日本発のブロックチェーン「JasmyChain」メインネット移行完了

分散型GPUクラウド事業及びブロックチェーン事業を展開するジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田 浩志）は、Arbitrum OrbitをベースにしたEVM互換Layer2ブロックチェーン「JasmyChain（ジャスミーチェーン）」のメインネット移行を完了し、本番ネットワークとしての稼働を開始しました。





メインネット移行の背景

2025年8月に公開したテストネットでの検証結果を踏まえ、セキュリティ・パフォーマンス・運用体制を強化したうえで、JASMYをカスタムガストークンとする本格運用フェーズへ移行しました。

ジャスミーラボはこれまで、AI×Web3領域における「高速かつ低コストな実行環境」と「既存開発資産を活かしやすいEVM互換性」の両立を重視した基盤づくりに取り組んできました。

2025年に公開したJasmyChainテストネットでは、まずチェーンの特性や運用課題が顕在化しやすいオンチェーンアクティビティが集中するアプリケーションを中心に、実運用に近い形で検証と改善を重ねてきました。具体的には、以下の観点で継続的に評価・改善を行っています。

- トランザクション量が集中する利用シーンでの稼働検証（実行フロー、混雑時の安定性、失敗率など）- 手数料モデルの検証（ガスコスト傾向、予測可能性、パラメータ調整の方向性）- スループット／ピーク負荷時の挙動評価（遅延、再試行、RPC安定性、ノード運用負荷）- ユーザー導線の検証（ウォレット接続、ネットワーク追加、トランザクション確認体験など）- 運用体制の強化（監視、ログ、アラート、障害時の復旧手順、セキュリティ運用）- 開発者・パートナー企業からのフィードバック反映（DX改善、ドキュメント整備、サンプルの拡充）

こうしたテストネットでの成果を踏まえ、セキュリティ・パフォーマンス・運用体制を強化したうえで、JasmyChainを本番稼働に耐えうるメインネットとして稼働を開始しました。

JasmyChainメインネットの特徴

1. Arbitrum Orbitベースのロールアップ型L2

JasmyChainは、Arbitrum Nitroスタックを用いた「Arbitrum Orbit」を基盤とする、Ethereum互換のLayer2ブロックチェーンです。Ethereumエコシステムの互換性を活かしながら、高いスループットと低コストな実行環境を目指し、プロジェクトごとのネットワーク設計の自由度も確保します。

2. ＄JASMYをカスタムガストークンとして採用

Arbitrum Orbitでは、任意のERC-20トークンをガストークンとして指定できます。JasmyChainでは＄JASMYをガス通貨として採用し、チェーン上の利用（トランザクション実行）と手数料支払いを、＄JASMYのユーティリティとして直接接続する設計としました。

3. フルEVM互換性と開発者フレンドリーな設計

Arbitrum Nitroスタックにより、既存のSolidityスマートコントラクトや開発ツール群をほぼそのまま移植できます。これにより、Ethereumや他L2で構築されたdAppsが、最小限の改修でJasmyChain上へ展開することが可能です。

4. 将来のアカウントアブストラクション（AA）等を見据えた設計

将来的なユーザー体験向上（Web2に近いオンボーディング）を視野に入れ、ガス代のスポンサードや企業アカウント向けのガスステーション機能をはじめ、予測可能性や各種補助メカニズムとの連携も見据えた設計検討を進めています。

メインネットで利用可能な主な機能

メインネット移行に伴い、順次以下の機能・サービスの提供を開始します。

1メインネット対応 Block Explorer

Jasmy Chainメインネット上のトランザクション、アドレス、コントラクト情報をブラウザから参照できます。

- Explorer：https://explorer.jasmyscan.net/2.ウォレット連携（ネットワーク追加／接続）

主要なEVMウォレットからJasmy Chainネットワークを追加し、送受信やトランザクション実行が可能です。

- Network Name：Jasmy Chain- Chain ID：680- RPC：https://rpc.jasmychain.io- Currency（Gas）：JASMY- Block Explorer：https://explorer.jasmyscan.net/3.Bridge （Arbitrum Portal）

ブリッジとは、異なるブロックチェーン間でトークンを移動させる仕組みです。

Ethereum上のJASMYをロックし、その数量に対応するJASMYをJasmy Chain上で受け取ることで、ネットワークをまたいだ資産の移動が可能になります。

Jasmy ChainへのJASMYのブリッジは、Arbitrum公式の「Arbitrum Portal」から行うことができます。画面上では、画像の例のように

From: Ethereum（ネットワーク）

To: JasmyChain（ネットワーク）

Token: JASMY



を選択することで、Ethereumメインネット上のJASMYをJasmy Chainへブリッジできます。

ブリッジの提供状況・対応ネットワーク・手数料などの詳細は、Arbitrum Portal上の案内をご確認ください。

https://portal.arbitrum.io/bridge?destinationChain=jasmychain&sanitized=true&sourceChain=ethereum(https://portal.arbitrum.io/bridge?destinationChain=jasmychain&sanitized=true&sourceChain=ethereum)

今後の展開

JasmyChainでは、現在メインネット上での稼働を予定しているアプリケーションが約7件進行しており、今後もパートナーや開発者によるユースケースを順次拡大していく計画です。今後はとくに「アプリケーションをビルドしやすいチェーン」であることを重視し、シンプルなツールやユーティリティから、本番利用を想定したサービスまで、JasmyChain上で素早く試せる環境づくりを進めていきます。

具体的には、開発者向けドキュメントやサンプルコード、スターターキットの整備に加え、テストネットを含む開発・検証環境の使い勝手を継続的に改善することで、「まずはJasmyChainで動かしてみる」までのハードルを下げていきます。

こうした取り組みを通じて、JasmyChain上での簡単なアプリケーションから高度なサービスまで、多様なプロジェクトが生まれ・成長していくエコシステムの形成を目指します。

今回のリリースに関する留意事項

本プレスリリースは、JasmyChainメインネットの技術概要およびエコシステム構想に関する情報提供を目的としたものであり、特定の暗号資産の取得・売買を勧誘・推奨するものではありません。＄JASMYおよびその他の暗号資産の利用・取引にあたっては、価格変動や各種リスクを十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において行ってください。

■ジャスミー株式会社について

ジャスミー株式会社はIoTのプラットフォームを開発・提供する会社です。あらゆるモノがネットにつながる時、人々の生活に密着する「衣・食・住・動」が大きく変わります。誰もが簡単に安全にそして安心してモノを使うことが出来る仕組み（プラットフォーム）をつくり提供する、これがジャスミーの使命です。いま、私達の生活から生み出される大事なデータは限られた企業に占有されがちです。ジャスミープラットフォームは、本来の持ち主にデータの主権を取り戻し、個々のデータを安全安心に利用いただくことを目的のひとつとしています。その為、ジャスミーはIoTにブロックチェーン技術を融合させ、今までにない発想のもと業界・業種の垣根を越えて幅広く利用いただけるプラットフォームを準備して参ります。

ジャスミーのチームはエレクトロニクス、メカ、通信、デバイス、システムインテグレーター、デザイナー等、多種多様で豊かな経験を持つメンバーで構成され、世界中のお客様それぞれに最適なIoTプラットフォームを提供していきます。

■ジャスミーラボ株式会社（JANCTION）について

ジャスミーラボ株式会社（JANCTION）は、生成AIを活用した製品・サービスを開発する中小企業向けに、正確で追跡可能なデータ入力を提供し、個人情報やプライバシーの保護に配慮した独自のブロックチェーンを開発・運営しています。

また、将来的な枯渇が懸念される計算資源（GPU）を分散再配置することで新たな価値提供を目指す分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を展開し、生成AI製品の品質向上、コスト削減、Web3へのシームレスな展開を支援しています。日本最大級の暗号資産「JASMY」のインキュベーションプロジェクトです。

