【佐倉市限定】“修学旅行の名残”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

2月は年度末の引っ越し・進学準備・部屋の模様替えが重なり、「とりあえず置いた物」を一気に整理したくなる季節です。

佐倉市でも、クローゼットや押し入れの奥から出てきやすいのが、修学旅行のお土産（木刀・舞妓人形・謎のマグネット）、名前入りキーホルダー、記念プリクラ、使っていない旅行バッグなどの“青春の爆買いセット”。思い出がある分、捨てづらく、気づけば場所だけ取ってしまいがちです。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、佐倉市のご家庭向けに、“昔の修旅グッズ”を含む回収で1,000円割引となる2月限定キャンペーンを実施します。

捨てにくい思い出品も、分別・搬出まで丸ごと任せてスッキリしたい方は、この機会にぜひご相談ください。

背景と目的

佐倉市は、臼井・志津・ユーカリが丘周辺など住宅エリアも広く、家族の成長とともにモノが増えやすい地域です。

特に修学旅行関連の品は、「いつか見返すかも」で残りやすい一方、現実には使わないため、片付けの優先順位が下がりがち。

年度末前の2月に、“捨てづらいけど要らない”を片付けやすくする導線を作り、佐倉市の暮らしのリセットを後押しすることを目的に本企画を実施します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【佐倉市限定】“修学旅行の名残”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：修学旅行のお土産（木刀・舞妓の人形・謎のマグネット）、名前入りキーホルダー、記念プリクラ、使ってない旅行バッグなど、“昔の修旅グッズ”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※思い出品だけでなく、周辺の不用品（収納・衣類・小家具など）もまとめて相談OK。

備考：事前見積もり時に 「佐倉市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/sakurashi/

キャンペーン対応エリア（佐倉市全域）

対応地域例：佐倉、栄町、弥勒町、並木町、鏑木町、表町、王子台、染井野、寺崎、六崎、臼井、臼井田、稲荷台、八幡台、志津、上志津、中志津、西志津、宮ノ台、ユーカリが丘、西ユーカリが丘、西ユーカリが丘、南ユーカリが丘 など

※上記以外も佐倉市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

木刀や小物が増えすぎて、どこに何があるか分からない

プリクラ・写真・キーホルダーが散らばり、収納が機能しない

お土産の置物系が割れそうで、捨て方が不安

旅行バッグが場所を取り、クローゼットがパンパン

分別・粗大ゴミ手配が面倒で、先延ばしになる

よく出る不用品例

修学旅行のお土産・置物系

思い出グッズ

旅行バッグ・収納用品

キーホルダー・ストラップ類

紙モノ・小冊子類

周辺の片付けで一緒に出る不用品

回収品目の詳細例

木刀（長物）／置物／マグネット／ストラップ大量

プリクラ帳／アルバム／写真入りフレーム

旅行バッグ（破れ・キャスター不良含む）／ボストン／リュック

収納ボックス／紙袋の山／段ボールに眠っていた小物一式

※状態問わず相談OK（「これ対象？」もLINEで写真送れば即判断）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

思い出品が多くて、捨てる決心がつかない方

引っ越し・進学前に、収納を丸ごと軽くしたい方

忙しくて、分別～搬出の時間が取れない方

片付けの勢いで、他の不用品もまとめて処分したい方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら、写真を送るだけでOK。

「箱の中身が分かる写真」＋「全体量が分かる写真」

を数枚送ってもらえれば、概算～確定までスムーズに案内できます。

「木刀ってどう扱う？」「プリクラや紙モノ混ざっててもいい？」みたいな相談もチャットでその

まま対応可能です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 千葉県佐倉市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/sakurashi/

📰 千葉県佐倉市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/sakurashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)