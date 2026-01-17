【多摩地域限定｜寒暖差・結露で発火不安】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！1点7,700円で2月も継続対応｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月の多摩地域では、朝晩の冷え込みと日中の暖房環境で寒暖差・結露が起きやすく、物置・倉庫・ガレージに保管していた充電池が

「気づいたら膨らんでいた」

「触るのが怖い」

といった形で発見されるケースが増える時期です。

特に、長期間使っていないモバイルバッテリーや古いノートPC、電動工具などのバッテリーは、保管環境の変化で状態が悪化していることもあり、発火リスクへの不安につながりやすくなります。

一方で、リチウムイオン電池は自治体によって回収不可（処理困難物）として扱われる場合があり、「清掃センターで断られた」「捨て方が分からず放置している」という声も少なくありません。

誤って一般ごみとして排出すると、収集・処理の過程で事故につながる恐れもあるため、地域の安全確保と適正処理の観点からも、安心できる処分ルートが求められます。

不用品回収サービスを展開する

ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）

では、多摩地域の住環境（戸建て・物置・ガレージ保管が多い特性）を踏まえ、危険電池の滞留を減らし、火災リスクの低減と安全な住環境づくりにつなげることを目的として、リチウムイオンバッテリー回収キャンペーンを2月も継続実施。

1点7,700円（税込）で、モバイルバッテリーはもちろん、キャンプ用品・撮影機材・電動工具などのリチウム電池まで、自治体で回収不可となるケースもまとめて相談いただけます。

背景と目的

多摩地域では近年、以下の要因から家庭・事業所内のリチウムイオンバッテリー（充電式電池）の保有量が増加しています。

・電動アシスト自転車・電動自転車の普及

・DIY／現場作業で使われる電動工具バッテリーの増加

・大学・研究施設・オフィスでのPC／計測機器／業務端末の利用拡大

・戸建て住宅が多く、物置・倉庫・ガレージなど長期保管スペースがある

・防災意識の高まりでポータブル電源・予備バッテリーを備蓄する家庭の増加

・年度末前（引越し準備・棚卸・設備入れ替え）で「放置電池」がまとまって見つかる

特に2月は、朝晩の冷え込み・日中の暖房・晴天日の温度上昇などにより、**寒暖差・結露・霜（凍結）**が起きやすい季節です。

物置やガレージ、車内、倉庫などで長期間保管されていた電池は、温度変化や湿気、衝撃、充電放置（過放電）などが重なることで劣化が進み、膨張・発熱・液漏れといった危険な状態が表面化することがあります。

膨張したバッテリーを誤って一般ごみとして排出すると、収集工程や中間処理工程での発火・火災事故につながる可能性があります。

一方で、自治体によってはリチウムイオン電池が**回収不可（処理困難物）**として扱われる場合もあり、

「清掃センターで断られた」「持ち込み先が分からない」「捨て方が不明で保管が続いている」

といった理由で、危険な状態のまま家庭・事業所内に滞留してしまうケースも少なくありません。

ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、こうした多摩地域の住環境と季節要因を踏まえ、耐火管理・法令遵守・専門施設への適正処理を徹底した回収体制を整備。

地域内での火災リスク低減と、安心して暮らせる安全な住環境づくりに寄与することを目的として、本キャンペーンを2月も継続実施しています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー回収定額キャンペーン（多摩エリア）

実施期間：2026年2月1日～2月28日

対象地域：東京都多摩地域全域

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

対象品目：スマホバッテリー、モバイルバッテリー、ノートPC電池、電動工具用電池など

備考：膨張・変形・発熱がある品も回収可能

※出張回収・安全搬出込み

キャンペーン対応エリア（多摩地域全域）

東京都多摩地域 全域で回収対応します。

※戸建て・集合住宅・事務所・倉庫・研究施設・工房なども対応可能

対応地域例：

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・町田市

日野市・国分寺市・国立市・小金井市・東村山市

昭島市・福生市・青梅市・あきる野市・多摩市

稲城市・狛江市・清瀬市・東久留米市・西東京市 など

主要駅周辺のご相談も増えています：

八王子駅・立川駅・町田駅・吉祥寺駅・三鷹駅・調布駅・府中駅

国分寺駅・国立駅・多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅・橋本駅周辺（近隣） など

2月は寒暖差・結露・霜（凍結）で、物置・ガレージ・車内保管の電池が不安になりやすい時期のため、回収体制を強化しています。

※上記以外も東京都多摩地域であればすべて対応可能です。

よくあるお悩み

・物置／ガレージに古い電動工具バッテリーが溜まっている（DIY・現場用）

・寒暖差・結露のある保管環境で、モバイルバッテリーが膨張していて怖い

・倉庫整理・棚卸で、膨張した電池がまとめて出てきた

・車内や屋外物置に置きっぱなしで、霜・凍結→日中の温度上昇が心配

・自治体に「回収不可（処理困難物）」と言われた／清掃センターで断られた

・大学・研究室・工房で使っていた測定機器／業務端末の古いバッテリーを処分したい

・キャンプ用品や撮影機材の予備バッテリー／ポータブル電源の処分先が分からない

・引越し準備・年度末の片付けで、古いスマホ・タブレット・ノートPCが出てきた

→ 写真をLINEで送るだけの「簡単見積もり」で、最短当日・夜間の相談も可能です

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー

・スマホ／タブレット（内蔵電池）

・ノートPC（内蔵電池）

・電動自転車（バッテリー）

・電動工具（バッテリー）

・ドローン／撮影機材

・ポータブル電源

※膨張・変形・発熱がある場合も相談OK

多摩地域では2月の寒暖差・結露の影響で、物置・倉庫・ガレージ保管の充電池が見つかりやすくなります。

まるっと本舗では、以下のようなリチウムイオン電池（充電式電池）の回収相談が多く寄せられています。

モバイルバッテリー（膨張／発熱／劣化）

スマートフォン／タブレット内蔵電池（機種変更後の放置端末）

ノートPC・業務用PC内蔵バッテリー（在宅ワーク・棚卸で発掘）

電動自転車／電動アシスト自転車用バッテリー（劣化・保管が不安）

電動工具用バッテリー（DIY・現場用：マキタ／HiKOKI など）

ドローン／カメラ・撮影機材の予備バッテリー

研究機材・測定機器・業務端末などの小型充電池

ポータブル電源・小型蓄電池（防災備蓄・アウトドア電源）

膨張・変形・発熱がある電池も、安全梱包のうえ専門施設へ適正搬出します。



「自治体で回収不可と言われた」「捨て方が分からない」場合も、写真をLINEで送るだけで対象可否と料金をご案内します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・多摩地域の戸建て住宅にお住まいで、物置・倉庫・ガレージ保管の電池が不安な方

・寒暖差・結露で、モバイルバッテリーや充電池の膨張・発熱が心配な方

・自治体で回収不可（処理困難物）と言われ、処分先が見つからない方

・DIY／現場作業で使う電動工具バッテリーをまとめて整理したい方

・大学・研究施設・オフィスで、機器入れ替え／棚卸に伴いバッテリーを処分したい担当者様

・キャンプ用品・撮影機材・ポータブル電源など、趣味・業務の予備電池を安全に処分したい方

・火災リスクを下げ、住まい・事業所の**安全対策（リスク管理）**を進めたい方

→ 多摩地域ならではの“保管リスク”に対して、まるっと本舗が安全搬出・耐火管理・適正処理で対応します。

1月後半～今がベストタイミング

1月後半から2月にかけては、寒暖差・結露の影響で「放置していた充電池」が見つかりやすく、

さらに2月後半～3月は 引越し準備・退去・年度末の片付け／棚卸 で回収相談が増えやすい時期です。

「膨らんでいるかも」「捨て先がない」 と感じたら、

混み始める前の早めの相談・写真での事前確認（LINE見積もり）がおすすめです。

LINEで簡単見積もり！

「これもリチウムイオン？」「膨らんでるけど回収できる？」

そんな疑問は、LINEで写真を送るだけ！



「これも回収できる？」「いくつまで対応可能？」といったご質問も歓迎！

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

