¡ÚÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¸ÂÄê¡Û¡È¤ª¤¦¤Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°ä»º¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
2·î¤ÏÇ¯ÅÙËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨¡¦¿Ê³Ø½àÈ÷¤Ê¤É¤Ç**¡Ö²È¤ÎÃæ¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤âÊÒÉÕ¤±ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¦¶õµ¤È´¤±¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¡¦1kg¥À¥ó¥Ù¥ë¡¦³ê¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ýー¥ë¡¦»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºDVD¡¦Ì¤³«Éõ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª¤¦¤Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°ä»º¡É¡£
Çã¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²¡¤·Æþ¤ì¤Î±ü¤Ç¾ì½ê¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¤´²ÈÄí¸þ¤±¤Ë¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú**¤È¤Ê¤ë2·î¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÊÌ¡¦ÈÂ½Ð¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÇ¤¤»¤Æ¡¢²È¤ÎÆ°Àþ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ºßÂð¥ïー¥¯¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢±¿Æ°ÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤«¤º¤Ë¡ÈÃÖ¤Êª²½¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÑÉÊ¤Ï¡¢Âç¤¤¤¡¦´Ý¤¤¡¦Ä¹¤¤¡¦½Å¤¤¤¬Â·¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ä¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¼ýÇ¼¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Ï¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤â¡×¤Ç»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤¬»ß¤Þ¤ê¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½èÊ¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë³ä°ú¤òÀß·×¤·¡¢Ç¯ÅÙËöÁ°¤Î2·î¤Ë¡¢Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°´ï¶ñ¤ò¼êÊü¤¹¡á¼ýÇ¼¤È»þ´Ö¤ÎÍ¾Çò¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊÒÉÕ¤±¤ò¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤á¤ëÆ³Àþ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¡ÚÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¸ÂÄê¡Û¡È¤ª¤¦¤Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°ä»º¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¶õµ¤È´¤±¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ýー¥ë¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºDVD¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÑÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÍÑÉÊ¡Ê¼ýÇ¼¡¦²È¶ñ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¡Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÁêÃÌOK¤Ç¤¹¡£
È÷¹Í¡§»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë ¡ÖÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://collect.conne.jp/higashikurumeshi/
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµ×Î±ÊÆ»ÔÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§¾å¤Î¸¶¡¢¶â»³Ä®¡¢³Ø±àÄ®¡¢¾®»³¡¢¹¬Ä®¡¢²¼Î¤¡¢¿·ÀîÄ®¡¢¿ÀÊõÄ®¡¢Àõ´ÖÄ®¡¢Âì»³¡¢ÂçÌçÄ®¡¢Ãæ±ûÄ®¡¢Ìî²Ð»ß¡¢È¬È¨Ä®¡¢É¹ÀîÂæ¡¢ÅìËÜÄ®¡¢ËÜÄ®¡¢Á°Âô¡¢ÆîÂô¡¢ÆîÄ® ¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤âÅìµ×Î±ÊÆ»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¡ËÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¤¬¼ÙËâ¤Ç¡¢Éô²°¤Î³Ñ¤¬¾ï¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥À¥ó¥Ù¥ë¤ä´ï¶ñ¤¬½Å¤¯¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¡¦±¿¤Ö¤Îµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤
¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë
¥µ¥×¥ê¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬»Ä¤ê¡¢¡Ö½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡×ÌÂ¤¦
ÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ê¬ÊÌ¤äÈÂ½Ð¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤
¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
±¿Æ°¥Þ¥Ã¥È¡¦¥é¥°·Ï
¶Ú¥È¥ì´ï¶ñ¡¦½Å¤ê·Ï
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦»ÑÀª¥±¥¢·Ï
Í»ÀÁÇ¡¦±¿Æ°Êä½õ¥¢¥¤¥Æ¥à·Ï
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦DVD¡¦¼þÊÕ¾®Êª·Ï
²ó¼ýÉÊÌÜ¤Î¾ÜºÙÎã
1) ±¿Æ°¥Þ¥Ã¥È¡¦¥é¥°·Ï
¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡ÊÎô²½¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤´Þ¤à¡Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©ー¥à¥Þ¥Ã¥È
ËÉ²»¥Þ¥Ã¥È¡¢±¿Æ°ÍÑ¥é¥°¡¢³ê¤ê»ß¤á¥·ー¥ÈÎà
2) ¶Ú¥È¥ì´ï¶ñ¡¦½Å¤ê·Ï
1kg～³Æ¼ï¥À¥ó¥Ù¥ë¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥¦¥§¥¤¥È¡¢°®ÎÏ¥°¥ê¥Ã¥×
Ê¢¶Ú¥íー¥éー¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ðー¡¢½Å¤êÆþ¤ê´ï¶ñ
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®·¿¥Ù¥ó¥Á¡Ê¥µ¥¤¥º¼¡Âè¤ÇÁêÃÌOK¡Ë
3) ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦»ÑÀª¥±¥¢·Ï
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ýー¥ë¡Ê³ê¤ë¡¦Îô²½¡Ë¡¢¥Õ¥©ー¥à¥íー¥éー
¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Üー¥ë¡¢»ÑÀª¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¥³¥ê¤Û¤°¤·´ï¶ñ
4) Í»ÀÁÇ¡¦±¿Æ°Êä½õ¥¢¥¤¥Æ¥à·Ï
¶õµ¤È´¤±¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¡¢¥Á¥åー¥Ö¡¢ÆìÄ·¤Ó
¥¹¥Æ¥Ã¥×Âæ¡¢Æ§¤ßÂæ¾º¹ß¥°¥Ã¥º¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑ¾®Êª
¥è¥¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥ó¥ÉÎà
5) ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦DVD¡¦¼þÊÕ¾®Êª·Ï
»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºDVD¡¢±¿Æ°¥°¥Ã¥º¤Î¼ýÇ¼È¢
Ì¤³«Éõ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¿¥µ¥×¥ê¡Ê¾õÂÖ¡¦ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¡Ë
¥·¥§¥¤¥«ー¡¢·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¡¢¥Ü¥È¥ëÎà¡¢ÀâÌÀ½ñ¤äÉÕÂ°ÉÊ°ì¼°
¢¨¡Ö¤³¤ìÂÐ¾Ý¡©¡×¤Ï¼Ì¿¿¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÁêÃÌOK
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤Î°Â¿´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ç¯ÅÙËöÁ°¤Ë¼ýÇ¼¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¡¢¿·À¸³è¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤Êý
¶¦Æ¯¤¤ÇË»¤·¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤Êý
»È¤ï¤Ê¤¤±¿Æ°´ï¶ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²È¤ÎÆ°Àþ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
½Å¤¤¡¦Âç¤¤¤ÉÔÍÑÉÊ¤ò¡¢ÈÂ½Ð¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
LINE¤Ê¤é¡¢¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæ¡ÊÁ´ÂÎÎÌ¡Ë¡×¡Ö´ï¶ñ¤Î¼ïÎà¤¬Ê¬¤«¤ë´ó¤ê¡×¤ò¿ôËçÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢³µ»»～³ÎÄê¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯°ÆÆâ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Üー¥ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤Æ¤âOK¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÌÂ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÁêÃÌOK¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ
ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
📍 ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/higashikurumeshi/
📰 ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÂÐ±þµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/higashikurumeshi
¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±LINE¸«ÀÑ¤â¤ê
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ë
https://collect.conne.jp/
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè301032218074¹æ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£´－£´¡¡ÅìµþÈþÊõ²ñ´Û£±³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://sy-str.co.jp/home.html)