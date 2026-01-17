【蕨市限定】“旅行の名残ポーチ”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、年度末の引っ越し・更新・進学準備が見えてきて、「クローゼットの中、いったん軽くしたい」が一気に現実になる時期。

ところが片付けを始めると、なぜか毎回出てくるのが、空のトラベルポーチ、バンド付き収納袋、割れた海外用変換プラグ、液体OK袋、英語表記の謎コスメ、名前付きタグ、そして使わない旅行ガイドブックなど、“旅行セットの残骸”です。



蕨市は全国でも面積が小さく、人口密度が高い市として知られ、住まいの収納スペースはよりシビアになりがち。だからこそ、「今は使わないけど、捨て方が面倒」な小物が積み上がると、生活導線をじわじわ圧迫します。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、蕨市のご家庭向けに、“旅行セットの残骸”を含む回収で1,000円割引となる2月限定キャンペーンを実施。

分別・搬出までまとめて任せて、収納の“負債”を一掃したい方は、この機会にぜひご相談ください。

背景と目的

旅行グッズは「次の旅行で使うかも」で残りやすい一方、現実には数年単位で出番がないことも多いジャンルです。

しかも、変換プラグや小型ガジェット、ポーチ、詰め替えボトル、ガイドブックなどはサイズが小さいのに種類が多いため、片付けの手が止まりやすい。



蕨市では、市内が錦町・北町・中央・南町・塚越の5地区に区分されるなど、コンパクトな街の中に住宅エリアが密集しているのも特徴で、「収納が少ない」「一時置きが増える」が起こりやすい環境です。



そこで本キャンペーンでは、旅行小物を迷わず手放せる理由として割引を設計し、年度末前の2月に、蕨市のご家庭が短時間で片付けを前進できる導線を用意しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【蕨市限定】“旅行の名残ポーチ”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：海外用変換プラグ、ネームタグ付きの古いスーツケース、バンド付きトラベルポーチ、液体OK袋、英語表記の謎コスメ、旅行ガイドブックなど、“旅行セットの残骸”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※旅行グッズだけでなく、周辺の不用品（衣類・収納・小型家電など）もまとめて相談OKです。

備考：事前見積もり時に 「蕨市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/warabishi/

キャンペーン対応エリア（蕨市全域）

対応地域例：北町（1～5丁目）、中央（1～6丁目）、南町（1～4丁目）、塚越（1～7丁目）、錦町（1～6丁目） など

※上記以外も蕨市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

ポーチが増えすぎて、何がどこにあるか分からない

変換プラグや小物が混ざり、捨て方・扱いが不安で止まる

ガイドブックやパンフが溜まり、紙の山が“保存”になっている

謎コスメ・詰め替え容器が残っていて、結局使わない

忙しくて、分別→搬出→手配までやる時間がない

よく出る不用品例

ポーチ・袋系

旅行ガジェット小物

スーツケース周辺

旅行用日用品・コスメ

紙モノ・思い出混在

回収品目の詳細例

1) ポーチ・袋系

空のトラベルポーチ、圧縮袋、バンド付き収納袋、巾着、液体OK袋（未使用／使用済み）

仕分けポーチのセット、タグ付き袋類、使わないエコバッグの束

2) 旅行ガジェット小物

海外用変換プラグ（破損・旧規格含む）、USB充電器、ケーブル類、古いイヤホン

小型三脚・自撮り棒・トラベル用ライトなど「買ったけど使わなかった」系

3) スーツケース周辺

ネームタグ付きの古いスーツケース、キャリーケース（キャスター不良含む）

荷物ベルト、ラゲッジタグ、鍵・南京錠、タグの山

4) 旅行用日用品・コスメ

英語表記の謎コスメ、試供品、詰め替えボトル、使い切れないトラベルセット

ホテルアメニティの溜め込み（歯ブラシ・くし等）

5) 紙モノ・思い出混在

旅行ガイドブック、地図、パンフ、半券、旅程表、メモ帳

「捨てるか迷う」小物が一緒に入った箱・引き出しごと、まとめて相談OK

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

収納が限られていて、まず“使わない物”を減らしたい方

引っ越し・更新前に、クローゼットや押し入れを軽くしたい方

小物が多すぎて、片付けの判断疲れを起こしている方

分別や搬出が負担で、プロにまとめて任せたい方

