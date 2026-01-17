【東京23区｜火災事故が怖い“膨張バッテリー”】【リチウムイオン電池】回収強化｜寒暖差シーズンの危険物を出張5,500円で安全処分（2月も継続）

SYSTR株式会社23区のバッテリー回収

1月後半から2月にかけて、東京都内では寒い日と暖かい日が交互に訪れる寒暖差シーズンを迎えます。

この時期は、暖房が効いた室内や収納内で保管していたモバイルバッテリー・スマホ・ノートPC・電動自転車用バッテリーなどのリチウムイオン電池が、劣化の進行によって膨張・発熱しやすくなり、「急に膨らんで怖い」「置いておくのが不安」といった相談が東京23区内でも増える傾向があります。

一方で、リチウムイオン電池は多くの自治体で回収不可（処理困難物）として扱われることがあり、「清掃センターに断られた」「捨て方が分からず放置している」という声も少なくありません。

誤って一般ごみとして出してしまうと、収集や保管の過程で火災リスクにつながる恐れもあります。

不用品回収サービスを展開する

ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）

では、東京23区限定で、自治体に断られたリチウムイオン電池も対象とした安全回収を2月も継続実施。

出張回収5,500円（税込）／秋葉原持ち込み2,750円（税込）で、膨張・変形があるバッテリーも含め、適正ルートでの安全処分をサポートします。

背景と目的

東京23区では近年、以下の理由から家庭・事業所内で「使わなくなったリチウムイオンバッテリー」や「処分先が分からない内蔵電池」の保有量が増えています。

・スマートフォン／タブレットの買い替え・機種変更による旧端末の保管

・モバイルバッテリーの複数台持ち（外出用・防災用・仕事用）

・ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチ・ハンディ扇風機・電子タバコ（加熱式）など“小型充電機器”の普及

・在宅ワーク継続によるノートPC・周辺機器・業務端末の稼働増

・電動アシスト自転車／電動キックボード等の利用拡大による大容量バッテリーの家庭内保管

・防災意識の高まりでポータブル電源・予備バッテリーを備蓄する家庭の増加

・年度末前の整理（引越し準備・オフィス移転・棚卸・決算前の片付け）で、引き出しや倉庫から“放置バッテリー”が出てくる

さらに2月は、冬から春に向けて気温が上下しやすい寒暖差の時期。



暖房の効いた部屋や収納スペースで長期保管されていた電池が、ある日突然**「膨らんでいる」「熱を持つ気がする」**と気付くケースもあり、東京23区内でも不安の声が増えやすいタイミングです。

リチウムイオンバッテリーを誤って一般ごみとして排出すると、収集車・中間処理施設での発熱や発火事故につながる恐れがあります。

一方で、自治体によってはリチウムイオン電池を**回収不可（処理困難物）**として扱う場合があり、

「清掃事務所で断られた」「持ち込み先が見つからない」「どこに相談すればいいか分からない」

という理由で、危険な状態のまま室内に置き続けてしまうことも少なくありません。

ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、東京23区にて、専門知識を持つスタッフが安全搬出・耐火管理・法令遵守ルートで回収を行い、家庭・事業所内に滞留しがちな危険バッテリーの事故リスク低減を目的として、本キャンペーンを継続しています。

キャンペーン概要

・実施期間：2026年2月1日～2月28日

・対象エリア：東京都23区全域（即日・夜間対応可）

【出張引き取り】

1個目：5,500円（税込）

2個目以降：1個につき 2,750円（税込）

（例）2個なら8,250円、3個なら11,000円で安全処分が可能。

【秋葉原持ち込み】

1個目：3,300円（税込）

2個目以降：1個につき 2,750円（税込）



LINEや電話で申し込むだけで、最短当日対応。

膨張・変形があっても安全処分が可能。

キャンペーン対応エリア（東京23区全域）

対応地域例：

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

主要駅周辺のご相談も増えています：

秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、品川、上野、浅草、押上、錦糸町、門前仲町、豊洲、池袋、新宿、渋谷、原宿、恵比寿、中野、高円寺、荻窪、赤羽、北千住、亀有、金町、葛西 など

2月は寒暖差・結露・暖房環境で「室内保管のリチウムイオン電池」が不安になりやすい時期。

東京23区内のマンション（分譲・賃貸）／タワマン／団地／戸建てに加え、オフィス・店舗・倉庫でも回収体制を強化しています。

※上記以外も23区内なら全エリア対応可能です。

※最短当日・夜間のご相談も対応可能（混雑状況により変動）

よくあるお悩み

・寒暖差のある部屋で保管していたら、モバイルバッテリーが膨張して怖い

・暖房の効いた室内や収納で、バッテリーが熱を持つ／異臭がする気がする／触るのが不安

・清掃事務所・自治体で回収不可（処理困難物）と言われ、捨て方が分からない

・マンションのゴミ置き場に出すのが怖く、管理組合・管理会社に相談しても解決しなかった

・引越し準備（新生活）で、引き出しから放置スマホ・古いタブレット・充電池が一気に出てきた

・受験や年度末で片付けが後回しになり、机の中に膨らんだ電池が残っている

・オフィスの棚卸／確定申告前の整理で、業務用ノートPC・業務端末・ハンディ端末のバッテリーが溜まっている

・店舗・現場で使う電動工具（インパクト／ドリル）のバッテリーをまとめて処分したい

・電動自転車／電動キックボードのバッテリーが劣化してきて保管が不安

・ワイヤレスイヤホン／スマートウォッチ／ハンディ掃除機／スマート家電など小型充電機器の処分先がない

・防災用に買ったポータブル電源・予備バッテリーが置きっぱなしで不安

これらのケースでも、まるっと本舗なら最短即日・1個から対応。

発火リスクを減らすため、安全搬出・耐火管理・法令遵守ルートで回収・処理します。

よく出る対象品目

・膨張したモバイルバッテリー（外出用／防災用／仕事用の予備）

・スマートフォン／タブレット内蔵電池（機種変更・買い替えで放置）

・ノートPC内蔵バッテリー／業務用PCバッテリー（在宅ワーク・事務所整理で発見）

・ワイヤレスイヤホン／スマートウォッチなど小型充電機器のバッテリー

・ハンディ掃除機・ロボット掃除機など充電式家電のバッテリー（引越し前の整理で出がち）

・電動アシスト自転車／電動キックボード用バッテリー（劣化・保管が不安）

・電動工具用リチウムイオンバッテリー（インパクト／ドリル／草刈機など）

・ドローン／撮影機材／カメラ周辺機器のバッテリー（趣味機材の棚卸で出がち）

・ゲーム機・電子玩具の充電池（子ども用品の整理でまとめて出る）

・ポータブル電源／小型蓄電池（防災備蓄の見直し・買い替え）

・**電子タバコ（加熱式）**の充電バッテリー／充電器一式

・**モバイルWi-Fi／業務端末（ハンディ・検品端末）**のバッテリー（年度末の棚卸で増えがち）

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応（状態により安全措置の案内あり）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・東京23区のマンション・集合住宅（分譲／賃貸）にお住まいで、室内保管が不安な方

・寒暖差や暖房環境で、膨張・発熱が心配なモバイルバッテリーを早めに処分したい方

・自治体（清掃事務所）に回収不可／処理困難物と言われ、捨て方に困っている方

・引越し準備／新生活の片付けで、引き出しから古いスマホ・タブレット・充電池が出てきた方

・在宅ワーク・事務所の見直しで、ノートPC・業務端末のバッテリーを整理したい方

・年度末の棚卸・移転・閉店整理で、オフィス／店舗／倉庫の危険物をまとめて処分したい事業者様

・子どものゲーム機・タブレット・電子玩具を安全に処分したい保護者様

・火災リスクを減らして、住まい・職場の安全対策（防災・リスク管理）を進めたい方

1月～3月前の今がベストタイミング

1月後半～3月は、引越し・退去・新生活準備で片付け依頼が増え、

回収や持ち込みの予約が取りづらくなることがあります。

「膨張しているかも」「捨て先がない」と感じたら、

不安が大きくなる前に 早めの相談・持ち込み予約 がおすすめです。

LINEで簡単見積もり！

「これってリチウムイオン？」「膨らんでるけど回収できる？」

そんな質問も、LINEで写真を送るだけでOK！



「これも回収できる？」「いくつまで対応可能？」といったご質問も歓迎！

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 23区のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-23ku/

📰 東京23区の対応エリア一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)