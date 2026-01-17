【習志野市限定】“謎のカゴと洗濯グッズ”一掃キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

写真拡大 (全3枚)

SYSTR株式会社


2月は、年度末の引っ越し・入園入学準備の“前哨戦”で、家の中を整えたいニーズが一気に増える時期です。



ところが実際に片付けを始めると、洗濯まわりから出てくるのが**「割れた洗濯カゴ」「サビたハンガーラック」「絡まったピンチハンガー」「壊れた布団ばさみ」など、地味にかさばる“残骸”たち。分別もしづらく、ついベランダや脱衣所の隅で増殖しがちです。



そこで不用品回収サービス「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、習志野市で洗濯まわりの不用品をまとめて処分しやすくする「2月限定」の割引キャンペーンを実施します。



“謎のカゴと干しグッズ”を一気に手放して、暮らしの動線をスッキリ**させたい方は、ぜひこの機会にご相談ください。


背景と目的

冬～春先は、室内干し・乾燥対策・花粉対策などで洗濯導線が複雑になり、ハンガーラックやピンチ、洗濯カゴが**「とりあえず買い足し」になりやすい季節です。



結果として、壊れた道具や使いきれないグッズが残り、収納を圧迫して“片付かない原因そのもの”**になります。



本キャンペーンは、習志野市の子育て世帯・共働き世帯を中心に、分別・搬出・回収まで丸ごと任せられる状態をつくり、新生活前にストレス源を減らすことを目的に実施します。


キャンペーン概要

キャンペーン名：【習志野市限定】“謎のカゴと洗濯グッズ”一掃キャンペーン（2月は1,000円割引）



実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日



特典内容：割れた洗濯カゴ、サビたハンガーラック、絡まった洗濯ばさみ、ピンチハンガー、壊れた布団ばさみ等、“洗濯まわりの残骸”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。
※洗濯グッズだけでなく、周辺の不用品（収納ボックス・小家具・日用品など）もまとめて相談OK。




備考：事前見積もり時に 「習志野市キャンペーン」 とお伝えください。


詳細：https://collect.conne.jp/narashinoshi/


キャンペーン対応エリア（習志野市全域）

対応地域例：津田沼、奏の杜、谷津、藤崎、花咲、秋津、香澄、芝園、袖ケ浦、鷺沼、鷺沼台、東習志野、実籾、実籾本郷、本大久保、大久保、屋敷、泉町、新栄、茜浜 など
※上記以外も習志野市全域で対応可能です。


（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

洗濯カゴが割れているのに、なんとなく使い続けている



室内干し用ラックが歪んで、倒れそうで怖い



ピンチハンガーが絡まり、ほどくのが面倒で放置



布団ばさみ・洗濯ばさみが劣化して、ベランダが散らかる



捨て方が分からず、粗大ゴミの手配が後回しになる




よく出る不用品例


割れた洗濯カゴ（大小）


サビ・ぐらつきのあるハンガーラック／物干しスタンド


ピンチハンガー、洗濯ばさみ、布団ばさみ（劣化品）


室内干し用ポール、突っ張り棒（曲がり・破損）


収納ケース、洗濯用品のストック棚、古いランドリーバスケット


ついでに出る不用品：日用品のストック箱、玄関の棚、古い小型家電 など





料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～　※通常5,000円～ → キャンペーン価格！



軽トラパック：8,000円～　※通常15,000円～ → キャンペーン価格！



1.5tトラックパック：15,000円～　※通常35,000円～ → キャンペーン価格！



すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。


こんな方に選ばれています！

忙しくて片付けの時間が取れない共働き世帯



引っ越し・更新・模様替え前に、まとめて処分したい方



ベランダや脱衣所の“モノだまり”を、一気にリセットしたい方



分別や搬出が負担で、プロに任せたい方


LINEで簡単見積もり！

LINEなら、写真を送るだけで見積もりがスムーズ。



**「洗濯まわり一式が映る写真」＋「サイズ感が分かる角度」**で数枚送ってもらえれば、概算～確定までテンポよく案内できます。



「これも回収できる？」「壊れてるけど大丈夫？」みたいな相談も、チャットでそのままOKです。


お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）



📍 千葉県習志野市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/narashinoshi/



📰 千葉県習志野市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/chibaken/narashinonoshi/



写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2



🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/



◆会社概要

SYSTR株式会社



古物商許可証：第301032218074号



所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４　東京美宝会館１階



コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)