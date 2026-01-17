人気のCCP ミドルサイズシリーズより、ツルマイ模型限定カラーとして、シン・ゴジラに登場する「ゴジラ（2016）」のレトロソフビフィギュアが100体限定で発売！

CCPJAPAN株式会社

ホビーの通信販売専門店、ツルマイ模型にてフィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーのソフビ製品『CCPミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）放射熱線 シャチホコゴールド Ver.【ツルマイ模型限定カラー】』を100体限定で202○年○月○日より予約開始いたします。

■商品特長

名古屋のホビーショップ「ツルマイ模型」にて、CCPJAPANの大人気ゴジラソフビ「ミドルサイズシリーズ」から限定カラーが登場！！

今や「怪獣」という枠を飛び越え、「アート」としても多くの方より支持を頂いているCCPJAPANのミドルサイズシリーズ。

今作では、名古屋のシンボルとも言える”シャチホコ”をイメージした金色のゴジラ（2016）が登場いたしました。

黒色のソフビ成形にシャチホコをイメージした金色の全身塗装を施す事で、重厚感のあるカラーリングに仕上がっています。

コンセプトなる”シャチホコ”を再現する為、ベースとして塗装したゴールドも専用の色味を調色いたしました。

さらに、光の反射などをイメージしたシルバーやオレンジのハイライト・シャドー彩色が質感を引き立て、高級感ある配色となっています。

シャチホコと同じく白黒の配色で彩色された瞳もポイントです。

まさに”名古屋”を舞台としたコラボレーションソフビをどうぞお楽しみください！！

■商品概要

商品名 ：CCPミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）放射熱線 シャチホコゴールド Ver.【ツルマイ模型限定カラー】

価格 ：6,270円（税込）

発売日 ：2026年3月

予約開始日：2026年○月○日より予約開始

サイズ ：全高約13.5cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：中国

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

■ツルマイ模型 ご注文ページはこちら↓

https://tsurumai-hobby.jp/item/4580565646623

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。