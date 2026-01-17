株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪のホームゲームをはじめ、クラブに関わる様々な分野で盛り上げていただける、スタジアムDJを選考するオーディションを行うこととなりましたのでお知らせ致します。

今回のオーディションは、プロ・アマを問わず一般の方も対象に募集を行います。

FC大阪のホームゲームを盛り上げてくれている、FC大阪 クラブアンバサダー兼スタジアムMC 石塚理奈さんと力を合わせ、選手コールを通じた試合進行をはじめ、ホームゲームにおけるイベントの進行など、あなたの“声”によるパフォーマンスでスタジアム全体を盛り上げていただきます。

FC大阪やサポーターの皆様のために全力を注いでいただける、熱いハートを持った皆様のご応募お待ちしています！

【オーディション開催概要】

＜業務内容＞

スタジアムDJとしてご自身の声を通じて盛り上げていただく大切な役割を担っていただきます。

・FC大阪の主催試合における試合・イベントの進行

・クラブに関連するイベントへの出演（キックオフパーティーやファン感謝イベント等）

＜主な稼働日＞

・明治安田J2・J3百年構想リーグならびに26/27シーズン FC大阪 ホームゲーム（全試合）

・その他、クラブが依頼するイベント開催日

＜応募資格＞

リハーサルや事前打合せへの参加をはじめ、FC大阪での業務を最優先できる方

※ホームゲームへの参加は必須ですが、その他のイベントなどについては応相談可能です。

＜望ましい経験／能力／人物像＞

・スポーツやイベント進行のMCをはじめ実務経験がある方、もしくはスタジアムDJや喋る仕事に興味がある方。

・東大阪という地域やチームへ興味を持ち、FC大阪を盛り上げたい情熱がある。

・サッカーにまつわる豊富な知識があり、かつラグビー、野球を中心に各種スポーツの一般的な知識がある。

・スタジアム内の空気を掴み、演出内容や試合展開に応じた適切なアナウンスで、一体感や盛り上がりをつくることができる。

＜待遇＞

FC大阪との業務委託契約（予定）となります。

※プロダクション所属の有無は問いませんが、クラブが提示する規約をもとに契約を結べる方に限ります。

※待遇の詳細は最終オーディションでご説明いたします。

＜応募方法＞

履歴書、職務経歴書、全身写真（3ヶ月以内に撮影したもの）、ボイスデモのURLを下記のフォームまでお送りください。

※SNSアカウントをお持ちの方はアカウント名、プロダクションに所属されている方はプロフィールページのURLを職務経歴書に記載してください。

https://forms.gle/QhmEVPN4SK743Arx5

ボイスデモはご自身の姿が映っている声が入った動画をYouTubeに限定公開設定のうえアップロードをお願いいたします。

動画にアップロードしていただく内容は下記をご参照ください。

------------------

：ボイスデモへのアップロード内容について：

下記内容をご自身がスタジアムDJになったと仮定して進行・コールをしてください。

１.FC大阪スターティングイレブン紹介時の選手コール

※日本語・英語は問いません。

※映像にあわせて声を映像に入れ込んでください。（映像はこちらからダウンロードしてください。）

２.FC大阪が得点時した時の選手名コール

コール例：ただいまの得点は FC大阪 背番号9 島田 拓海（シマダ タクミ）

※日本語・英語は問いません。

選手名コールのあとに、応援ワード（煽り）を入れていただくなどアレンジしても構いません。

３.フリートーク（2分程度）

ご自身の紹介を兼ねた自己PR（スタジアムDJへの熱意！をお聞かせください）

------------------

※お電話・書類郵送等でのご応募は受付けておりません。

＜応募締切＞

2026年1月25日（日）23:59まで

＜選考スケジュール＞

・一次選考（書類審査・実技動画審査）

2026年1月29日(木)までにメールにて選考結果のご連絡をいたします。

・最終選考（実技・面接・筆記）

日程は一次選考通過者のみにお知らせ致します。

※選考日時の詳細は選考を通過した方へのみご案内いたします。

※交通費・通信費をはじめ応募にかかる費用は自己負担となります。

※合否に関するお問合せはお答えできかねます。

※応募いただきました個人情報は、審査および合否通知以外の目的で利用することはありません。

※2月8日（日）に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ vs.カマタマーレ讃岐 から稼働を希望としますが、2026年3月末までのスケジュールついては柔軟に対応させていただきます。

※スケジュールおよび選考内容は余儀なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

