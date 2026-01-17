「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」 BOUQUET ver. POPUPSHOP がアニメイト渋谷で3月14日から開催。槌田監督新規描き下ろしイラストのグッズも登場！

株式会社ディー・エル・イー(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下「DLE」）がアニメーション制作を担当する、ショートアニメ『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』(以下『藤丸立香はわからない』) のPOP UP SHOPを2026年3月14日（土）よりアニメイト渋谷にて開催いたします。

本POP UP SHOPでは、槌田監督による新規描き下ろしビジュアル“BOUQUET ver”を初公開します。

3月14日から開催するPOPUPSHOPの今回のテーマは「花束」です。

槌田監督による「花束を持ったキャラクター」の新規描き下ろしイラストの新商品が続々と発売。

そして「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」では初の「ぬいぐるみ（数量限定）」など販売いたします。

DLEは、アニメーション制作にとどまらず、作品が持つ世界観や魅力を、さまざまな形で体験へと広げていくことを重要な取り組みのひとつとしています。

本POP UP SHOPは、『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』の作品性を踏まえ、描き下ろしビジュアルを軸に、ファンの皆さまに新たな接点を提供する試みです。

今後もDLEは、IPの価値を多角的に発信する企画・展開を継続してまいります。

■取り扱い商品

(※グッズの画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。)

■プレゼントキャンペーン

アクリルスタンド（全8種） 1, 210円（税込）ぬいぐるみ(藤丸立香・フォウ) 4,180円（税込）アクリルキーホルダー（全8種） 880円（税込）トレーディング缶バッジ 495円（税込）※1BOX8個入前髪クリップ（全8種）770円（税込）マフラータオル 2,530円（税込）マグカップ 2,200円（税込）ダイカットステッカー（全8種） 550円（税込）アクリルつきボールペン（全8種） 1,518円（税込）

期間中、開催店舗にて『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」関連のキャラクターグッズ・映像・書籍をご購入2,000円（税込）毎にミニブロマイド（全8種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

■企画

POPUPSHOP限定で特別展示をご用意予定です。

情報は随時更新いたします。下記サイトでチェックください。

https://www.animate.co.jp/onlyshop/36034/

◼︎開催概要

・場所：アニメイト渋谷

・応援店：アニメイト池袋本店・名古屋・大阪日本橋

・期間：2026年3月14日（土）～2026年3月29日 (日)

※事後通販あり

【「Fate/Grand Order」とは】

「Fate/stay night」をはじめとする数多くの「Fate」シリーズのひとつとして2015年7月に始まった、TYPE-MOONが手掛けるスマートフォン向けRPG。

未来が失われた世界でプレイヤーはマスターとなり、英霊(サーヴァント)と呼ばれるキャラクターたちを従えて過去へ遡り、聖杯探索(グランドオーダー)と呼ばれる旅に出ることになる。

制作にはTYPE-MOON武内崇や奈須きのこをはじめとするクリエイター陣が参加し、さらに、作品を彩る豪華声優陣が集結！

メインストーリーに加え、サーヴァントごとに個別のストーリーがあり、500万字を超えるボリュームのシナリオが展開される。

公式HP：https://www.fate-go.jp/

【『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』とは】

藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回される新感覚FGOショートギャグ！

WEBマガジン「TYPE-MOONコミックエース」にて連載中。（漫画：槌田、原作：TYPE-MOON）

https://web-ace.jp/tmca/contents/2000027/

最新コミック第６巻が発売中！

■作品概要

人類最後のマスター「藤丸立香」。彼なくしては人理修復することはできなかっただろう。しかし、そんな彼にも欠点があった...。それは、素直すぎること！ 藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回されるドタバタコメディが登場！

※本作はFGO2部のネタバレを含みます。

■株式会社ディー・エル・イーとは

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。