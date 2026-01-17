エスクリバーノとケニオンがジュニア世界ウインドサーフィン・ウェーブ王者に オーストラリア・ジェラルトンで日本のジュニア選手が躍動

一般社団法人日本ウインドサーフィン協会

2025年ジュニア世界ウインドサーフィン・ウェーブ選手権において、日本の次世代ウインドサーフィンスターたちが見事なパフォーマンスを披露し、複数の表彰台と2つの主要タイトルをジェラルトンで開催されたワールドジュニア・グランドファイナルで獲得しました。

日本勢を牽引したのは杉僚真（すぎ りょうま・15歳）。U18男子クラスで見事なパフォーマンスを披露して準優勝を果たした後、続くU21男子ファイナルでは見事優勝つかみ取りました。ジャンプは力強いフォワードループとバックループ、そして正確な波乗りを組み合わせたライディングで観客を魅了、若手とは思えない落ち着きと完成度を見せつけました。

杉僚真

杉はU21優勝後に「めちゃくちゃ楽しかったです。決勝ではあまりプレッシャーを感じず、リラックスして楽しめました。このクラスで優勝できて本当にうれしいです」と語りました。

杉僚真

女子ジュニアでは、若狭夏希（わかさ なつき・16歳）がジュニア女子グランドファイナルで地元オーストラリアのサラ・ケニオンを破り優勝。クリーンなフォワードループと安定した波乗りを武器に、難しいコンディションを見事に攻略しました。

若狭夏希

若狭は「波がすごく良くて、ループもできて最高でした。いい波に乗れて、とても楽しかったです」

と笑顔でコメント。

若狭夏希

年間ランキングではケニオンにわずか115ポイント差で惜しくも世界タイトルを逃しましたが、年間を通じて接戦を繰り広げ、世界トップクラスのジュニアウェーブセイラーであることを証明しました。

さらに堺希海（さかい のぞみ・16歳）がジュニア女子で3位に入り、日本チームにもう一つの表彰台をもたらしました。

堺希海

大会を通じ、日本は複数の年齢カテゴリーで高いレベルを示し、爆発的なエアリアルから洗練された波乗りまで、世界トップレベルの技術を披露。ジュニアウェーブ界における日本の存在感を強く印象づけました。

ワールドジュニア・グランドファイナルには世界中からトップジュニアが集結し、ジェラルトンでの熱い1週間を締めくくりました。日本は未来のインターナショナルウェーブシーンのを牽引する強豪国としての地位を確固たるものにしました。

本大会はジェラルトン市の支援を受け、西オーストラリア州政府の「ロイヤリティ・フォー・リージョンズ」プログラムの助成により開催されました。

U18女子 グランドファイナル結果

1. 若狭夏希（日本）

2. サラ・ケニオン（ジェラルトン）

3. 堺希海（日本）

4. イネス・カレナエレ（パース）

U21女子 グランドファイナル結果

1. サラ・ケニオン（ジェラルトン）

2. 若狭夏希（日本）

3. ヘレナ・デリヤ・ラレ（ドイツ）

4. イネス・カレナエレ（パース）

U18男子 グランドファイナル結果

1. ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ（スペイン）

2. 杉僚真（日本）

3. タイラー・ウォルロット（アルバニー）

4. アイザック・ギル（パース）

U21男子 グランドファイナル結果

1. 杉僚真（日本）

2. ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ（スペイン）

3. タイラー・ウォルロット（アルバニー）

4. ジェイク・ギレッティ（マーガレットリバー）

U18女子 世界ランキング（2025年最終）

1. サラ・ケニオン

2. 若狭夏希

3. ソル・デグリック

U18男子 世界ランキング（2025年最終）

1. ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ

2. 杉僚真

3. タイラー・ウォルロット