【習志野市限定】“謎のカゴと洗濯グッズ”一掃キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗
2月は、年度末の引っ越し・入園入学準備の“前哨戦”で、家の中を整えたいニーズが一気に増える時期です。
ところが実際に片付けを始めると、洗濯まわりから出てくるのが**「割れた洗濯カゴ」「サビたハンガーラック」「絡まったピンチハンガー」「壊れた布団ばさみ」など、地味にかさばる“残骸”たち。分別もしづらく、ついベランダや脱衣所の隅で増殖しがちです。
そこで不用品回収サービス「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、習志野市で洗濯まわりの不用品をまとめて処分しやすくする「2月限定」の割引キャンペーンを実施します。
“謎のカゴと干しグッズ”を一気に手放して、暮らしの動線をスッキリ**させたい方は、ぜひこの機会にご相談ください。
背景と目的
冬～春先は、室内干し・乾燥対策・花粉対策などで洗濯導線が複雑になり、ハンガーラックやピンチ、洗濯カゴが**「とりあえず買い足し」になりやすい季節です。
結果として、壊れた道具や使いきれないグッズが残り、収納を圧迫して“片付かない原因そのもの”**になります。
本キャンペーンは、習志野市の子育て世帯・共働き世帯を中心に、分別・搬出・回収まで丸ごと任せられる状態をつくり、新生活前にストレス源を減らすことを目的に実施します。
キャンペーン概要
キャンペーン名：【習志野市限定】“謎のカゴと洗濯グッズ”一掃キャンペーン（2月は1,000円割引）
実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日
特典内容：割れた洗濯カゴ、サビたハンガーラック、絡まった洗濯ばさみ、ピンチハンガー、壊れた布団ばさみ等、“洗濯まわりの残骸”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。
※洗濯グッズだけでなく、周辺の不用品（収納ボックス・小家具・日用品など）もまとめて相談OK。
備考：事前見積もり時に 「習志野市キャンペーン」 とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/narashinoshi/
キャンペーン対応エリア（習志野市全域）
対応地域例：津田沼、奏の杜、谷津、藤崎、花咲、秋津、香澄、芝園、袖ケ浦、鷺沼、鷺沼台、東習志野、実籾、実籾本郷、本大久保、大久保、屋敷、泉町、新栄、茜浜 など
※上記以外も習志野市全域で対応可能です。
（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み
洗濯カゴが割れているのに、なんとなく使い続けている
室内干し用ラックが歪んで、倒れそうで怖い
ピンチハンガーが絡まり、ほどくのが面倒で放置
布団ばさみ・洗濯ばさみが劣化して、ベランダが散らかる
捨て方が分からず、粗大ゴミの手配が後回しになる
よく出る不用品例
割れた洗濯カゴ（大小）
サビ・ぐらつきのあるハンガーラック／物干しスタンド
ピンチハンガー、洗濯ばさみ、布団ばさみ（劣化品）
室内干し用ポール、突っ張り棒（曲がり・破損）
収納ケース、洗濯用品のストック棚、古いランドリーバスケット
ついでに出る不用品：日用品のストック箱、玄関の棚、古い小型家電 など
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
忙しくて片付けの時間が取れない共働き世帯
引っ越し・更新・模様替え前に、まとめて処分したい方
ベランダや脱衣所の“モノだまり”を、一気にリセットしたい方
分別や搬出が負担で、プロに任せたい方
LINEで簡単見積もり！
LINEなら、写真を送るだけで見積もりがスムーズ。
**「洗濯まわり一式が映る写真」＋「サイズ感が分かる角度」**で数枚送ってもらえれば、概算～確定までテンポよく案内できます。
「これも回収できる？」「壊れてるけど大丈夫？」みたいな相談も、チャットでそのままOKです。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 千葉県習志野市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/narashinoshi/
📰 千葉県習志野市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/chibaken/narashinonoshi/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)