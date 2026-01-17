【西東京市限定】“録りためたDVD-R大処分キャンペーン”（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は引っ越し・模様替え・年度末の整理が重なって、「今やらないと一生残るやつ」が表面化する季節。

西東京市でも多いのが、テレビ録画を焼いたDVD-R／CD-R、手書きラベルの**「紅白2011」、印刷ミスのレーベル盤、焼きミスの謎ディスク、そして棚の奥で眠るHDDレコーダーなどの“自作メディア遺産”です。



これ、量は軽いのに厄介で、数が多い／分別が面倒／中身が気になって捨てづらいの三重苦。さらに個人情報や思い出データが混在しやすく、処分が後回しになりがちです。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、西東京市の片付けを後押しするため、2月限定で“自作メディア”を含む回収で合計金額から1,000円割引**となるキャンペーンを実施。

ディスク単体はもちろん、旧レコーダーごと放置されているケースもまとめて相談OK。棚が軽くなると、家の判断スピードが一気に上がるので、年度末前のタイミングで一気に片付けたい人におすすめです。

背景と目的

DVD-RやCD-Rは「いつか見返すかも」で残りやすい一方、現実は再生機器が減って見返すハードルが上がる一方。

しかもケースに入っていると“まだ現役感”が出て、さらに捨てにくい。

西東京市は田無・保谷・ひばりヶ丘など生活動線が広く、引っ越しや家の整理の相談も増えやすいエリア。

そこで本企画は、「迷う物ほど先に消す」をテーマに、メディア類の処分に割引のきっかけを付けて、片付け全体の前進速度を上げる目的で設計しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【西東京市限定】“録りためたDVD-R大処分”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：録画したDVD-R／CD-R、レーベル印刷の失敗作、焼きミスディスク、放置された旧メディア、HDDレコーダーなど、“自作メディア”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※メディア以外の不用品（家電・家具・雑貨）もまとめて相談OKです。

備考：事前見積もり時に 「西東京市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/nishitokyoshi/

キャンペーン対応エリア（西東京市全域）

対応地域例：田無町、南町、北原町、西原町、緑町、芝久保町、向台町、谷戸町、ひばりが丘、ひばりが丘北、住吉町、泉町、中町、東町、富士町、東伏見、柳沢、保谷町、下保谷、栄町、北町、新町 など

※上記以外も西東京市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

どれが何の録画か分からず、確認するのが面倒で放置

ラベルが手書きで恥ずかしくて、逆に捨てにくい

失敗ディスクが山になって、数えるのも嫌

レコーダーが重くて、動かすのを先延ばし

家族の録画が混ざって、勝手に捨てづらい

よく出る不用品例

DVD-R／CD-R（録画・音楽）

ケース・ファイル・スピンドル

印刷ミス／焼きミス“失敗作”

旧レコーダー・周辺機器

配線・説明書・リモコン類

回収品目の詳細例

1) DVD-R／CD-R（録画・音楽）：手書きラベル、無記名、家族別に混在したディスク一式

2) ケース・ファイル・スピンドル：DVDケース、ファイル（大量収納タイプ）、スピンドル容器

3) 失敗作：レーベル印刷のズレ、焼きミス、途中で止まったディスク、同一番組の重複焼き

4) 旧レコーダー・周辺機器：HDDレコーダー、外付けHDD、DVDプレーヤー、古いテレビチューナー等（状態問わず相談OK）

5) 付属品：リモコン、ACアダプタ、HDMI/アンテナ線、説明書、謎ケーブルの束

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

引っ越し前に“メディア棚”を消したい人

田無・保谷・ひばりヶ丘周辺で、一気に片付けたい共働き世帯

失敗ディスクが溜まりすぎて、自力では手が付かない人

レコーダーも含めて、まるっと運び出して終わらせたい人

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけ。

「ディスクの量が分かる全体写真」＋「レコーダー等があれば型番が見える写真」

があるとスムーズです。



「これも対象？」「量が多すぎて不安」みたいな相談も、そのまま投げてOK。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都西東京市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nishitokyoshi/

📰 東京都西東京市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/nishitokyoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)