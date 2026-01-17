「新日本リサイクル評議会」は新屋号「出張買取ヨロシク23」へ改名いたします

写真拡大

株式会社マンクンカンクン

全国47都道府県で出張買取事業を展開する


新日本リサイクル評議会（運営：株式会社マンクンカンクン）は、


このたび事業ブランドのさらなる認知向上と分かりやすさを重視し、


屋号を「出張買取ヨロシク23」へ変更することをお知らせいたします。



本改名は、


今後本格展開する ラジオCM・テレビCM・看板広告などのマスメディア広告 において、



・ 「屋号」と


・ 「電話番号（0120-4649-23）」



を完全に一致させることで、視聴者・リスナーにとって直感的で覚えやすいブランド構築を目的としたものです。



特にラジオ・テレビといった「一瞬で覚えてもらうこと」が重要な媒体において、


屋号と電話番号が一致していることは問い合わせ率向上に直結すると判断し、今回の改名に至りました。



なお、


・ 提供するサービス内容


・ 出張買取対応エリア


・ 運営体制および企業理念


に変更はございません。



これまで以上に「呼びやすく・覚えやすく・頼みやすい」出張買取サービスとして、


地域社会に根ざした事業運営を続けてまいります。



今後とも


「出張買取ヨロシク23」を


何卒よろしくお願い申し上げます。





【新屋号】


出張買取ヨロシク23


【旧屋号】


新日本リサイクル評議会


【電話番号】


0120-4649-23


【運営会社】


株式会社マンクンカンクン



https://reuse-japan.info