≒JOY　4thシングル表題曲『電話番号教えて！』MV公開！！天野香乃愛がセンターを務める、好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソング！！

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。６月に発売した3rdシングル『ブルーハワイレモン』は自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録し、江角怜音がセンターを務めた、不思議で甘酸っぱい恋心をかき氷にたとえた、夏にぴったりな爽やかなラブソングのシングル表題曲『ブルーハワイレモン』のMusic Videoも自己最高となる460万回再生を突破するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の≒JOY。

2/18(水)に待望の4thシングルのリリースが決定しているが、本日表題曲「電話番号教えて！」のMusic Videoが公開された。

新曲「電話番号教えて！」は、天野香乃愛がセンターを務め、大好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソングラブに仕上がっている。

Music Videoは、学校を舞台にキュートで表情豊かなメンバーの表情が垣間見れるストーリーシーンとメンバーのLIPシーン、さらに壮大なダンスシーンから構成されており、見どころ満載の仕上がりとなっている。作品ラストの数字番号が降り注ぐ中での圧巻のダンスシーンも大注目してぜひご覧いただきたい。

なお、新曲「電話番号教えて！」は、本日この後1/18(日)0:00から先行配信がスタートするとのことで、素敵なプレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されている。ぜひ詳細を確認いただき、こちらのキャンペーンにも奮ってご参加いただきたい。

また、Music Video公開に併せて、4thシングル「電話番号教えて！」のジャケット写真も公開されているので、ぜひ併せてチェックしてほしい。(メンバーの大信田美月は撮影当日、体調不良のためジャケット写真には不参加)

≒JOYは3月13日(金)に自身初となる日本武道館にて、4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催が控えている。2026年も精力的に活動する≒JOYに引き続き大注目だ。

★新曲『電話番号教えて！』Music Video

https://youtu.be/KZ0_Q66AgLk

『電話番号教えて！』

作詞：指原莉乃

作曲：中村歩・齋藤奏太

編曲：中村歩・齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ (EPOCH Inc.)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

★1/18(日)0時～新曲『電話番号教えて！』先行配信スタート！

https://nearly-equal-joy.lnk.to/DenwabangouOsiete

※1/18 (日)0時以降反映

★「電話番号教えて！」先行配信＆LINE MUSICキャンペーン実施決定！

LINE MUSICで「電話番号教えて！」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント！

▼「電話番号教えて！」を聴く

https://nearly-equal-joy.lnk.to/DenwabangouOsiete_LM

※1/18 (日)0時以降反映

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/105348

※配信日以降反映

<キャンペーン期間>

2026/1/18(日)配信開始～2026/1/31(土) 23:59

<特典内容>

A賞：300回以上再生した方

応募者の中から抽選で30名様に「メンバー全員 サイン入りポスター」

B賞：150回以上再生した方

応募者全員に「スマホ用壁紙 全種」

C賞：12回以上再生した方

応募者全員に「スマホ用壁紙 1種」

※C賞のメンバーはランダムとなります。

※B賞・C賞「スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン＆メッセージデータ入りとなります。

※A賞のご応募条件を満たした方は、B賞も併せてプレゼントいたします。

★2/18(水)発売 4thシングル 「電話番号教えて！」 商品概要

■Type A

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. カップリングA「タイトル未定」

3. カップリングB「タイトル未定」

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. カップリングA「タイトル未定」-Instrumental-

6. カップリングB「タイトル未定」-Instrumental-

《DVD収録内容》

電話番号教えて！Music Video

電話番号教えて！メイキング映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、天野香乃愛×2種・その他メンバー10名×1種になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type B

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. カップリングA「タイトル未定」

3. カップリングB「タイトル未定」

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. カップリングA「タイトル未定」-Instrumental-

6. カップリングB「タイトル未定」-Instrumental-

《DVD収録内容》

ニアジョイ エンジョイ部 横浜★運試しツアー 前編

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type C

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. カップリングA「タイトル未定」

3. カップリングB「タイトル未定」

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. カップリングA「タイトル未定」-Instrumental-

6. カップリングB「タイトル未定」-Instrumental-

《DVD収録内容》

ニアジョイ エンジョイ部 横浜★運試しツアー 後編

《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type D（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. カップリングA「タイトル未定」

3. カップリングB「タイトル未定」

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. カップリングA「タイトル未定」-Instrumental-

6. カップリングB「タイトル未定」-Instrumental-

《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット / B2ポスター / Type D生写真12種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type E

商品仕様：CD

価格：1,100円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. カップリングA「タイトル未定」

3. カップリングB「タイトル未定」

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. カップリングA「タイトル未定」-Instrumental-

6. カップリングB「タイトル未定」-Instrumental-

★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

日時：2026年3月13日(金)

会場：東京都・日本武道館

〈昼の部〉開場 11:30/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:00

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/3157

★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。また、6月11日には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録し、『ブルーハワイレモン』Music Videoは自身最高となる460万回再生を突破。

8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月30日には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。2026年3月13日には、≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京都・日本武道館)の開催も決定している。

≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】 https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】 https://twitter.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg