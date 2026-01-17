【岡山大学】人の行動を変える「仕掛学」を学ぼう！～DAY2・仕掛学 対面ワークショップ～〔1/23,金 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学


2026（令和8）年 1月 17日
国立大学法人岡山大学


https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要


　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を設置している「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム （OI-Start）」では、「仕掛学」をテーマとした対面ワークショップを、2026年1月23日（金）13:30～17:30に本学津島キャンパスで開催します。「仕掛学」とは、人々の行動を自発的に変えるためのアプローチです。



　2025年12月15日（月）に開催したDAY1・オンラインセミナーでは、仕掛学の基本的な考え方や実践的な活用方法を分かりやすく解説しました。1月23日のDAY 2・対面ワークショップでは「“売れる仕掛け”を考えたい」「ルールを“楽しみ”に変えたい」「思わず動きたくなる仕掛けを作りたい」といった方を対象に、「ついしたくなる仕掛け」づくりを体験しながら、楽しんで学べる内容となっています。



　講師には、DAY1に引き続き、BIPROGY株式会社総合技術研究所共創デザイン室上席研究員の齊藤哲哉氏をお迎えします。DAY1に参加していない方でもご参加いただけますので、ぜひご相談ください。




【日 時】


　2026年 1月 23日（金）13:30～17:30（開場13:00～）

【場 所】


　岡山大学津島キャンパス 共創イノベーションラボ（KIBINOVE）5階


　（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）


　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/







【プログラム】
　（DAY1（12月15日）：「仕掛学」を学ぶオンラインセミナー）
　DAY2（1月23日）：「仕掛学」を活用する対面ワークショップ
　※DAY1は終了してますが、DAY2のみでもご参加いただけます。



【講 師】


　齊藤哲哉 氏（BIPROGY株式会社 総合技術研究所 共創デザイン室 上席研究員）



【対象者】


　OI-Start会員・一般（オープン開催）

【参加費】


　無料（要事前申込）

【お申込み方法】


　下記のフォームから事前ご登録をお願い申し上げます。


　https://forms.office.com/r/YBb3m3WXax



【ポスター】


　https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260123_ws.pdf



【主 催】


　おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）







◆参 考


・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）


　https://oistart.okayama-u.ac.jp/


・BIPROGY株式会社 総合技術研究所


　https://www.biprogy.com/com/tech/


・岡山大学研究・イノベーション共創機構


　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/


・岡山大学共創イノベーションラボKIBINOVE


　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/







共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先


　おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局


　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1　岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F
　TEL:080-7178-7277、090-7185-8436
　E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp
　　　　　※@を◎に置き換えています


　https://oistart.okayama-u.ac.jp/


　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3758.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
　岡山大学病院 新医療研究開発センター
　〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
　下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
　http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
　岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
　〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
　TEL：086-235-7983
　E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
　岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1　岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　TEL：086-251-8463
　E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
　岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　TEL：086-251-8705
　FAX：086-251-7114
　E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞


　岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部


　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい


　https://venture.okayama-u.ac.jp/



