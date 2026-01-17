超特急アリーナツアー「REAL？」ファイナル公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！当日はSNSウォッチパーティを開催決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2月21日（土）に国立代々木競技場 第一体育館で開催される「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SDR

今年いよいよ結成15周年を迎える超特急の全国6都市を巡るアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」が、昨年11月の熊本公演を皮切りにスタート。その終着点となる東京・国立代々木競技場 第一体育館でのファイナル公演が、ついに2月21日（土）に開催されます。U-NEXTでは、この模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。

昨年9月にリリースされた最新シングル「NEW LIVES」は自己最多の初週売上を記録し、ますます人気が加速している超特急。ライブチケット争奪戦が熾烈を極めた本ツアーの模様を、是非リアルタイム配信でお楽しみください。また、ライブ配信終了後は期間限定の見逃し配信を予定していますので、何度でもライブをご視聴いただけます。

さらに、ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティの開催も決定。「#超特急同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E8%B6%85%E7%89%B9%E6%80%A5%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」のハッシュタグをつけ、ライブの感想や超特急への想いをたくさん投稿してください。

U-NEXTでは、超特急の過去のライブや出演バラエティ番組、MV、「EBiDAN THE LIVE」なども好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KBsV657QTtA ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012491

ライブ配信：2月21日（土）16:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月7日（土）23:59まで

配信公演：2月21日 東京・国立代々木競技場 第一体育館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【超特急 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011422

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。