人気イラストレーター望月けい氏の個展「俗世」大阪展が3月6日(金)より心斎橋PARCOにて開催！新たなキービジュアル公開＆本展限定の新作グッズも登場

株式会社パルコ

心斎橋PARCO(大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)は、心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERYにて、2026年3月6日(金)から3月29日(日)までの期間、数多くの人気タイトルのイラストやキャラクターデザイン、書籍の装画など幅広いジャンルで活躍するイラストレーター望月けい氏の個展「俗世」大阪展を開催いたします。

2019年に開催された初個展「愛の形としてくれ」から6年ぶり2度目の開催となった東京展では、1万人以上の来場者が、望月氏の描く世界に魅了されました。東京展の開催に合わせて描きおろされたイラスト数十点をはじめ、オリジナルイラストや過去に手掛けた作品など、約100点を展示。更に東京展で完売した人気グッズの一部再販に加え、大阪展に合わせて制作された新作グッズも販売されます。本展タイトルは、情報過多な社会の中で、クリエイターとファンがより深く作品を介して繋がれる環境を実現し、クリエイターの創作活動がより多角的に評価され、豊かになることを目指して「俗世」と名付けられました。

また、本展開催記念商品として、オリジナル複製原画やアクリルスタンド、アクリルブロック、缶バッジ、ステッカー、メタルチャーム、プルオーバーパーカーやTシャツといったアパレル商品など、望月けい氏のイラストをお楽しみいただけるバリエーション豊かなグッズも販売予定。また、描きおろしイラストをイメージしたFate/Grand Order「バーヴァン・シー」ぬいぐるみも販売します。

■開催概要

タイトル 望月けい個展「俗世」大阪展

会 場 心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY （大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）

会 期 2026年3月6日(金)～3月29日(日) 10:00-20:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

入場料 一般 1,000円、中高生 500円 ※小学生以下無料

主催 KEI MOCHIZUKI / EXHIBITION 2026

協力 ピクシブ株式会社、株式会社パルコ

PARCO ART https://art.parco.jp/shinsaibashi/detail/?id=1863

個展「俗世」特設ページ https://zokuse.mochikei.com/

個展「俗世」公式X https://x.com/mochikei_info

■展示内容

2025年秋に池袋PARCOで開催され、1万人以上の来場者が訪れた本展。大阪展では、東京展に引き続き、アートディレクター有馬トモユキ氏（日本デザインセンター）が展示ディレクションなどを手掛けています。会場の空間は3つのテーマ「退屈」「騒音」「盲目」というテーマで構成され、作品が本来持つ魅力や作家の意図が、数字や情報の多さによって見えにくくなっている現状に課題を投げかけます。来場者が自身の観賞眼と向き合い、作品の持つ本来の価値を再発見できるような体験を創出します。

本個展では、東京展の開催に合わせて描き下ろされたイラスト数十点のほか、オリジナルイラストや過去に手掛けた代表作品を含む約100点を展示します。また、Fate/Grand Order「バーヴァン・シー」や、クリエイター集団「第四境界」の描き下ろしイラストなども展示。望月けい氏の圧倒的な画力を間近でご覧いただけます。

■大阪開催に合わせた「新キービジュアル」を公開、新作グッズも登場

東京展（池袋）会場様子

大阪展の開催を記念して、望月けい氏による新たなキービジュアルが公開されました。

会場では、大阪展から発売を開始する新作グッズの販売を行います。

さらに、東京展で完売となった人気グッズの一部再販も決定しました。

※グッズの詳細は後日、特設ページおよび公式SNSにてお知らせします。

■望月けい氏プロフィール

その線に宿る力はまさに怪物。攻撃に全振り、それでいて表現幅は広い。外れのないストロークと色で、感情を射抜くイラストレーター。2015年よりフリーランスとして活動を開始し、ゲーム、音楽、書籍など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ。破壊的な創造性で常に自身の世界の表現を更新し続ける。

代表作に『Fate/Grand Order』バーヴァン・シー（妖精騎士トリスタン）、『刀剣乱舞』京極正宗、『レーシングミク 2025Ver.』、『第四境界』キャラクターデザインなど。

望月けい公式X：https://x.com/key_999