【流山市限定】“おしゃれ知育グッズ崩壊セット”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

流山市では、入園・入学準備や引っ越しが増える季節に合わせて、子ども用品の片付け相談が一気に増える傾向があります。

特に、木製パズルや布絵本、英語カードなどの知育グッズは、思い出もあって捨てづらい一方で、欠け・汚れ・歯型・破れがあると譲渡もしにくく、保管だけが続いてしまいがちです。



不用品回収の「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、流山市の子育て世帯を中心に、分別・搬出・回収までまとめてサポートする「2月限定」キャンペーンを実施します。

“知育の名残”をスッキリ片付けたい方は、この機会にぜひご相談ください。

背景と目的

流山市はファミリー層が多く、日々の暮らしの中で「子ども用品が増え続ける」悩みが起きやすいエリアです。

年末年始～年度末にかけては、収納の見直しや模様替え、引っ越し、入園・入学準備などが重なり、**「今片付けないと、次のシーズンまで持ち越す」**状態になりがち。



そこで、2月は「知育グッズの整理」にフォーカスし、捨てにくい・処分しづらい・散らかりやすい知育系アイテムをまとめて回収しやすくすることで、流山市のご家庭の片付け負担を軽くすることを目的に本企画を実施します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【流山市限定】“おしゃれ知育グッズ崩壊セット”回収キャンペーン（2月1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：木製パズル、数字ブロック、アルファベットカード、布絵本、音が鳴らないおもちゃ、歯型がついた積み木など、“知育グッズの残骸”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

（例：知育グッズ＋おもちゃ箱＋棚の中の雑貨、など「まとめて片付け」もOK）

備考：事前見積もり時に 「流山市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/nagareyamashi/

キャンペーン対応エリア（流山市全域）

対応地域例：流山、平和台、江戸川台東、江戸川台西、初石、東初石、西初石、南流山、鰭ケ崎、向小金、野々下、松ヶ丘、加、市野谷、後平井、おおたかの森北、おおたかの森西、おおたかの森東、おおたかの森南、思井、十太夫、長崎、美原、西平井 など

※上記以外も流山市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

ピース欠け・汚れがあって譲れない（でも捨てるのも気が引ける）

収納の奥で崩壊していて、分類する気力が湧かない

紙系（カード・冊子）が混ざって、自治体ルールが不安

仕事・育児で忙しく、「分別→搬出」まで手が回らない

使わないのに残っていて、新しい収納や家具を買う羽目になる

よく出る不用品例

木製パズル（ピース欠け／箱なし）

数字ブロック・積み木（歯型／汚れ）

アルファベットカード・フラッシュカード（折れ／破れ）

布絵本・しかけ絵本（破れ／ほつれ）

音が鳴らなくなった知育おもちゃ

おもちゃ収納ボックス、仕分けケース

小型の棚・カラーボックス、子ども用チェア

※上記以外も、不用品はまとめて相談OK（家具・家電・粗大ゴミまで幅広く対応）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

「片付けたいのに時間がない」共働き世帯

収納をスリム化して、新生活をスッキリ始めたい方

引っ越し・模様替え前に、一気に処分したい方

フリマや譲渡が面倒で、手間なく手放したい方

子ども用品が増え続けて、家が回らなくなってきた方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら、写真を送るだけでOK。

「知育グッズが入っている箱」「棚の一角」「処分したい不用品全体」が分かる写真を数枚送ってもらえれば、概算～確定見積もりまでスムーズに進みます。



「これも対象？」「これ混ざっててもOK？」みたいな相談も、チャットでそのまま聞けます。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 千葉県流山市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nagareyamashi/

📰 千葉県流山市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/nagareyamashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)