【神奈川県限定｜海沿いの塩害・結露で発火不安】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！1点7,700円で2月も対応
神奈川県のバッテリー回収
2月は寒暖差が大きく、室内外の温度差による結露も起きやすい季節です。
この時期、神奈川県内では膨張したモバイルバッテリーや、ノートPC・タブレット内蔵電池、電動アシスト自転車用バッテリーなど、リチウムイオン電池の劣化・異常に関する相談が増えています。
特に神奈川は、マンション・集合住宅の比率が高いエリアも多く、管理室・共用部・倉庫などに「一時置き」のまま電池が溜まりやすい傾向があります。
さらに、海沿い地域では湿気や塩害の影響で、保管環境によっては外装の傷みや端子まわりの腐食が進みやすく、気づかないうちに危険度が上がるケースもあります。
一方で、リチウムイオン電池は多くの自治体で**回収対象外（処理困難物）**となることがあり、
「清掃センターで断られた」「どこに持ち込めばいいか分からない」「一般ごみに出すのは怖い」
といった理由で、膨張・劣化したまま保管が続いてしまうことも少なくありません。
そこで、不用品回収サービスを展開する**ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）**では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を2月も継続します。
専門ルートでの適正搬出・耐火管理・法令遵守を徹底し、住宅や事業所、マンション共用部の「電池保管リスク」を減らすことで、地域の安全な住環境づくりに貢献します。
背景と目的
神奈川県では近年、以下の要因から家庭・事業所内でリチウムイオン電池（充電池）の滞留が増えています。
・電動アシスト自転車・電動キックボード・シェアサイクルの普及によるバッテリー保有の増加
・配送・観光・サービス業で使われる業務端末（ハンディ・無線機・決済端末等）の増加
・マンション・集合住宅での室内保管／共用部・管理室での一時保管
・海沿い地域の湿気・塩分や、冬季の結露による端子部劣化・不具合リスク
・年末年始の整理で見つかる「放置電池」（古いスマホ・ノートPC・工具バッテリー・ポータブル電源 等）
一方で、リチウムイオン電池は状態によっては自治体で**回収対象外（処理困難物）**となる場合があり、誤って一般ごみに混入すると、収集車・中間処理施設・集合住宅内などでの火災事故につながる恐れがあります。
「保管したまま様子見になってしまう」「持ち込み先が分からず放置される」といった状況を減らすことが、地域の安全面でも重要になっています。
本キャンペーンは、住宅・事業所・管理物件における“電池保管リスク”を見える化して早期に解消し、神奈川県内の**火災事故予防と安全確保（住環境・作業環境の改善）**に寄与することを目的としています。
キャンペーン概要
キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（埼玉・千葉・神奈川版）
実施期間：2025年12月1日～12月31日
回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）
対象品目：スマートフォン電池・モバイルバッテリー・ノートPCバッテリー・電動工具用バッテリーなど
利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください
※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応
※出張回収・安全搬出・管理費込み
キャンペーン対応エリア
神奈川県内の下記エリアにて回収対応いたします。
※遠方（箱根町・湯河原町・真鶴町など）や山間部の一部は対応できない場合があります。まずは住所をお知らせください。
◎対応エリア
横浜市（全18区）
鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区
川崎市（全7区）
川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区
相模原市（全3区）
中央区・南区・緑区（※一部地域は要相談）
◎湘南エリア
藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・鎌倉市・逗子市
◎県央エリア
厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市
◎横須賀・三浦方面（要相談）
横須賀市（※一部地域は要相談）
よくあるお悩み
・マンション／集合住宅で保管していて発火・火災が心配
・海沿い・湿気・結露の多い場所で保管していて膨張が進んでいそう
・自治体で回収不可／処理困難物と言われた（清掃センターで断られた）
・モバイルバッテリーやスマホ電池が複数あり、どれが危険か判断できない
・ノートPC・工具・電動自転車など、機器ごと処分したいが電池が不安
・事業所・店舗・倉庫で、年内に危険物をまとめて整理しておきたい
・他の不用品と一緒に、安全に分別～搬出まで任せたい
→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK。
状態確認のうえ、最短当日で安全回収します。
よく出る不用品例
・モバイルバッテリー（スマホ充電器）
・スマートフォン／タブレット内蔵電池
・ノートPC／業務用PCバッテリー
・電動自転車（アシスト自転車）用バッテリー
・電動工具バッテリー（DIY・現場作業）
・ドローン／撮影機材用バッテリー
・無線機／測定機器／業務端末バッテリー
・ポータブル電源／小型蓄電池
→ 変形・膨張・劣化があっても回収可能。自治体で断られたケースもご相談ください。
【スマホ・携帯系】
・モバイルバッテリー／MagSafeバッテリー／モバイル充電器
・スマホ内蔵電池／タブレット内蔵電池／電子タバコ（加熱式）※電池部
【PC・周辺機器】
・ノートPCバッテリー（着脱式／内蔵式）
・業務用PCバッテリー／ハンディ端末（PDA）バッテリー
・UPS用小型バッテリー（小容量タイプ）／周辺機器の充電池
【自転車・移動系】
・電動アシスト自転車用バッテリー
・シェアサイクル関連バッテリー（相談可）
【工具・現場系】
・インパクト／ドリル／丸ノコ等の電動工具バッテリー
・測定機器バッテリー（レーザー墨出し器・距離計 など）
・業務用無線機／トランシーバー用充電池
【撮影・趣味】
・ドローンバッテリー
・カメラバッテリー（撮影用）
・アクションカメラ／ジンバル／LEDライトの充電池
【防災・アウトドア】
・ポータブル電源（小型～中型）
・小型蓄電池／キャンプ用品の充電池
※状態（膨張・発熱・破損・液漏れ疑い）によっては安全確認のうえ耐火保管で搬出します。
写真を送ってもらえれば判断できるよ。
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。
こんな方に選ばれています！
・神奈川県内のマンション・集合住宅にお住まいで、室内保管の電池が不安な方（横浜市／川崎市／相模原市 など）
・**海沿いエリア（湿気・塩分）**で、バッテリーの劣化・膨張が心配な方（湘南・三浦方面も含む）
・観光・宿泊・飲食・サービス業で、店舗・施設の危険物を年内に整理したい事業者様
・配送・物流・現場作業で、業務端末や工具バッテリーが溜まりがちな企業様
・自治体で回収不可／処理困難物と言われたリチウムイオン電池の処分先が見つからない方
・引越し・大掃除・倉庫整理で、放置電池がまとめて出てきた方
・「膨張して怖い」「発熱が心配」「触りたくない」など、安全に任せたい方
→ 写真をLINEで送るだけで、状態確認→回収可否→見積もりまでスムーズに案内します。
今が“安全処分”のタイミング
冬は寒暖差・結露・室内外の温度差で、保管中のリチウムイオン電池が不安定になりやすい時期。
特に神奈川は、**海沿いの湿気（塩分）**や、マンション内での長期保管が重なり、
「気づいたら膨張していた」「急に発熱が怖い」という相談が増えがちです。
さらに、年度末に向けて
・引越しや住み替え
・事業所の整理／入替
・倉庫の在庫整理
が動きやすく、「処分したいのに自治体で断られて止まっている」ケースが起きやすい。
→ 迷ったら放置せず、早めに“安全ルート”へ切り替えるのが一番安心です。
LINEで簡単見積もり！
「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」
そんな時は、LINEで写真を送るだけ！
バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📰 神奈川県地域のサービス詳細
https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-kanagawa/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)