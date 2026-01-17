東京・府中発 ギターロックバンド kobore最新デジタルシングル「Magic」ミュージックビデオを公開！

東京・府中発ギターロックバンドkoboreが、1月6日にリリースしたデジタルシングル「Magic」のミュージックビデオを公開した。


本楽曲はTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のオープニングテーマ曲のために書き下ろした楽曲となり、“出会い”によって日常が魔法に変わる瞬間を描いており、優しさと切なさが溶け合うエモーショナルな楽曲に仕上がっている。



今作品は、何色にも染まっていない空間の中で、 koboreの演奏に合わせてまるで魔法にかかったような高揚感とともに、華やかでカラフルな世界へと導かれていく映像に仕上がっている。



映像監督は、これまでにもkoboreのMVの多くを手掛けてきたこささりょうま氏が担当。koboreの魅力を凝縮した映像となっているので、ぜひチェックしてみてほしい。



3月に東京・名古屋・大阪の3都市で開催する対バン企画kobore pre.「FULLTEN」のオフィシャル4次先行が受付中なので奮って応募しよう。


koboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画『FULLTEN』ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。



＜Magic」ミュージックビデオ＞


URL： https://youtu.be/RB5oGZkHmbg



＜リリース情報＞


2026.1.6 (Tue) Digital Release


「Magic」







配信URL： https://kobore.lnk.to/Magic


TVアニメ 「異世界の沙汰は社畜次第」 ノンクレジットOP映像： https://www.youtube.com/watch?v=d-1B7OkYQJc



＜TVアニメ情報＞


TVアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」1月6日(火)より放送開始！


働けば働くほど異世界で恋愛フラグが立つ！？


氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす異世界BL！


シリーズ累計200万部突破！


氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BLが待望のTVアニメ化！



＜イントロダクション＞


三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。


昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。


経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。


栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！


助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレ


シュに身をゆだねることになるが――



AT-X 毎週火曜 23：00～ ※リピート放送 毎週木曜11：00～／毎週月曜17：00～


TOKYO MX 毎週火曜 24：30～


BS11 毎週火曜 24：30～


サンテレビ 毎週火曜 24：30～


KBS京都 毎週火曜 24：30～


※放送日時は変更となる場合がございます。



公式サイト： https://iseshachi.com


公式X： https://x.com/iseshachi_anime








(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会



＜公演概要＞


kobore pre.『FULLTEN』


2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL


open 18:00 / start 19:00


Guest：BLUE ENCOUNT



2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT　


open 16:30 / start 17:30


Guest：Maki



2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM　


open 18:00 / start 19:00


Guest：SIX LOUNGE



ticket \4,500(税込)



■オフィシャル4次先行


受付期間：1月10日(土)21:00～1月18日(日)23:59


URL： https://eplus.jp/kobore2026/







＜kobore10周年特設サイト＞


URL： https://columbia.jp/kobore/



＜ミュージックビデオ＞


「夜に焦がれて」ミュージックビデオ


https://youtu.be/eBe27S8H-bs



「リボーン」ミュージックビデオ


https://youtu.be/ZNOBc0OKTwk



「36.5」 (kobore x 映画「ココでのはなし」 Short Lyrics Video)


https://youtu.be/DrS5KqvHFgM



「ドーナツ」ミュージックビデオ


https://youtu.be/Y4Fba_u_3S0



「パーフェクトブルー」ミュージックビデオ


https://youtu.be/l1GC1GvfIpM



「STRAIGHT SONG」ミュージックビデオ


https://youtu.be/wWE6cXgjW8U



＜ライブ映像＞


テレキャスター(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』


https://youtu.be/yjPsiUbLunc



この夜を抱きしめて(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』


https://youtu.be/0SzZrFt4058



＜ディスコグラフィ＞


2025.11.26 (Wed)


Digital Best Album「kobore -10 YEARS BEST-」







配信URL： https://kobore.lnk.to/10YEARSBEST



<収録曲>


01.夜に焦がれて 02.幸せ 03.テレキャスター 04.ヨルノカタスミ 05.夜に捕まえて 06.爆音の鳴る場所で 07.夜空になりたくて


08.エール! 09.ダイヤモンド 10.STRAIGHT SONG 11.この夜を抱きしめて 12.当たり前の日々に 13.君にとって


14.スーパーソニック 15.キュートアグレッション 16.イヤホンの奥から



2025.10.29 (Wed) Digital Release


「夜に焦がれて」







配信URL： https://kobore.lnk.to/yorunikogarete



2024.11.27(Wed) Release


5th Album「FLARE」


初回限定生産盤【CD+メンバーイラストトレカ(全5種ランダム)+バンドロゴ3Dラバーフィギュア】：COCP-42398/税込\5,500







通常盤：COCP-42395/税込\3,300







<収録曲>


01.　熱狂02.　エール！03.　Don’t cry anymore 04.　ためいき05.　ドーナツ06.　スウィートドリーム07.　BABY


08.　メリーゴーランド09.　パノラマガール10.　KIDS 11.　パーフェクトブルー 12.　STRAIGHT SONG 13.　突然閃光少年少女


14.　36.5　※映画「ココでのはなし」主題歌15.　リボーン16.　愛が足りない


※CDのみ収録



配信URL： https://kobore.lnk.to/FLARE



■Profile


2015年結成。


2016年にリリースした demo CD『ヨルノカタスミ』をきっかけに、2017年ビクターロック祭りに


O.A出演を果たすなど注目を集める中、同年2017年9月に1st mini album『アケユクヨル ニ』を


リリース、全国31ヶ所のツアーを行う。その後、休む事なくライブと音源制作を重ね2018年3月には


シングル 『アフレル』をリリース、全国12ヶ所のツアーを行う。そのわずか2ヶ月後の5月には


2nd mini album『ヨル ヲ ムカエニ』を リリース、タワレコ メンに選出される。


リリースツアーは全国53ヶ所にも及ぶロングツアーを行った。2019年1月にはキャリア初となる


フルアルバム『零になって』をリリース、全国22ヶ所のツアーを行う。


「ROCK IN JAPAN」「 MONSTER baSH」「MURO FESTIVAL」「FREEDOM NAGOYA」など数々の


大型フェスに出 演が決まる中、息をもつかせぬスピードで新作となる 1st EP『音楽の行方』のリリース、 全国ツアー「ダイヤモンドTOUR2019」を開催し、年末にはFM802「RADIO CRAZY 2019」にも出演。


2020年8月に2nd album『風景になって』でメジャーデビューし、全国35ヵ所をまわるツアーを 開催。


2021年2~3月で全国8箇所をまわるワンマンツアー「kobore HARU ICHIBAN TOUR 2021」、 6月~7月で


9箇所をまわる対バンツアー「FULLTEN TOUR 2021」、9月~11月で23箇所をまわる


「koboreワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」」を開催。


2022年3月に3rd album『Purple』をリリースし、全国29ヵ所をまわる「VIOLET TOUR 2022」を開催。


10月に は、koboreとしての初のアニメタイアップ曲となる、フジテレビ系TVアニメ


「デジモンゴーストゲーム」のエ ンディング主題歌『STRAWBERRY』をリリースし。同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー「HOWLING TOUR 2022」を開催。


2023年3月に4th album『HUG』をリリースし、同年5月に全国19箇所をまわる「kobore one man 2023「この 夜を抱きしめてツアー」を開催。 同年8~12月の5ヶ月に渡り、3年ぶりの対バン企画「FULLTEN」を地元・府中Flightにて開催。



2024年2~3月にかけて「FULLTEN」を東名阪福、7月には金沢・仙台・札幌で開催。 さらに、同企画を10~11月に東名阪で開催。



同年に11月27日に5th album『FLARE』をリリースし、対バン12箇所、ワンマン9箇所、計21箇所をまわる「全国ツアー「FLARE TOUR 2025」の開催。


2025年結成10周年を迎え、地元である府中の森芸術劇場にて初となるホール公演の開催を発表し、


チケットはSOLD OUTし、大盛況に終わった。


2026年3月には約1年半ぶりとなる自主対バン企画kobore pre.『FULLTEN』の開催を東名阪にて発表。


類まれなスピード感で急成長を続けるkoboreからまだ目が離せない。



＜Information＞


Official HP / 有料コンテンツ「OCHIKOBORE」： http://kobore.jp


コロムビア特設サイト： https://columbia.jp/kobore/


X： https://twitter.com/kobore_official


Instagram： https://www.instagram.com/kobore_official/


YouTubeオフィシャルチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCC2aDE1uZAzG4mcYYWORfNA