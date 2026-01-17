ÃÏ¾åÇÈ¥¿¥Öー¤Î¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNoBorder¡ÙºÇ¿·²ó¸ø³« #30
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥¿¥Öー¤Î¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNoBorder¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNoBorder¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Â¸ýÍ¦»ù¡Ë¤Ï¡¢¡Ö#30 ¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤Î¹õËë¤ÏÃ¯¤À¡©ÅÅÄÌ»ö·ï¤ÈÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡ÈÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡É¡×¤òËÜÆü21:00¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î ¡Ö»ä¼«¿È¤â¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¡£¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê·è°ÕÉ½ÌÀ¤ËÂ³¤¡¢ÁíÍý¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸Âµ¬À©¤ÎÅ±ÇÑ¤ä¡¢¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ï¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬¼«Í³¤ËÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤òºÆ¶½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÆÃ¸úÌô¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢²áÏ«»à°äÂ²¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬´í×ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òìíî½¡Ê¤Ð¤Ã¤³¡Ë¤µ¤»¤ë¡ÖÌ¿¤òºï¤ëÀ¯ºö¡×¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¹ñ²È¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÏÀÅÀ¤ò¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
#30¡§¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤Î¹õËë¤ÏÃ¯¤À¡©ÅÅÄÌ»ö·ï¤ÈÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡ÈÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡É¡×
https://youtu.be/H7yYvPbJXB8
¡¡ºÇ¿·²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÌä¤¦¤Î¤«
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¡×»Ø¼¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸ÂÅ±ÇÑ°Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑºÆÀ¸¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²áÏ«»à¤äºñ¼è¤Î²¹¾²¤òºÆ¤Ó¹¤²¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤Î¤â¤È¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ò³Ë¿´ÅªÏÀÅÀ¤È¤·¤ÆÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤ÎÉ¬Í×À
¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¡üÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÀ¯¼£¤Ï²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤«
¡¡ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î»¿ÈÝ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎµÄÏÀ¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿·ÐºÑ¹½Â¤¤ä¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤Êý¤ÎµÄÏÀ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¥²¥¹¥ÈMC
¡¡ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢³Ø½Ñ¤Î³Æ³¦¤«¤éÎ©¾ì¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÏÀµÒ¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ä·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¤òÃ±¤Ê¤ëÀ©ÅÙÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥ÈMC¡§
ÅÐºä ½ß°ì»á¡Ê¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§
±üÌî Âî»Ö»á¡Ê¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞÂåÉ½¡Ë
ÀÐÅÄ ÏÂÌ÷»á¡Êºî²È¡¦ÃæÅì¾ðÀª¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ÀÐ¸¶ ¿¹¸»á¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¡Ë
¾®Àî ÜÆÂÀÏº»á¡ÊÊ¸éºÉ¾ÏÀ²È¡Ë
·¦ÅÄ ½çÀ¸»á¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿ー¡Ë
Æ£°æ Áï»á¡ÊµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ë
