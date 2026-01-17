【朝霞市限定】“実家に眠るスケッチブック一掃キャンペーン”（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、年度末の引っ越し・進学準備・確定申告前の整理などが重なり、「実家の押し入れもそろそろ何とかしたい」という相談が増える時期です。

そんな片付けで意外と出てくるのが、描きかけのスケッチブック、固まった水彩絵の具、炭・鉛筆セット、イーゼル、消しカスだらけの筆箱、壊れた色鉛筆などの昔の美術グッズ。

思い出がある反面、汚れや劣化もあって、処分の判断が難しくなりがちです。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、朝霞市のご家庭向けに、“昔の美術グッズ”を含む回収で1,000円割引となる2月限定キャンペーンを実施します。

分別・搬出まで丸ごと任せて、実家の片付けを前に進めたい方は、この機会にぜひご相談ください。

背景と目的

美術用品は、作品や思い出とセットで残りやすく、気づけば「捨てる理由がないまま、ずっと置かれている」代表格です。さらに、絵の具・墨・筆・紙類は状態がバラバラで、「可燃？不燃？」「汚れてるけど大丈夫？」と迷いやすいのも片付けが止まる原因になります。



そこで本キャンペーンでは、朝霞市の“実家片付け”を後押しするために、古い美術グッズを含む不用品をまとめて回収しやすい導線を用意しました。

2月のうちに手放しておくことで、3月以降の引っ越し・卒業入学・新生活準備を、家の中から軽く始められます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【朝霞市限定】“実家に眠るスケッチブック一掃キャンペーン”（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：描きかけのスケッチブック、固まった水彩絵の具、炭・鉛筆セット、イーゼル、壊れた色鉛筆など、“昔の美術グッズ”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※美術用品だけでなく、実家の片付けで出る不用品（収納・小家具・雑貨など）もまとめて相談OKです。

備考：事前見積もり時に 「朝霞市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/akasashi/

キャンペーン対応エリア（朝霞市全域）

対応地域例：青葉台、朝志ケ丘、岡、上内間木、北原、幸町、栄町、下内間木、泉水、田島、台、仲町、西原、西弁財、根岸、根岸台、浜崎、東弁財、膝折、膝折町、本町、溝沼、三原、宮戸 など

※上記以外も朝霞市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

スケッチブックが大量にあって、見るだけで疲れる

絵の具が固まっているのに、なぜか捨てられない

筆・鉛筆・消しゴムが混ざって、分別のやる気が消える

画材箱や筆箱が汚れていて、家の中で広げたくない

片付けたいけど、実家の作業は短時間で終わらせたい

よく出る不用品例

紙類・作品系

絵の具・画材消耗品

筆記具・筆・ツール類

道具・備品（大型含む）

実家片付けのついで品

回収品目の詳細例

1) 紙類・作品系

スケッチブック（描きかけ／未使用）

デッサン用紙、画用紙、クロッキー帳

ポートフォリオケース、作品ファイル、古い額縁（軽量）

2) 絵の具・画材消耗品

固まった水彩／アクリル絵の具、使いかけの絵の具セット

パレット、筆洗い容器、画材トレー

ねり消し、消しゴムの山、スプレー類（※内容によって確認あり）

3) 筆記具・筆・ツール類

炭、鉛筆、色鉛筆、パステル、マーカー類

筆（汚れ・劣化）、ペン先、定規、カッター、クリップ類

消しカスだらけの筆箱、ケース類

4) 道具・備品（大型含む）

イーゼル、画板、製図板、作業台まわりの用品

使わなくなった収納ワゴン、画材ラック

段ボールに詰めっぱなしの画材一式

5) 実家片付けのついで品

学用品・ノート・参考書、古いバッグ、収納ケース

小型家具（棚・カラーボックス等）、雑貨、衣類

「これも一緒に捨てたい」系のまとめ相談（OK）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

実家の片付けを、短時間で一気に進めたい方

捨てにくい思い出品が多く、判断疲れしている方

分別や搬出が負担で、プロに任せたい方

2月のうちに家を軽くして、3月以降の予定をラクにしたい方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら、写真を送るだけで見積もりがスムーズです。

「段ボール（画材箱）の中身が分かる写真」＋「全体量が分かる写真」

を数枚送ってもらえれば、概算～確定までテンポよくご案内できます。

「固まった絵の具って大丈夫？」「イーゼルも回収できる？」

など、判断が難しいものもチャットでそのまま相談OKです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 埼玉県朝霞市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/akasashi/

📰 埼玉県朝霞市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/asakashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)