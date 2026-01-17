【岡山大学】教育データサイエンスセミナー「学校空調整備の健康効果：救急搬送データによる検証」（第12回EIPPE公開研究会）〔1/21,水 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンターEIPPE部門では、分野横断的な複合領域としての教育データサイエンスの開拓およびデータサイエンスの素養と教育領域に固有のドメイン知識を併せもつ高度専門人材の育成に資することを目的として、公開セミナー・ワークショップを開催しています。

今回は社会のデジタル化にともない利活用が進む「オルタナティブデータ」を用いた実証社会科学研究の新潮流について知見を深めます。

皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2026年 1月 21日（水） 18:00～19:30

【会 場】

岡山大学津島キャンパス教育学部講義棟 2階 5206講義室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://edu.okayama-u.ac.jp/access/

【報告者】

岡野有恭 氏（一橋大学大学院）

【対象者】

学生・研究者・一般の方

※ どなたでもご参加いただけます。

【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記の参加登録フォームから、開催当日までにお申込みください。

https://forms.gle/r7XZEi5gtCdbsevLA

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260121_seminar.pdf

【主 催】

・岡山大学「教育学×データサイエンスで人間・社会・文化の未来を拓く先駆者養成クロスプログラム」（文部科学省「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業～Xプログラム～」）

・JSPS科研費JP25K21944（挑戦的研究（萌芽）「教育データサイエンスの開拓―因果推論とドメイン知識を架橋する学際的アプローチ」）

・岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンターEIPPE部門

【備 考】

セミナー終了後、希望者を対象に教育データサイエンス学位プログラム（岡山大学大学院教育学研究科修士課程教育科学専攻）の個別説明を実施します。

◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

・岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンターEIPPE部門

https://ou-eippe.studio.site/

岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンター EIPPE部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：eippe◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3762.html

