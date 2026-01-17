人気イラストレーター望月けい氏の個展「俗世」大阪展が3月6日（金）より心斎橋PARCOにて開催！新たなキービジュアル公開＆本展限定の新作グッズも登場

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）は、2026年3月6日（金）から3月29日（日）まで、心斎橋PARCO（大阪府大阪市）にて開催されるイラストレーター望月けい氏の個展「俗世」の大阪展に企画協力として参画します。

東京で好評を博した個展「俗世」の大阪巡回

望月けい氏は、ゲームのキャラクターデザインや書籍の装画など、幅広いジャンルで活躍し、唯一無二の線と色彩で多くのファンを魅了し続けるイラストレーターです。

「俗世」は2025年秋に池袋PARCOで開催され、1万人以上の来場者が訪れました。大阪展では、東京会場に引き続き、アートディレクター有馬トモユキ氏（日本デザインセンター）が展示ディレクションなどを手掛けています。会場の空間は「退屈」「騒音」「盲目」の3つのテーマで構成され、情報過多な現代において見えにくくなっている作品本来の価値を、じっくりと向き合うことで再発見できる体験を提供します。

本個展では、東京展の開催に合わせて描き下ろされたイラスト数十点のほか、オリジナルイラストや過去に手掛けた代表作品を含む約100点を展示します。また、Fate/Grand Order「バーヴァン・シー」や、クリエイター集団「第四境界」の描き下ろしイラストなども展示。望月けい氏の圧倒的な画力を間近でご覧いただけます。

大阪開催に合わせた「新キービジュアル」を公開、新作グッズも登場

大阪展の開催を記念して、望月けい氏による新たなキービジュアルが公開されました。

会場では、新キービジュアルを使用した新作グッズの販売を行います。さらに、東京会場で完売となった人気グッズの一部再販も決定しました。

※グッズの詳細は後日、特設ページおよび公式SNSにてお知らせします。

望月けい氏が描く、鋭くも美しい「俗世」の世界観を、ぜひ大阪会場でもお楽しみください。

望月けい個展「俗世」大阪展 概要

開催期間：2026年3月6日（金）～ 3月29日（日）

営業時間：10:00～20:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日は18時閉場

※営業時間は館の営業時間に準じます。変更になる場合がございます。

会場：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）

入場料

一般 1,000円

中高生 500円

※チケット販売方法等の詳細は、後日特設ページおよび公式SNSにてお知らせします。

主催： KEI MOCHIZUKI / EXHIBITION 2026

協力： ピクシブ株式会社、株式会社パルコ

詳しい情報は、特設ページおよび公式SNSで今後公開いたします。

特設ページ： https://zokuse.mochikei.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mochikei_info

望月けい氏プロフィール

その線に宿る力はまさに怪物。攻撃に全振り、それでいて表現幅は広い。外れのないストロークと色で、感情を射抜くイラストレーター。2015年よりフリーランスとして活動を開始し、ゲーム、音楽、書籍など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ。破壊的な創造性で常に自身の世界の表現を更新し続ける。

代表作に『Fate/Grand Order』バーヴァン・シー（妖精騎士トリスタン）、『刀剣乱舞』京極正宗、『レーシングミク 2025Ver.』、『第四境界』キャラクターデザインなど。

X（旧Twitter）：https://x.com/key_999

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）