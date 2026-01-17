TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ金子みゆ新曲「来世はどうせ」ミュージックビデオが公開！「TikTokダンスコンテスト～踊りすぎてすみませぇん！～」も開催中！

日本コロムビア株式会社

2026年1月10日より放送中のTVアニメ『デッドアカウント』にてエンディングテーマになっている金子みゆの新曲「来世はどうせ」のミュージックビデオが公開された。

アニメの“デジタル化してしまった幽霊を祓う“というテーマに倣って、金子みゆのミュージックビデオもSNS社会での承認欲求やデジタルタトゥーをコミカルに表現した映像となっている。

金子みゆのアバターの分身として現れる謎の人物役は現在CMや映画でも活躍中の内藤聖羽さんが演じた。彼と繰り広げられるバトルがどのようなエンディングを迎えるのか、映像内で見られる衝撃の姿も楽しみにしていてほしい。

『デッドアカウント』のエンディング映像で流れる金子みゆ自身が振り付けしたダンスも登場予定なので、こちらも要注目だ。

また、「来世はどうせ」の配信を記念して短尺の動画をシェアできるスマートフォン向けアプリ「TikTok」にてダンスコンテストも開催中。指定のハッシュタグをつけて公式音源で振り付けを踊ると、金子みゆ本人が選ぶ「弥電学園優秀賞」(1名様)へメインキャスト3名(岡本信彦さん、内山昂輝さん、ファイルーズあいさん)＋金子みゆの直筆サイン色紙が贈呈される。他にも抽選で30名様に「でんみちゃん賞」として金子みゆの直筆サイン入りアニメポストカードが当たるので、この機会にどしどし応募してみよう。

詳しくは公式HPをチェックしてほしい。

金子みゆは2025年にソロアーティストとして日本コロムビアからメジャーデビュー。現在放送中のスーパー戦隊シリーズ・50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では、エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」を担当している。 来年2月には横浜アリーナで開催される＜仮面ライダー×スーパー戦隊＞音楽の祭典「超英雄祭：KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」への出演も決定。

ますますアーティストとしての活躍の場を広げていく金子みゆに注目だ。

＜「来世はどうせ」ミュージックビデオリンク＞

https://youtu.be/DzuDmlLJT2c

＜「来世はどうせ」TikTokダンスコンテスト ～踊りすぎてすみませぇん！～＞

2026年1月10日(土)より配信される新曲「来世はどうせ」のリリースを記念して、

短尺の動画をシェアできるスマートフォン向けアプリ「TikTok」にてダンスコンテストを開催！

「来世はどうせ」の音源を選択いただき、振付動画をご投稿いただいた方の中から1名様に【メインキャスト3名（岡本信彦さん、内山昂輝さん、ファイルーズあいさん）＋金子みゆ】のサイン色紙】、30名様に【金子みゆサイン入りアニメポストカード】をプレゼント！

【＠金子みゆ 音楽専用アカウント】をフォローの上、指定のハッシュタグをつけて投稿してね！

【対象投稿期間】

2026/1/10(土) 19:00～2026/2/7(土) 23:59まで

【対象音源】

●「来世はどうせ」サビver.

https://www.tiktok.com/music/-7585498014270244865

【指定ハッシュタグ】

#金子みゆ_来世はどうせ / #デッドアカウント

※必ず2つのハッシュタグをつけて投稿してください

※アンダーバーは半角になります

【賞品】

・金子みゆ本人が選ぶ「弥電学園優秀賞」（1名様）：メインキャスト3名（岡本信彦さん、内山昂輝さん、ファイルーズあいさん）＋金子みゆのサイン色紙

▼下記賞品画像のイメージとなります

※「弥電学園優秀賞」を受賞された方の投稿はSNSにて動画をご紹介させていただく可能性がございます。

※結果は2月中を想定しております

・でんみちゃん賞（抽選で30名様）：金子みゆサイン入りアニメポストカード

▼下記アニメポストカードのイメージとなります

【応募方法】

下記の手順に従って、ご応募頂けます。

1. ＠金子みゆ 音楽専用アカウント ( @kanekomiyu_music )をフォロー

2.TikTokアプリを起動し「投稿作成」ボタンを押す

3. ＠金子みゆ 音楽専用アカウント ( @kanekomiyu_music )に紐づいている指定の公式楽曲のうち、対象楽曲の音源を使用し振付動画を撮影

4..投稿の際には必ず、「#金子みゆ_来世はどうせ」「#デッドアカウント」

の2つのハッシュタグを付けて投稿してください

【注意事項】

※ダイレクトメッセージの設定を「オン」に更新をお願いします。メッセージをお送りできない場合には当選が無効となりますのでご了承ください。

※当選者へのDMを送信後、メッセージを頂いても返信は出来かねますのでご了承ください。

※「弥電学園優秀賞」を受賞された方の投稿はSNSにて動画をご紹介させていただく可能性がございます。

※以下の場合、審査の対象外になります。

1. ＠金子みゆ 音楽専用アカウント ( @kanekomiyu_music )をフォロー解除している

2.必須ハッシュタグの記載漏れや指定の音源が紐づいていない場合

（内容に沿った動画を投稿頂いていても無効となりますのでご注意ください）

3.指定のダンス以外の動画投稿は対象外になります

4.アカウント名の変更

5.非公開アカウントとなっている場合、または投稿した動画が非公開状態となっている場合

6.当キャンペーンの運営を妨げる行為

7.公序良俗に反する内容の行為

8.営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為

9.特定の個人、企業などの権利に抵触する恐れのある行為

10.個人、企業、団体などを中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為

11.他人の著作権、肖像権に抵触する行為

12.わいせつな表現などを含む不適切な行為

13.法令などに違反する、または違反するおそれがある投稿、その他の行為

14.TikTokの利用規約に違反する、または違反するおそれがある行為

15.その他、当キャンペーン事務局が不適切と判断する行為

※賞品の発送は国内に限らせて頂きます。

※各当選権利及び賞品の転売・譲渡・交渉・オークション等への出品は禁止します。

※参加の際の通信費等はお客様のご負担となります。

＜Xシェアキャンペーン＞

2026年1月10日(土)に配信開始となる新曲「来世はどうせ」をお好きなストリーミングサービスからXにシェアしてURL、指定のハッシュタグを投稿！

投稿してくださった方の中から抽選で20名様に『「来世はどうせ」 ジャケ写ステッカー』をプレゼント！

みなさまからの素敵な感想を沢山お待ちしています！

【対象期間】

2026/1/10(土) 0:00 ～ 2026/1/24(土) 23:59

＜リリース情報＞

2026.01.10(土)

TVアニメ「デッドアカウント」エンディングテーマ

Digital Single「来世はどうせ」

＜TVアニメ『デッドアカウント』情報＞

(C)︎渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会

PV第3弾： https://www.youtube.com/watch?v=orVDfox9Ggc

■放送情報

テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日(土)より毎週土曜夜11時30分～放送開始

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

■配信情報

＜先行配信＞

2026年1月10日(土)より毎週土曜深夜0時～

Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題

＜一般配信＞

2026年1月13日(火)より毎週火曜深夜0時～ 以降順次開始

ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。

■公式サイト・公式SNS

アニメ公式HP： https://dead-account.com/

アニメ公式X： @DDAC_WM（ https://x.com/DDAC_WM ）

アニメ公式TikTok： ＠ddac_anime（ https://www.tiktok.com/@ddac_anime ）

マガジン公式HP： http://www.shonenmagazine.com/

マガジンポケット： https://pocket.shonenmagazine.com/

■原作情報

講談社「マガジンポケット」にて好評連載中！

原作コミックス1～12巻好評発売中！

(C)︎渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会

＜AuDee 番組概要＞

◇タイトル： 「金子みゆ の INPUT30」

◇番組内容：インフルエンサー、歌手、女優としても活躍する金子みゆが、初めて自分のラジオに挑戦！ラジオっていったい何をすればいいの？？といった基本から、最新情報にマニアックな話題まで金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、まだまだ知らないさまざまなことを、リスナーのみなさんといっしょに勉強(インプット)していく番組。

◇パーソナリティ：金子みゆ

◇配信日時：毎週木曜日20時に最新回を配信

◇番組サイト： https://audee.jp/program/show/300011784

◇メッセージフォーム： https://form.audee.jp/input30/message

◇番組ハッシュタグ：#みゆ30

◇番組メンバーシップサイト： https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/

◇「番組メンバーシップ」にご登録いただくと、番組全編やアーカイブが視聴可能となります。

＜Release＞

金子みゆ

2025.01.20 Release

Major Debut Single「アタシのハートに降参ね」

・「アタシのハートに降参ね」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/Heart

・「アタシのハートに降参ね」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/8rM9O6y_pKI

2025.03.19 Release

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー主題歌シングル

【50th Anniversary Limited Editon】

COCC-18271 \5,280

【通常盤】

COCC-18272 \1,430

エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」収録

・「ビリビリBe-lie-ving」配信URL： https://lnk.to/50ger

・「ビリビリBe-lie-ving」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/zqAUCdamjPE

2025.10.01 Release

7th Single「モバイルバッテリー」

・「モバイルバッテリー」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/mobilebattery

・「モバイルバッテリー」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/u8ewKwTQNKs

＜金子みゆ プロフィール＞

福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。TikTokではフォロワー数220万人を超え、ダンスやコスプレ動画が大きな反響を呼び、「日本一TikTokフォロワーの多いアイドル」として一躍注目を集める。

2024年、ソロアーティストとしての活動を本格的にスタート。SNSで培った感性と高い表現力を活かし、独自の音楽世界を展開。

2025年1月には、日本コロムビアよりメジャーデビュー。スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のエンディングテーマを担当し、アーティストとしての活躍の幅を広げている。

“Z世代の個性とトレンドを創る”を掲げるタレントプロダクション「Uniiique」に所属。音楽・SNS・ファッションなど多方面で影響力を発揮し、次世代を代表するアイコンとして注目を集めている。

オフィシャルHP： https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/

各SNS： https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage

本人TikTok： https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu

音楽専用TikTok： https://www.tiktok.com/@kanekomiyu_music

Instagram： https://www.instagram.com/kaneko_miyu0813/

X： https://twitter.com/kaneko_miyu

YouTube： https://www.youtube.com/@kaneko_miyu