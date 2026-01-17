【千葉県限定｜寒暖差・結露で発火不安】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！1点7,700円で2月も継続対応｜自治体で回収不可のモバイルバッテリー・ノートPC電池・電動工具もOK

SYSTR株式会社千葉県のバッテリー回収

千葉県内で近年増えているのが、膨張したリチウムイオンバッテリー（モバイルバッテリー／スマホ・タブレット／ノートPC内蔵電池／電動自転車・電動キックボード用バッテリー／電動工具バッテリー／ドローン・撮影機材の充電池 など）の「処分先が分からない」「回収を断られた」問題です。



特に1月後半～2月は、暖房の効いた室内と屋外の寒暖差、海沿いエリア特有の湿気・塩害、物置・ガレージ・倉庫での長期保管、さらには車内放置（短時間でも温度差が出やすい）などが重なり、電池が劣化しやすい時期。気づかないうちに膨張・発熱・液漏れ・発火につながる恐れがあります。

しかし多くの自治体では、リチウムイオン電池を回収対象外／処理困難物として案内するケースがあり、

「清掃センターで断られた」

「粗大ごみ・不燃ごみでは出せないと言われた」

「販売店に持ち込みたいが受付条件が合わない」

「事業所・工場・倉庫の在庫電池をまとめて処分したい」

といった理由で、危険な状態のまま保管が続いてしまうことも少なくありません。誤って一般ごみに混ざると、収集車・中間処理施設での火災事故につながるリスクもあります。

そこで、千葉県限定で膨張・劣化したリチウムイオン電池の安全回収を強化します。

1点7,700円（税込）で、写真見積もりから最短当日対応まで。耐火管理・法令順守・専門ルートでの適正搬出・適正処理を徹底し、家庭・事業所どちらの「困った」にも対応します。まずは電池の状態が分かる写真をLINEでお送りください。

背景と目的

千葉県では近年、スマートフォンやタブレットの買い替え、ネット通販によるモバイルバッテリーの複数所持、電動自転車・電動キックボードの普及、さらにキャンプ用品・撮影機材・ドローン・電動工具などの利用拡大により、家庭・事業所内に「リチウムイオン電池が蓄積しやすい環境」が生まれています。



特に千葉県は、戸建て住宅が多いエリアや、物置・ガレージ・倉庫での長期保管が発生しやすい地域が多く、海沿い地域では湿気・塩害の影響も受けやすい傾向があります（※環境要因として）。その結果、気づかないうちに劣化が進み、膨張・発熱・液漏れといった危険状態で発見されるケースが増えています。

また、リチウムイオン電池は自治体によって分別ルールが異なり、状態（膨張・破損・端子露出など）によっては**回収対象外（処理困難物）**として案内されることがあります。

「どこに持ち込めばいいか分からない」「清掃センターで断られた」「店舗回収の条件に合わない」などの理由で、自宅や事業所に放置されたままになると、誤排出や保管中の事故リスクが高まり、ごみ収集車・中間処理施設での火災事故につながる恐れも否定できません。

本キャンペーンは、千葉県内のこうした課題に対し、膨張・劣化したリチウムイオンバッテリーを“安全に回収し、適正ルートで処理する”ことを目的に実施します。

耐火管理を前提とした取り扱い、法令順守、専門処理ルートへの適正搬出を徹底し、家庭だけでなく、工場・倉庫・作業場・店舗・オフィスなど事業所の「まとまった電池」も含めて相談可能な体制を整えています。

千葉県内の火災リスク低減と安全確保に寄与する取り組みとして、2月も継続して対応します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（千葉県版）

実施期間：2026年2月1日～2月28日

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

対象品目：スマートフォン電池・モバイルバッテリー・ノートPCバッテリー・電動工具用バッテリーなど

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応

※出張回収・安全搬出・管理費込み

キャンペーン対応エリア

千葉県内の各エリアにて回収対応いたします。

※一部の山間部・離島などは対応できない場合があります（まずはご相談ください）。

◎千葉県の対応エリア（千葉県全域）

千葉市（中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区）

市川市・船橋市・松戸市・柏市・流山市・野田市

習志野市・八千代市・佐倉市・四街道市・印西市・白井市

浦安市・鎌ケ谷市・我孫子市

市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市

成田市・富里市・八街市・栄町・酒々井町

東金市・大網白里市・茂原市・長生村・一宮町

山武市・横芝光町・匝瑳市・旭市

銚子市・香取市・神崎町・多古町・東庄町

館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

いすみ市・勝浦市・御宿町・大多喜町 など

※上記以外でも千葉県内であれば対応できる場合があります。

よくあるお悩み

・物置・倉庫・ガレージに古いモバイルバッテリー／電動工具バッテリーが溜まっている

・湾岸・海沿いで保管していて、湿気・塩害で劣化が不安（膨張・発熱・液漏れ）

・自治体で回収対象外と言われた／清掃センターで断られた

・ノートPC・タブレットの内蔵電池、電動自転車のバッテリーなどどこに出すべきか分からない

・工場・倉庫・作業場で、使用済み電池がまとまって出た（管理担当として困っている）

・引っ越し・倉庫整理・年度末前の片付けで、危険物をまとめて安全処分したい

・他の不用品（家電・家具・雑貨）と一緒に、一括で片付けたい

→ 写真をLINEで送るだけで概算見積もりOK。

状態が不安な電池も、安全に回収～適正ルートで処理します。

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー系

・スマホ／タブレット系

・PC・周辺機器系

・電動自転車・モビリティ系

・電動工具・現場系

・防災・ポータブル電源系

・ドローン／撮影機材系

・無線機・計測機器系

【モバイル・小型充電池】

・モバイルバッテリー（膨張／発熱／液漏れ）

・ワイヤレスイヤホン／ハンディファン／電子タバコ系バッテリー（※バッテリー部分）

【スマホ・タブレット】

・スマートフォン内蔵電池／タブレット内蔵電池

・交換用バッテリー／互換バッテリー

【PC・オフィス機器】

・ノートPCバッテリー／業務用端末バッテリー

・ハンディターミナル／バーコードリーダー／POS周辺機器の充電池

【電動自転車・モビリティ】

・電動自転車／電動アシスト自転車用バッテリー

・電動キックボード等のバッテリー（保管品・不動品も相談可）

【電動工具・現場/倉庫】

・インパクト／ドリル等の工具用バッテリー

・現場でまとめて出た使用済みバッテリー（管理担当者さま向け）

【防災・アウトドア】

・ポータブル電源／小型蓄電池

・キャンプ用品の充電池（ライト・ポンプ等）

【撮影・ホビー】

・ドローンバッテリー

・撮影機材（カメラ周辺）バッテリー

【無線・計測・研究】

・無線機／測量機器／計測機器のバッテリー

・研究機材・検査機器の小型電池（法人・施設も対応）

膨張・劣化した電池も、耐火保管ケースで安全回収し、適正処理ルートへ搬出します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・千葉県内の戸建て住宅にお住まいの方（物置・ガレージ保管が多い）

・倉庫・ガレージ・作業場を整理して「放置バッテリー」を一気に片付けたい方

・海沿い・湾岸エリアなど、湿気・塩害で劣化が心配な方

・キャンプ用品／釣り用品／撮影機材の電池が増えがちな方

・電動工具・電動自転車を使うDIY・現場作業の方

・事業所・工場・物流拠点の管理担当者様（まとめて相談したい）

・自治体で回収不可／処理困難物と言われて困っている方

→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK。

千葉県内から多数ご相談いただいています。

今が処分のチャンス！

2月は「寒暖差」「結露」「湿気」で、保管中のバッテリーが不安定になりやすい時期。

「見た目は大丈夫そう」でも、膨張・発熱・液漏れは突然進むことがあります。

さらに、春（引っ越し・新生活）前の片付けで、

倉庫・ガレージ・押し入れから 古いモバイルバッテリー／ノートPC／電動自転車バッテリー がまとめて出やすいタイミング。

危ないかも…と思ったら、悪化する前に早めの相談がおすすめです。

→ 最短当日回収も相談OK（※日程は混雑状況により変動）

LINEで簡単見積もり！

「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 千葉県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-chiba/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)