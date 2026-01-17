【清瀬市限定】“謎の通学グッズ保管箱”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、年度末の引っ越し・進学準備・模様替えが重なり、「家の中を一段軽くしたい」が現実になる季節です。

清瀬市でも、片付けを始めたタイミングで“必ず出てくる箱”があります。それが、小中高の通学リュック、使っていない上履き袋、学ランの予備ボタン、名札、ぼろぼろの弁当袋、シワシワの制服、通学証明書のコピーなど、「通学の名残」が詰まった保管箱。

思い出がある分、手放す判断が後回しになりがちで、気づけば収納を圧迫してしまいます。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、清瀬市のご家庭向けに、“通学の名残”を含む回収で合計金額から1,000円割引となる2月限定キャンペーンを実施。

分別・搬出までまとめて任せて、年度末前に押し入れをスッキリさせたい方はぜひご相談ください。

背景と目的

通学グッズは「まだ使うかも」「下の子に回せるかも」で残りやすい一方、実際にはサイズが合わなかったり、傷みが進んでいたりして、“使わないのに捨てられない”状態になりがちです。

さらに、制服・弁当袋・名札などは種類が細かく、片付けの判断疲れを起こしやすいジャンル。



清瀬市は、旭が丘・下宿・下清戸・元町・松山・上清戸・竹丘・中清戸・中里・梅園・野塩などの住宅エリアが広がり、家族構成の変化に合わせて物が増えやすい地域です。

だからこそ、2月のうちに「通学の名残」を整理するきっかけを作り、3月以降の新生活を軽く始められる状態を後押しする目的で本企画を設計しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【清瀬市限定】“謎の通学グッズ保管箱”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：通学バッグ（中学・高校）、使ってない上履き袋、学ランの予備ボタン、名札、ぼろぼろの弁当袋、シワシワの制服、通学証明書のコピーなど、“通学の名残”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※通学グッズだけでなく、周辺の不用品（収納・雑貨・小家具など）もまとめて相談OKです。

備考：事前見積もり時に 「清瀬市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/kiyoseshi/

キャンペーン対応エリア（清瀬市全域）

対応地域例：旭が丘、下宿、下清戸、元町、松山、上清戸、竹丘、中清戸、中里、梅園、野塩、清瀬駅周辺など

※上記以外も清瀬市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

リュックや上履き袋が増えて、収納の奥が“通学専用倉庫”になっている

制服が残っているだけで、捨て時が分からず止まる

名札・ボタン・書類コピーなどが混ざって、分類する気力が湧かない

弁当袋や巾着が劣化しているのに、なぜか捨てられない

忙しくて、分別・搬出・手配まで手が回らない

よく出る不用品例

通学バッグ・袋類

制服・体操服・衣類系

小物（名札・ボタン等）

弁当・給食まわり

紙モノ・思い出混在箱

回収品目の詳細例

1) 通学バッグ・袋類

中学・高校の通学リュック、サブバッグ、部活バッグ

上履き袋、体操着袋、巾着、使っていない手提げ袋一式

2) 制服・体操服・衣類系

学ラン、ブレザー、スカート、シャツ、ネクタイ／リボン

体操服、ジャージ、部活ユニフォーム（状態問わず相談OK）

3) 小物（名札・ボタン等）

学ランの予備ボタン、名札、腕章、校章、謎のバッジ

ベルト、ベスト、ソックス、学校指定の小物類

4) 弁当・給食まわり

ぼろぼろの弁当袋、ランチョンマット、水筒カバー

箸箱、コップ袋、給食袋、予備の巾着類

5) 紙モノ・思い出混在箱

通学証明書のコピー、プリント類、古い連絡網、しおり、メモ

「捨てるか迷う物が一緒に入った箱」まるごと、写真で相談OK

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

年度末前に、押し入れ・収納を一気に軽くしたい方

共働きで忙しく、短時間で片付けを終わらせたい方

制服や通学用品が残っていて、判断疲れしている方

分別や搬出が大変なので、まとめて任せたい方

