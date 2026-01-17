TVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」◆WEBラジオ【第1回】配信開始！◆イラストレーター藤真拓哉さん描き下ろし公式ミニキャライラスト（フィーア＆ザビリア）公開！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ

TVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」のWEBラジオ第1回がYouTubeにて配信開始となりました。

番組タイトルは「フィーアとザビリアのひた隠しラジオ」で、メインパーソナリティーはフィーア役の若山詩音さんとザビリア役の徳留慎乃佑さんが担当いたします。

お２人の息ぴったりなトークで、本作の最新情報の紹介や様々なゲームコーナーにチャレンジいたします。

今後、本作出演の豪華キャストの皆様のゲスト出演も予定しております！乞うご期待ください。

さらに、フィーアとザビリアの公式ミニキャライラストを公開いたします。

こちらはイラストレーター藤真拓哉さんによる新規描き下ろしのイラストになります。

このイラストは、今後の様々な宣伝企画での使用を予定しています。

今後、さらに他キャラクターも続々、増える予定ですので、ぜひお楽しみに！

■WEBラジオ「フィーアとザビリアのひた隠しラジオ」【第1回】配信開始！

▼YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=niwarESV30s ]

【メインパーソナリティ―】

若山詩音

徳留慎乃佑

■フィーア＆ザビリアの公式ミニキャライラスト（フィーア＆ザビリア）公開！

フィーア＆ザビリア

＜TVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』作品情報＞

2026年TV放送開始！

■イントロダクション

「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーア。

死にかけた彼女が思い出したのは、なんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？

大聖女として騎士とともに戦い、

最後に魔王の右腕によって無残に殺された300年前の過去だった――

記憶を思い出したことで、「大聖女」の力も蘇ったフィーアだったが、

前世で魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、

その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。

しかし傷ついている人を見たら放っておけないフィーアは、

度々遭遇する事件で頻繁に力を使ってしまう。

果たして聖女であることをひた隠し続けることができるのか…！？

■キャスト

フィーア・ルード：若山詩音

ザビリア：徳留慎乃佑

サヴィス・ナーヴ：梅原裕一郎

シリル・サザランド：島崎信長

デズモンド・ローナン：畠中 祐

ザカリー・タウンゼント：濱野大輝

クェンティン・アガター：杉田智和

■スタッフ

原作：十夜（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）

キャラクター原案：chibi

コミカライズ：青辺マヒト

監督：牧野友映

副監督：村田尚樹

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：栗田聡美

音響監督：納谷僚介

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：FelixFilm

製作：黒竜騎士団

オープニング主題歌：花耶「Flare of Soul」

エンディング主題歌：ウタヒメドリーム オールスターズ「STELLAR」

■公式HP・SNS

公式HP：https://daiseijo-anime.com

公式X：https://x.com/daiseijo_anime

■原作情報

シリーズ累計発行部数400万部突破！

【このライトノベルがすごい！2024・2025・2026（宝島社刊）】

の単行本・ノベルズ部門にて3年連続で第２位にランクイン！

◆「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」

ノベル：アース・スターノベルより1～12巻 大好評発売中！

コミックス：アース・スターコミックスより1～13巻 大好評発売中！

◆「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠すZERO」

ノベル：アース・スターノベルより1～6巻 大好評発売中！

コミックス：アース・スターコミックスより1～4巻 大好評発売中！

▼「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」原作 特設ページ

https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/

■ティザーPV

https://youtu.be/TQYVI-xvGeA

(C)十夜/アース・スター エンターテイメント/黒竜騎士団