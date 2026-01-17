古屋呂敏 × つじかりんで贈るDMM TV × TOKYO MXのTLコミック実写ドラマ第4弾『教えてください、藤縞さん！』話題沸騰の第1話特別版をYouTubeにて無料公開！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、現在好評配信中のTLコミック実写ドラマ第4弾「教えてください、藤縞さん！」につきまして、本日より第1話をDMM TV TL / レディコミドラマ【公式】YouTubeチャンネルにて無料公開いたしました。

■ 本日正午より、第1話特別版をYouTubeで「期間限定」無料公開！

電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー超人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじかりん）は、「作品のエッチ描写にリアリティがない」と編集者からダメ出しされて大ピンチ！悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋呂敏）に「私に一人エッチを見せてください！」と大胆すぎる取材を申し込む！りおの（変だけど）真剣な眼差しに押されてしまった藤縞は断らせようと“実地指導”を提案するが、りおは「やりましょう」と即決！？

戸惑いながら始まる極秘の「ラブレッスン」が描かれ話題沸騰の第1話特別版を、期間限定でDMM TV TL / レディコミドラマ【公式】YouTubeチャンネルにて無料公開いたします。

公開期間： 2026年1月17日（土）17:00 ～

視聴URL：https://youtu.be/8DXJtkbGgf4

■ 「ホテル避難」に「自宅訪問」！？ 2人の距離が急接近する第2話も配信スタート

1月16日（金）深夜25:35（17日（土）AM1:35）より、待望の第2話の配信もスタート！

見知らぬ男とホテル街を歩くりおを見かけた藤縞。危うい取材に踏み込もうとしていたりおを危機一髪で助けた藤縞は、そのままホテルに緊急避難して…！？

2人の距離が予想外の形で縮まる目が離せない急展開の第2話を、ぜひお見逃しなくご覧ください。

▼第2話場面カット

◆配信スケジュール

2026年1月9日(金)深夜25:35よりDMM TVにて独占配信スタート！

毎週金曜深夜25:35最新話更新

視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=gw28z0deg0evxoxt333svg5ig

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります）への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

◆作品概要

【番組名】教えてください、藤縞さん！

【放送日時】2026年1月9日(金)深夜25:35スタート 毎週金曜深夜25:35～

【配信】DMM TVにて独占配信。TVerにて見逃し配信あり

【放送局】TOKYO MX

【キャスト・スタッフ】

出演：古屋呂敏、つじかりん、島津見

原作：なえ・淡路「教えてください、藤縞さん！」（ブライト出版）

監督：藍河兼一、伍藤斗吾

脚本：小鶴乃哩子

主題歌：オレンジスパイニクラブ「デート」（Warner Music Japan）

製作著作：「教えてください、藤縞さん！」製作委員会

エグゼクティブプロデューサー：伊藤和宏

制作統括：千綿英久

プロデューサー：荻島達、加藤拓、黒田健史

制作プロデューサー：松嶋翔

インティマシーコーディネイター：西山ももこ

◆あらすじ

男性経験ゼロのTL小説家・水原りおは、「エッチ描写にリアリティがない」と編集者にダメ出しされ窮地に。悩むりおが出会ったのは、無愛想なイケメン銀行員・藤縞。りおは「私に一人エッチを見せてください！」と大胆な“実地取材”を頼み込むと、まさかのOKが!? 戸惑いながらも始まった極秘の「ラブレッスン」は、やがて本気の愛を確かめ合う甘美な時間に変わっていく。カラダから始まる波乱の恋の行方は？

--------------------------------------------------------------------------

＜作品クレジット＞

作品タイトル：教えてください、藤縞さん！

配信表記：2026年1月9日(金)深夜25:35よりDMM TVにて独占配信スタート！

1話無料URL：https://youtu.be/8DXJtkbGgf4(https://youtu.be/8DXJtkbGgf4)

コピーライト：(C)「教えてください、藤縞さん！」製作委員会

原作書影コピーライト：(C)︎なえ・淡路／ブライト出版

--------------------------------------------------------------------------

■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://X.com/DMMTV_PR

公式X（バラエティ）：https://x.com/DMMTV_VAR_PR

公式X（アニメ）：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR

公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv

公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama

公式YouTube（TLドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl

公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr

公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/