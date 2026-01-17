【BOOK☆WALKER独占企画】『岩元先輩ノ推薦』アニメ化記念！ 『ぬら孫』など椎橋寛作品36巻が各77円で読めるスペシャルセールを1/17より開催

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、2026年1月17日（土）から1月26日（月）までの期間中、人気漫画家・椎橋寛の過去作品36巻が各77円（税込）となるキャンペーンを独占開催します。

本キャンペーンは、 『ウルトラジャンプ』（集英社刊）で連載中の『岩元先輩ノ推薦』のアニメ化を記念した企画で、原作者・椎橋寛の人気過去作品をお得に楽しめる機会を提供します。対象作品は、『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』全25巻や、同作の15周年を記念して描かれた『ぬらりひょんの孫～陰～』、話題作の『ILLEGAL RARE』『神緒ゆいは髪を結い』など、計6作品36巻です。

┃キャンペーン概要

■実施期間：2026年1月17日（土）0:00 ～ 1月26日（月）23:59

■特設サイト：https://bookwalker.jp/select/4151/?adpcnt=0m01b_pr

■対象作品：

『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』1～25巻

『ぬらりひょんの孫 外伝～花開院夜話～眼球蒐集鬼』1巻

『ぬらりひょんの孫～陰～』1巻

『ILLEGAL RARE』1～4巻

『東京季語譚訪』1巻

『神緒ゆいは髪を結い』1～4巻

※BOOK☆WALKERで購入した方全員が対象となります。

※購入には会員登録（無料）が必要となります。

※期間中割引価格で購入した作品は、キャンペーン終了後も読むことができます。

┃おすすめ作品3選

『ぬらりひょんの孫 モノクロ版 1』

著者：椎橋寛

レーベル：ジャンプ・コミックス

妖怪の総大将・ぬらりひょんの血を継ぐ奴良リクオは、一見普通の男の子。妖怪の総本山・奴良組の若頭として、祖父のような立派な首領になることに憧れを抱くのだが…!? 痛快妖怪任侠活劇、ここに開演――!!

『ILLEGAL RARE 1』

著者：椎橋寛

レーベル：ジャンプ・コミックス

“違法稀少種（イリーガル・レア）”と呼ばれるも、その珍しさゆえに狩りの対象となる幻獣達。彼らを守るため、警察内に稀少種犯罪対策課が発足！ 犯罪都市・スカァシティを舞台に、新人職員の黒吸血鬼（ブラックヴァンパイア）・アクセルが躍動する――!!

『神緒ゆいは髪を結い 1』

著者：椎橋寛

レーベル：ジャンプ・コミックス

神緒ゆいは髪を解くとスケバンの黒ゆい、結うと優等生の白ゆいに性格が激変する美少女！ 幸か不幸か、ゆいに出会ったイケメン勝ち組（パリピ）高校生・園宮鍵斗（キィト）の生活は混沌（カオス）に…!? 白と黒の“ゆい”に誰もが翻弄される！ 最凶可憐なヒロインコメディ、開幕!!

┃『岩元先輩ノ推薦』TVアニメ情報

■PV第一弾URL：https://youtu.be/qYoTsTQeqoM

■公式HP：https://iwamoto-anime.com/

■公式X：@nura_gumi

■キャスト

岩元胡堂：坂 泰斗

原町 海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

■スタッフ

原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）

監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰、石塚 徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

■権利表記：(C)椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

┃「BOOK☆WALKER」とは

2010年にサービス提供を開始し、2025年12月に15周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,500社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品200万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。

■公式サイト：https://bookwalker.jp

■公式X：https://x.com/BOOK_WALKER

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

『ぬらりひょんの孫』『ILLEGAL RARE』『神緒ゆいは髪を結い』『岩元先輩ノ推薦』 (C)椎橋寛／集英社