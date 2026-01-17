1/18（日）開幕「全豪オープンテニス」WOWOWが大坂なおみ、坂本怜ら日本勢5選手にインタビュー！

株式会社WOWOW

2026シーズン最初のグランドスラム「全豪オープンテニス」が1月18日（日）に開幕。WOWOWでは、連日生中継でお届けする。WOWOWオンデマンドでは全コートライブ配信する。

開幕を前に男子シングルスに出場する望月慎太郎、坂本怜、女子シングルスに出場する大坂なおみ、内島萌夏、坂詰姫野の5選手がWOWOWのインタビューに応じた。全豪本戦初白星を狙う望月は1回戦でS.チチパス（ギリシャ）、3度目の優勝を目指す大坂はA.ルジッチ（クロアチア）、内島はS.シエラ（アルゼンチン）、ともに予選を突破しグランドスラム本戦初出場となる坂本はR.ホダル（スペイン）、坂詰はC.マクナリー（アメリカ）と対戦する。

男子は、3連覇を狙う世界ランキング2位のJ.シナー（イタリア）と、今大会で優勝すれば生涯グランドスラム達成となる同ランキング1位のC.アルカラス(スぺイン)に注目だ。女子は、2023年、2024年大会の覇者であるA.サバレンカが貫録を見せつけるのか、昨年の「ウィンブルドンテニス」女王のI.シフィオンテク（ポーランド）が生涯グランドスラムを達成するのか。世界ランキング3位のC.ガウフ（アメリカ）も虎視眈々と頂点を狙う。

望月慎太郎選手

Q.オフシーズンはどのように過ごしてきた？

今回はシーズンも長かったので、最初は1週間～10日くらい休みを取って家族と過ごしたり楽しい時間を過ごしました。そこからは、アメリカのIMGアカデミーに行って練習をしていました。自分の中で、テニスとトレーニングだけの時間にしようと思っていましたし、それができたと思います。ただ、最後にちょっとだけ体を痛めてしまい、オーストラリアに来る前に帰国しないといけなくなってしまいました。そこは残念というか、難しいシーズンの始まりでした。今はもう大丈夫で、練習もしっかりできています。準備はできていると思います。

Q. 去年はどのようなシーズンだった？

自分の感覚としては長かったです。レベルの高い大会で、レベルの高い選手たちと試合をすることが一番多くできた年だったと思います。たくさん良い経験ができました。ポジティブなことも今までの中では一番多かった年です。またこうやってグランドスラムの本戦の舞台で戦うことができるので、雰囲気など色々な経験を活かしたいなと思っています。

Q.1回戦の相手はS.チチパス選手だが、どのような気持ち？

2週間前くらいに（2日～11日に開催された男女混合国別対抗戦の）ユナイテッドカップで対戦して負けているので、僕からしたらもう相手のことはわかっています。挑戦する身なので、自分がこのような舞台でこのような選手とどこまでできるのか楽しみです。全豪はジュニアの時も来ていなくて、数年しかまだプレーしていないので新鮮さもあります。場所も好きでリラックスして過ごせているので、とにかく試合に向けて体とメンタルとテニスを整えて、できる限りの準備をしたいです。

Q.最後に意気込みと応援してくれているファンへメッセージをお願いします

みなさん、明けましておめでとうございます。今回の全豪オープンは本戦から出場することができ、1回戦はチチパス選手とタフな戦いになりますけど、全力で戦うので応援よろしくお願いします。

坂本怜選手

Q.予選を勝ち抜き、本戦出場を決めた今の気持ちは？

17日（土）まではちょっとリフレッシュをして、午後の練習からはしっかりと気合を入れて集中していきたいなという感じです。

Q.今の体やテニスの状態は？

テニス、体、メンタルの調子が全部うまくかみ合っていたかなと思います。特に、（予選3試合が）全てストレート勝利だったというのは、僕のサービスゲームが安定していて、そこから相手のサービスゲームの時にどんどんプレッシャーをかけていき何個かブレークを取ることができました。かつ、相手にブレークバックもさせずに、相手にあまり隙を見せずにプレーできていたのがすごく良い状態だったと思います。

Q.ジュニアではなく、本戦出場選手として会場の雰囲気はどう感じる？

もうちょっと良いものかと思ったんですけど、アルカラスやシナーとか強い選手がいっぱいいるので肩身が狭いです。なんなら、予選の時の方が、肩で風を切って歩けていました(笑)。

今は縮こまっています。

Q.ともに予選勝ち上がり組で、1回戦相手のホダル選手の印象は？

本当にめちゃくちゃ良い選手だと思っています。なんなら本戦から出場している選手よりも、強いんじゃないかと思います。動けるし、サーブもあるし、フォアハンドも打てるし、リターンも返せるし、なんでもできる選手だと思います。とにかく完成された選手のような気がします。どこか弱点があるというよりも、僕がシンプルに彼よりも上回ったテニスをしないとダメだと思います。特に対策とかはないんですけど、自分のベストが出せるようにするのが唯一の対策だと思います。

Q.髪は全豪に向けてバッサリと切った？

12月31日に切りました。なんていえばいいんだろう、男の誇りを懸けた戦いをした結果、坊主になりました。ある選手と2025年シーズンのランキングで勝負しました。まぁ、負けましたね(笑)。気合を入れてきました。

Q.本大会への意気込みとメッセージをお願いします

坊主になって体重が軽くなりまして、動きがよくなったと思います。本戦も頑張ります！

大坂なおみ選手

Q.（全豪オープン開幕週の特別イベントとして行われた）1ポイントスラムはどうだった？

正直言って、どんな事になるのか分からなかったので、凄くナーバスだった。みんなが真剣に取り組むとは知らなかったし、真剣にウォームアップしている人もいた。でも、とても面白いイベントだったわ。コートでみんなのエネルギーを感じる事が出来たし、他の選手達とも話が出来て、グランドスラムに向けて高まっているみんなの姿を見られてよかったわ。

Q.プレースタイルを変化させることで、自分の目標に近づいている？

今大会で、みんなをびっくりさせると思う。正直言って、今の身体能力に自信があるし、走れることも分かっているし、必要ならば長いポイントでもプレー出来る。でも、多くの後悔もある。前にも話したことはあるかもしれないけど、場面によってはもっとアグレッシブになるべきだった。そのバランスを取る事が、ずっと難しかったわ。だから、今年はその点をもっとうまく出来ることを望むわ。

Q.１回戦のルジッチ選手についてどのようなイメージ？

あまり彼女について、知らないのよ。試合前に対戦相手について調べることは好きじゃないわ。

Q.シーズン最初のグランドスラムですが、どういう気持ちで臨む？

とても楽しいでしょうね。もちろん、今年初のグランドスラムでもあり、今年初の試合でもあるので、とてもタフになるでしょうけど、自分のウェアにとても興奮しているわ。だから、それを楽しみにしている。

Q.ファンに向けて

みなさんこんにちは、なおみです。いつも応援してくださりありがとうございます。これからも素晴らしいテニスを見続けてくれることを楽しみにしています！ありがとうございます。

内島萌夏選手

Q.オフシーズンはどのように過ごした？

今年は少し長めのオフシーズンが取れたので、3週間ほど日本でゆっくりしました。12月は拠点の中国に戻り、1か月ほどいつも通りのトレーニングをしてから、オーストラリアに入りました。

Q.１回戦で戦うシエラ選手の印象は？

正直あまりわからないです。もちろん名前は聞いたことがありますし、去年のウィンブルドンあたりから一気に上がってきた選手だと思います。しっかりと打ってくるタイプの選手とは聞いています。アルゼンチンの選手ですけど、南米出身の選手のようにしつこくプレーしてくるタイプではないと思います。上手く緩急などを使い相手のペースを崩しながら、自分のプレーをすることを意識してやっていきたいと思います。

Q.本大会への意気込みとメッセージをお願いします

みなさん、明けましておめでとうございます！今年も全豪からシーズンが始まります。今年は自分らしく色々なことに挑戦していきたいと思います。今シーズンも、たくさんの応援よろしくお願いします。まずは、19日（月）の1回戦を頑張ります。

坂詰姫野選手

Q.予選を勝ち抜き、本戦出場を決めた今の気持ちは？

予選決勝の翌日はオフだったので、色々な方々からのメッセージや連絡をみて喜びをかみしめながらゆっくりと休みました。17日（土）からは本戦に向けて、しっかりと切り替えて、試合に向けたモードを作れていると思います。

Q.予選3試合を終えた、今の状態は？

スコア以上にタフだった1回戦と2回戦、スコア通りに体も気持ち的にもタフだった決勝と3試合こなしましたけど、大きなけがもなく、オフ期間でしっかり回復しました。テニスも良い状態かなと思います。

Q.本戦出場選手として歩く会場の雰囲気は？

初めてグランドスラム本戦の雰囲気を味わっています。予選からたくさんのファンや観客のみなさんからの応援はありましたけど、試合がない日でもここまでにぎわっているのはグランドスラムだけだと思います。特に、私は全米オープンや全豪オープンのお祭りのような明るい雰囲気は、試合をしていても好きなので、また試合をできることがとても嬉しいです。

Q.1回戦で戦うマクナリー選手の印象は？

パワフルなテニスだなと思いつつ、サーブが良くて結構ネットプレーをしてくる印象の選手です。予選からそうなのですが、「相手のプレーがこうだから」というのはまず置いておいて、自分ができることをスタートさせたいです。それで上手くいかない場合は、相手と対戦する中で試行錯誤していきたいです。

Q.初の本戦は緊張しますか？

やはり初めての舞台なので、多少は緊張すると思います。試合自体は3試合こなしているので、そこまで硬くならずにプレーできると思います。相手は、世界ランキングトップ100で強い選手ではありますが、チャレンジする気持ちを常に持って全部出し切りたいです。

Q.本大会への意気込みとメッセージをお願いします

日本のみなさま、連日応援ありがとうございます。初めてのグランドスラム本戦、1ポイント1ポイントを楽しみながら全力で勝ちを目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。

