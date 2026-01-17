女性限定アイドルライブイベント「Girls place to be.」始動
“女の子たちの居場所”をテーマに、定期開催を見据えた新イベントを池袋で初開催。
女性ファンに向けた女性限定アイドルライブイベント
「Girls place to be.（ガールズ プレイス トゥ ビー）」を立ち上げ、
2026年2月8日（日）、池袋 harevutai にて記念すべき vol.1 を開催いたします。
本イベントは
「女の子たちの居場所」「女の子に人気の場所」
をコンセプトに、
女性が 安心して・気軽に・自分らしく アイドルライブを楽しめる空間づくりを目的とした、女性限定イベントです。
■ イベント立ち上げの背景
―― なぜ“女性限定”なのか
近年、アイドルライブにおいて女性ファンの存在感は年々高まっています。
一方で、
ライブハウスに行きづらい
周囲の視線が気になってしまう
女性向けに設計されたイベントが少ない
といった声も多く聞かれるのが現状です。
Girls place to be. は、そうしたリアルな声を出発点に、
女性限定ならではの安心感
ガーリーでポップな世界観
初心者でも参加しやすいチケット価格
を軸に、
「女の子がライブに来ること自体を楽しめる場所」として誕生しました。
今後は単発開催に留まらず、
定期開催イベントとしてのシリーズ化・ブランド化を目指して展開していきます。
■ イベント概要
イベント名
Girls place to be. vol.1
開催日
2026年2月8日（日）
会場
池袋 harevutai
時間
17:00 開場 ／ 17:30 開演（予定）
チケット料金
前方エリア：4,000円（税込）
一般：1,000円（税込）
※入場時ドリンク代別途必要
※女性限定イベント
チケット販売サイト
▼ チケットのご購入はこちら
https://ticketdive.com/event/XmgHjwVFQ56H5wOqBhGF
■ 出演アーティスト
Onephony
アキシブproject
Sugar(ハート)Holic
VVSiS
CURE'T
女性ファンからの支持が高いグループを中心に、
“今の女の子が会いに行きたい”と感じられるラインナップを揃えています。
■ 協賛企業募集について
―― 女性向けブランドとの共創を目指して
本イベントでは、
美容・コスメ・アパレル・ヘルスケア・ライフスタイルブランドなど、
女性向け商品・サービスを展開されている企業様との協賛を募集しております。
協賛メリット（一例）
来場者向けサンプリング・同梱配布
会場内フォトブース／装飾へのロゴ掲出
公式SNS・告知ビジュアルでの企業名掲載
女性ターゲットへのリアルな接点創出
「Girls place to be.」は、
女性向けリアルイベント × エンタメ × 体験型PR を掛け合わせた、
新しいコミュニケーションの場として、
企業様のブランディング・認知拡大にも貢献できるイベントを目指しています。
■ 今後の展開
女性限定イベントとしての定期開催
規模拡大・地方展開
女性向けブランドとの継続的コラボレーション
単なるライブイベントに留まらず、
「女の子が集まる文化・居場所そのものを育てていくプロジェクト」として、
長期的な展開を見据えています。
■ イベント公式SNS
イベントの最新情報、出演者情報、当日の様子などは
公式SNSにて随時発信予定です。
Girls place to be. 公式X（旧Twitter）
https://x.com/SVCgirls_event
Girls place to be. 公式Instagram
https://www.instagram.com/svcgirls_event/
■ 取材・協賛・イベントに関するお問い合わせ
本イベントに関する取材のご相談、
協賛・タイアップのご相談等は、下記までお問い合わせください。
株式会社SVC
担当：熊木
メール：hr@s-vc.jp