安全など、様々な意味を持つモチーフが表されてきました。不老長寿の「仙人」、霊獣とされる「龍」、めでたい兆しとして姿を現すという「鳳凰」、千年生きると言われる「鶴」、ともに冬の寒さに耐えることから「歳寒三友」と呼ばれ、やがて縁起物とされた「松竹梅」、花の王と呼ばれる富貴の象徴「牡丹」など、伝説上の生き物から身近な動植物まで多岐に渡ります。これらは、単独で表すだけではなく、いくつかを組み合わせることで複合的な意味をもち、めでたさが一層強まります。本展では、おめでたいモチーフが愛らしく表現された絵画とやきものを一堂に展示いたします。見ているだけで幸せになる美術の世界をお楽しみください。


特集展示　金屏風 ―馬とサムライ―

2026年の午年に因む特集展示です。馬は、5世紀頃、中国大陸から朝鮮半島を経由して日本にもたらされて以降、権威の象徴や神事の動物として、あるいは競馬において、実用面では輸送手段や戦闘時の乗り物などとして、人と深く関わる重要な動物であり続けました。この特集では、『平家物語』や『太平記』、古式の競馬、祭礼や行幸を主題とした5件の金屏風を、馬と武士の営みに注目しながら展示します。



開催日程：2025年12月14日(日）～2026年6月7日(日)



※コラボイベント「少女革命計画×岡田美術館 ー絢爛革命 心・罪ー」の開催期間は【2026年1月31日(土) ～2026年3月31日(火)】となります。特別展「愛でたい美術 -絵画とやきものに見る幸せのかたち-」の開催期間と異なりますのでご購入の際はご注意ください。


■ 少女革命計画　アーティストプロフィール

■ 心世紀（しんせいき）


現実と仮想が交差するエモーショナルなサウンドが特徴の心世代ポップミュージック



リアルとバーチャルという二層の狭間から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは超新星の光を纏い、眠らない夜を駆け抜ける。



●佳鏡院（かきょういん）　左


X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC0w13AZfaxfatdHdF-bhN3Q



●御莉姫（おりひめ）　中央


X(旧Twitter)：https://x.com/orihime_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPzB4ROWho13wC9ngTCz1hA



●硝子宮（がらすみや）　右


X(旧Twitter)：https://x.com/garasumiya_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzArdRlyB498Ksl8BIiD6ZA


■ 罪十罰（つみとばつ）


仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン



遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。



●美古途（みこと）　左


X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw



●夕凪機（ゆうなぎ）　中央


X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug



●氷夏至（ひなげし）　右


X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg


■ 少女革命計画　公式Webサイト・SNS

公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/


公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj


■KAMITSUBAKI STUDIOについて



次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。


バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト：https://kamitsubaki.jp/


（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）