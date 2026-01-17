【埼玉県｜自治体で回収不可の電池OK】膨張モバイルバッテリー／スマホ／ノートPC電池を専門ルートで安全処分（2月も継続）

SYSTR株式会社埼玉県のバッテリー回収

1月後半から2月にかけて埼玉県内では、倉庫・ガレージ・作業場・事務所の整理や機器入れ替え、引越し準備・年度末の棚卸をきっかけに、

膨張したモバイルバッテリーや古いノートPC、電動自転車用バッテリー、電動工具用バッテリーがまとめて見つかり、「危険だと分かっているが、処分方法が分からない」という相談が増えやすい時期です。

特にこの時期は、朝晩の冷え込みと日中の暖房環境による寒暖差・結露、屋外保管や車内放置による凍結～温度上昇など、保管環境の変化が起きやすく、長期間放置されていたリチウムイオン電池（充電式電池）の劣化が表面化することがあります。

劣化が進んだ電池は、膨張・発熱・液漏れ・発火といった重大事故につながる恐れがあり、集合住宅・倉庫・工場・作業場など保管場所によっては、万一の際の被害が大きくなるリスクもあります。

一方で、リチウムイオン電池は自治体によって**回収不可（処理困難物）**として扱われる場合があり、「清掃センターで断られた」「持ち込み先が見つからない」「回収ルールが分からず保管が続いている」といった理由から、危険な状態のまま放置されてしまうケースも少なくありません。

誤って一般ごみとして排出すると、収集・中間処理の工程で事故につながる可能性も指摘されています。

こうした状況を受け、埼玉県内のリチウムイオン電池の滞留を減らし、火災リスクの低減と安全な住環境・作業環境づくりにつなげるため、膨張・変形・発熱があるバッテリーも専門ルートで安全回収する取り組みを2月も継続します。

背景と目的

埼玉県では近年、以下の要因から家庭・事業所内のリチウムイオン電池（充電式電池）の保有量が増えています。

・電動自転車・業務用アシスト自転車の普及

・DIY・現場作業で使用される電動工具バッテリーの増加

・倉庫・工場・事業所での長期保管（棚卸・機器入れ替えで発掘されやすい）

・ネット通販・防災備蓄によるモバイルバッテリー／ポータブル電源の複数所有

・引越し準備・年度末に向けた整理で出てくる放置電池の増加

特に1月後半～2月は、朝晩の冷え込みと日中の暖房環境による寒暖差、保管場所の結露、屋外・車内放置による凍結～温度上昇など、電池の劣化が表面化しやすい時期です。劣化したリチウムイオン電池は、膨張・発熱・液漏れ・発火といった重大事故につながる恐れがあります。

膨張したバッテリーを誤って一般ごみとして排出すると、収集車・中間処理施設での火災事故につながる可能性もあり、保管中のままでも集合住宅・倉庫・作業場などではリスクが高まります。

一方で、多くの自治体ではリチウムイオン電池を**「回収不可」「処理困難物」**として扱う場合があり、

「清掃センターで断られた」「持ち込み先が見つからない」といった理由から、危険な状態のまま保管が続いてしまうケースも少なくありません。

こうした状況を受け、埼玉県内の危険バッテリーの滞留を減らし、火災リスクの低減と安全な住環境・作業環境づくりに寄与するため、当社では耐火管理・安全搬出・法令遵守・専門施設への適正搬出を徹底した回収体制で、本キャンペーンを2月も継続します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（埼玉版）

実施期間：2026年2月1日～2月28日

回収料金：1個目：7,700円（税込）

2個目以降：1個につき 3,300円（税込）

対象品目：スマートフォン電池・モバイルバッテリー・ノートPCバッテリー・電動工具用バッテリーなど

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

※膨張・変形・発熱がある場合も回収可能

※出張回収・安全搬出込み

キャンペーン対応エリア

埼玉県の各エリアにて回収対応いたします。

※一部山間部・交通状況により当日対応が難しい場合があります。

○ 埼玉県：対応エリア（県内全域）

さいたま市／川口市／川越市／越谷市／草加市／春日部市／所沢市／狭山市／入間市／上尾市／戸田市／蕨市／朝霞市／志木市／和光市／新座市／三郷市／八潮市

熊谷市／深谷市／本庄市／鴻巣市／行田市／羽生市

久喜市／加須市／幸手市／蓮田市／白岡市

東松山市／坂戸市／鶴ヶ島市／日高市

秩父市 ほか、埼玉県内全域

まずは現在地（市区町村）を伝えてもらえれば、最短の回収可否を案内します。

よくあるお悩み

・倉庫や作業場に電動工具バッテリーが大量にあり、まとめて処分したい

・ガレージ整理で、膨張したモバイルバッテリー／古いノートPCが出てきて怖い

・自治体（清掃センター）で**「回収不可」「処理困難物」と言われた

・寒暖差・結露で劣化が進んだ気がする（車内放置／屋外保管が不安）

・工場・事業所の管理担当として、火災リスクのある電池を年度末の棚卸前に整理**したい

・引越し準備で「何年も放置してた充電池」が見つかったが、捨て方が分からない

→ 写真をLINEで送るだけの簡単見積もりでOK。

状態（膨張・変形・発熱など）を確認し、安全搬出・耐火管理・専門ルートで回収します。

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー／スマホ電池

・ノートPC・タブレット内蔵電池

・電動自転車用バッテリー

・電動工具バッテリー

・ドローン・撮影機材用電池

・ポータブル電源（小型）

埼玉県内では、倉庫・工場・事業所・ガレージの整理や、引越し準備／年度末の棚卸をきっかけに、膨張したモバイルバッテリーや古いノートPCの内蔵バッテリー、電動自転車・電動工具の充電池がまとまって見つかるケースが増えています。

特に1月後半～2月は、暖房の効いた室内と屋外の冷え込みによる寒暖差、保管場所の結露、車内放置による温度変化などで劣化が表面化しやすく、膨張・発熱・液漏れ・発火のリスクが高まります。

また、リチウムイオン電池は自治体によって**回収不可（処理困難物）**として扱われる場合があり、「清掃センターで断られた」「持ち込み先が見つからない」「分別ルールが分からない」といった理由で、危険な状態のまま保管されてしまうことがあります。

誤って一般ごみに混ぜて排出すると、収集・中間処理の工程で事故につながる恐れもあるため注意が必要です。

当社では、状態（膨張・変形・発熱の有無）を確認したうえで、安全搬出・耐火管理・法令遵守ルートにより適正に回収・搬出します。

「これも対象？」「何点あるか分からない」なども、写真をLINEで送るだけで見積もり可能です。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・埼玉県内の戸建て住宅にお住まいで、物置・納戸・ガレージに電池が眠っている方

・倉庫／ガレージ／作業場の整理で、膨張したバッテリーがまとめて出てきた方

・自治体（清掃センター）で**「回収不可」「処理困難物」**と言われ、処分に困っている方

・工場・事業所・店舗の管理担当として、**リスク対策（危険物管理）**を進めたい方

・DIYや現場作業で電動工具を使い、**工具用バッテリー（マキタ・HiKOKI等）**が溜まっている方

・寒暖差・結露・車内放置などで劣化が心配で、発火リスクを早めに解消したい方

→ 明朗会計＋写真見積もり＋最短即日対応で、埼玉県内から多数ご相談いただいています。

1月後半～2月前半の今がベストタイミング

1月後半～2月は、室内外の寒暖差や保管場所の結露で、リチウムイオン電池の劣化が表面化しやすい時期です。

さらに、引越し準備・年度末の整理（棚卸）に向けて、倉庫やガレージから「放置電池」が見つかるケースも増えます。

膨張・変形した電池を無理に触ったり、一般ごみに混ぜて排出すると、収集車・中間処理施設での火災事故につながる恐れがあります。



不安を感じたタイミングで、早めの相談・写真見積もりがおすすめです。

LINEで簡単見積もり！

「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 埼玉県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-saitama/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)