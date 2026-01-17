【セレッソ大阪】開幕戦をさらに盛り上げる！セレッソ大阪公認アンバサダー ローランド様来場！

株式会社セレッソ大阪

2月7日(土)明治安田J1百年構想リーグWEST第1節ガンバ大阪戦に、セレッソ大阪公認アンバサダーのローランド様の来場が決定しましたのでお知らせします。ローランド様には、この度、百年構想リーグおよび26-27 シーズンのセレッソ大阪公認アンバサダー契約を更新いただきました。百年構想リーグの開幕戦はヤンマースタジアム長居での「大阪ダービー」となり、本試合をさらに盛り上げていただくべく、ご来場いただきます。試合当日、スタジアム場外でのトークショーやレフェリーエスコートなどを実施いただく予定です。

対象日程

2月7日（土）16:00キックオフ（ヤンマースタジアム長居）

2026明治安田J1百年構想リーグWEST 第1節

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

ローランド様からのコメント

「今シーズンもセレッソ大阪公認アンバサダーに就任させていただき、感謝申し上げます！2月7日のガンバ大阪戦を現地にて皆様と一緒に応援させていただきます。2026シーズンは大阪ダービーの開幕戦となり、ますます勝つぞという気持ちが高まっております！皆さんと一緒に会場を盛り上げますので、開幕戦勝利を掴みに行きましょう！よろしくお願いします！」

実施内容

・WAKUWAKUステージ

・レフェリーエスコート

WAKUWAKUステージでのトークショー

開催場所：長居公園内ヤンマースタジアムバック北スタンド横(場外)

※出演時間は後日セレッソ大阪の公式ホームページ等でお知らせします

レフェリーエスコート

レフェリーエスコートに参加！

実施時間：15:55頃

実施場所：ヤンマースタジアム長居 ピッチ内

※場内でのイベント観覧には当日の観戦チケットが必要となります

※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください

ローランド様プロフィール

1992年に東京で生まれる。高校卒業後すぐに大学を中退し18歳でホストデビュー。8年の現役ホスト生活を経て26歳で独立し起業。(株)ROLAND GROUP HDでは現在、脱毛サロンやレストランなど複数の会社を保有、経営している。座右の銘は「世の中には2種類の男しかいない。俺か俺以外か」そう、これを見ているそこの貴方もローランドからしたら「それ以外」（ローランド様公式ホームページより）

試合情報・チケット購入

詳細を見る :https://www.cerezo.jp/special_games/20260207/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260207_special&utm_content=0117_web_rolandprtimes