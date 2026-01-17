TOOBOE「GUN POWDER」MV公開！TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが1月17日に公開された。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gsTUk-J6vlY ]

日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている本曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里 義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

「GUN POWDER」も収録のTOOBOEのメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」は2月11日にリリースされる。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤もリリース。

さらに、TOOBOEは2026年4月より全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～」を開催。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中。

■GUN POWDER / TOOBOE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gsTUk-J6vlY ]

■TOOBOE「GUN POWDER」

2026年1月11日（日）先行配信リリース

・配信リンク https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER

■TVアニメ『勇者のクズ』ノンクレジット第1クールオープニング映像 / 「GUN POWDER」TOOBOE

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0uwmTsnMSV0 ]

■TOOBOE「EVER GREEN」

2026年2月11日（水）リリース

・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN

▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）

SRCL-13556～13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属

▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）

SRCL-13559

＜CD収録曲＞

01. Opening

02. epsilon

03. GUN POWDER

04. きれぇごと

05. 痛いの痛いの飛んでいけ

06. ここが地獄じゃあるまいし

07. jewel feat. 紫 今

08. あなたはかいぶつ

09. 残陽

10. 初恋

11. 抜殻

12. 光

13. 追憶

14. 優しい瞳

15. 世界の終わり

16. コラージュ

17. 真っ白

18. 素晴らしき世界

19. Nýx

20. Ending

＜Blu-ray収録曲＞※完全生産限定盤のみ付属

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE

01. 抜殻

02. 痛いの痛いの飛んでいけ

03. ダーウィン

04. Nýx

05. ブルーマンデー

06. 心臓

07. 優しい瞳

08. あなたはかいぶつ

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK

■TOOBOE「GUN POWDER」

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

2026年1月28日（水）リリース

・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER.SG

▼期間生産限定盤（CD only）：1,800円（税込）

SRCL-13548

※ナカシマ723氏描きおろしジャケット

※デジパック仕様

※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）

■TOOBOEライブ情報

「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～」

▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00

●【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

●【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)

●チケットはこちら

オフィシャル2次先行（1月16日(金) 昼12:00～2026/1月21日(水) 23:59）：https://w.pia.jp/t/tooboe/

■TVアニメ『勇者のクズ』放送情報

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55～ 順次全国放送

日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分～25時25分

札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分～26時29分

青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分～25時25分

テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分～25時25分

山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分～25時25分

ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分～25時59分

秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分～25時54分

福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分～26時26分

テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分～25時59分

テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分～26時14分

山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分～25時25分

静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分～26時20分

北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分～26時29分

テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分～26時07分

福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分～25時00分

中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分～26時25分

読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分～26時29分

日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分～26時30分

広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分～25時55分

山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分～26時24分

四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分～26時25分

西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分～25時55分

南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分～25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分～に変更）

高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分～25時54分

福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分～26時29分

長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分～25時59分

熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分～25時59分

鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分～26時04分

テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分～25時29分

テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分～26時20分

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

AT-X 1月18日(日)より

毎週日曜23:00～ 放送

リピート放送

毎週木曜29:00～ 放送

毎週日曜 8:00～ 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。

【配信情報】

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30～

〈見放題サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30～順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30～順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

公式サイト：https://yushanokuzu.com

公式X：https://x.com/yushanokuzu

公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu

■TOOBOE

音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破。

2025年夏には、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌「あなたはかいぶつ」をリリースした。

Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/

X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca

(Official) https://x.com/tooboeofficial

Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/

TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA