【岡山大学】「岡山大学統合報告書2025 Pay it Forward」を発行しました

2026（令和8）年 1月 17日
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要


　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2019年度から「統合報告書」を発行しています。「統合報告書」とは、財務情報と非財務情報を組み合わせて、ビジョンと有機的に統合（Integrated）することで、組織（国立大学法人岡山大学）がどのように長期にわたり価値を創造するかを説明する年次報告書です。

　様々なステークホルダーの皆様に、岡山大学の掲げるビジョンからそこに向けた戦略と、これまでの実績をわかりやすく説明しています。このたび、最新号となる「岡山大学統合報告書2025 Pay it Forward」を2025年12月31日に発行しました。



　この機会にぜひご覧ください！




●最新号（岡山大学統合報告書2025 Pay it Forward）


　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/annual.html















国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください


- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)